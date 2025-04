Negli Emirati Arabi Uniti pensano di utilizzare la AI per scrivere le leggi

Gli Emirati Arabi Uniti intendono utilizzare l’intelligenza artificiale per contribuire alla stesura di nuove leggi e alla revisione e modifica di quelle esistenti, nel tentativo più radicale dello Stato del Golfo di sfruttare una tecnologia in cui ha investito miliardi. Non si tratta di una assistenza tecnica alla stesura, ma la AI prenderà una funzione attiva nella proposizione delle attività legislative.

Il piano, che i media statali hanno definito “regolamentazione guidata dall’IA”, si spinge più in là di quanto visto altrove, hanno detto i ricercatori di IA, pur sottolineando che i dettagli sono scarsi. Altri governi stanno cercando di utilizzare l’IA per diventare più efficienti, dalla sintesi dei disegni di legge al miglioramento dell’erogazione dei servizi pubblici, ma non per suggerire attivamente modifiche alle leggi attuali attraverso l’analisi dei dati governativi e legali.

“Questo nuovo sistema legislativo, alimentato dall’intelligenza artificiale, cambierà il modo in cui creiamo le leggi, rendendo il processo più veloce e preciso”, ha dichiarato lo sceicco Mohammad bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, citato dai media statali.

La scorsa settimana i ministri hanno approvato la creazione di una nuova unità di governo, il Regulatory Intelligence Office, per supervisionare la spinta legislativa dell’AI.

Rony Medaglia, professore alla Copenhagen Business School, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti sembrano avere “l’ambizione di trasformare l’IA in una sorta di co-legislatore” e ha definito il piano “molto audace”.

Abu Dhabi ha scommesso molto sull’IA e l’anno scorso ha aperto un veicolo di investimento dedicato, MGX, che ha sostenuto, tra gli altri investimenti, un fondo di 30 miliardi di dollari di BlackRock per le infrastrutture di IA . MGX ha anche aggiunto un osservatore AI al proprio consiglio di amministrazione.

Gli Emirati Arabi Uniti intendono utilizzare l’IA per monitorare l’impatto delle leggi sulla popolazione e sull’economia del Paese, creando un enorme database di leggi federali e locali, insieme ai dati del settore pubblico, come le sentenze dei tribunali e i servizi governativi.

Secondo i media statali, l’IA “suggerirà regolarmente aggiornamenti alla nostra legislazione”, ha dichiarato lo sceicco Mohammad. Secondo il resoconto della riunione di gabinetto, il governo si aspetta che l’IA acceleri l’elaborazione delle leggi del 70%.

Ma i ricercatori hanno notato che potrebbe incontrare molte sfide e insidie. Queste vanno dal fatto che l’IA diventi imperscrutabile per i suoi utenti, alle distorsioni causate dai suoi dati di addestramento e ai dubbi sul fatto che l’IA interpreti le leggi nello stesso modo in cui lo fanno gli esseri umani.

Sebbene i modelli di IA siano impressionanti, “continuano ad avere allucinazioni [e] hanno problemi di affidabilità e robustezza”, ha avvertito Vincent Straub, ricercatore dell’Università di Oxford. “Non possiamo fidarci di loro”.

I piani degli Emirati Arabi Uniti sono particolarmente innovativi perché includono l’utilizzo dell’IA per anticipare le modifiche legali che potrebbero essere necessarie, ha detto Straub. Potenzialmente potrebbero anche risparmiare sui costi: i governi spesso pagano gli studi legali per rivedere la legislazione.

“Sembra che stiano facendo un passo avanti … dal considerare l’IA, diciamo, come un assistente, uno strumento che può assistere e categorizzare e redigere, a uno che può davvero prevedere e anticipare”, ha detto Straub.

Keegan McBride, docente presso l’Oxford Internet Institute, ha affermato che gli autocratici Emirati Arabi Uniti hanno avuto un “momento più facile” nell’abbracciare la digitalizzazione del governo rispetto a molte nazioni democratiche. “Sono in grado di muoversi velocemente. Possono sperimentare le cose”.

Secondo McBride, ci sono decine di piccoli modi in cui i governi stanno utilizzando l’IA nella legislazione, ma non ha visto un piano simile da parte di altri Paesi. “In termini di ambizione, gli Emirati Arabi Uniti sono proprio ai primi posti”, ha detto McBride.

Tuttavia, secondo i ricercatori, sarebbe fondamentale stabilire delle linee guida per l’IA e la supervisione umana.

L’IA potrebbe proporre qualcosa di “molto, molto strano” che “ha senso per una macchina” ma “potrebbe non avere assolutamente senso implementarlo realmente in una società umana”, ha affermato Marina De Vos, scienziata informatica dell’Università di Bath.

Il problema è, in fondo semplice: se la AI potrebbe essere utile per studiare, ad esempio, le incongruenze fra varie parte della legislazione esistente, o per misurare economicamente gli effetti delle misure legislative, divente impossibile valutarne l’impatto etico o politico. Anche lo stesso effetto economico deve essere valutato dal filtro della politica: aumentare il PIL dell’1% può non essere la stessa cosa se questo avviene impoverendo le fasce più povere della popolazione, ad esempio.

Il pericolo, se mai, è che la politica diventi talmente ininfluente, o talmente distaccata dalla realtà dei fatti e dei bisogni della gente, da far preferie una AI, che almeno scrive in modo sensato. Questo esperimento dovrebbe farci veramente ragionare sul senso della democrazia moderna e sulla necessità di legiferare, o meno.