Ecco perché i dazi colpiscono maggiormente gli Usa

Tra il 2018 e il 2019, gli Stati Uniti hanno imposto tariffe che andavano dal 10 al 25 percento su centinaia di miliardi di dollari di importazioni dalla Cina. Queste tariffe hanno interrotto in modo significativo le catene di fornitura globali, aumentando i costi di input per le aziende americane e facendo salire i prezzi al consumo. Le interruzioni risultanti hanno contribuito a un calo dell’occupazione manifatturiera, a un’accresciuta incertezza negli investimenti e a sostanziali cambiamenti nelle catene di fornitura globali. Invece di riportare la produzione negli Stati Uniti, molte aziende hanno risposto spostando le catene di fornitura in altri paesi, come Messico e Vietnam. Di conseguenza, l’aumento previsto della produzione nazionale e dell’occupazione è stato modesto.

Una ricerca empirica condotta dalla Banca federale di Richmond indica che ogni aumento del 10 percento dei dazi generalmente aumenta i prezzi alla produzione di circa l’1 percento. Dato l’aumento del tasso tariffario effettivo medio durante il 2018-19, ciò si è tradotto in un aumento di circa lo 0,3 per cento dell’indice dei prezzi al consumo. Sebbene queste tariffe abbiano fornito alcuni benefici economici mirati aumentando l’occupazione nei settori protetti, alla fine hanno prodotto una perdita netta per l’economia statunitense. Un working paper del 2019 ha rilevato che i dazi hanno generato circa 51 miliardi di $ (circa lo 0,27 percento del PIL) di perdite per i consumatori e le aziende che dipendono dai beni importati, sebbene tenendo conto dei guadagni occupazionali nei settori protetti si sia ridotta la perdita netta a circa 7,2 miliardi di $, ovvero circa lo 0,04 percento del PIL.

Inoltre, sebbene i dazi abbiano aumentato l’occupazione in specifici settori protetti, hanno determinato un calo relativo dell’occupazione di circa l’1,8 per cento, equivalente a circa 220.000 posti di lavoro persi nei settori fortemente dipendenti dagli input importati, poiché le aziende hanno dovuto affrontare costi di produzione più elevati. Quando si considerano i dazi di ritorsione della Cina sulle esportazioni statunitensi e i successivi impatti economici, un working paper del 2024 stima che la riduzione totale dell’occupazione sale a circa il 2,6 per cento, equivalente a circa 320.000 posti di lavoro

Senza contare i riflessi negativi sui consumatori americani. Per fare alcuni esempi, circa il 60% del consumo di verdure degli Stati Uniti proviene dal Messico e il 25% del petrolio greggio lavorato dalle raffinerie statunitensi proviene dal Canada. Anche l’80% dei giocattoli statunitensi proviene dalla Cina. Questi e molti altri prodotti costeranno di più agli americani. Ma anche l’industria americana, in un mondo cosi globalizzato, sara indirettamente colpita dalla politica dei dazi. L’industria manifatturiera automobilistica è un buon esempio in tal senso. Se si taglia il Canada dalla catena di fornitura negli Stati Uniti, si avranno meno parti per la produzione di automobili. Anche le parti prodotte negli Stati Uniti non saranno utili perché non si hanno le parti prodotte in Canada. Non è facile per le aziende sostituire, ad esempio, parte di un motore che è utilizzato solo da Ford su determinati modelli; ci vorranno almeno alcuni mesi. Infine molto discutibile anche la tesi portata avanti da Trump secondo cui il governo federale avrà centinaia di miliardi di dollari di entrate aggiuntive.

Basandosi sui dati sulle importazioni del 2024 solo da Canada, Messico e Cina, i dazi annunciati potrebbero aumentare le entrate totali delle tariffe statunitensi di circa 300 miliardi di dollari, supponendo che la domanda rimanga invariata. Tuttavia, ciò non tiene conto del fatto che la domanda di importazioni dalle regioni interessate dai dazi probabilmente diminuirà poiché i produttori tenteranno di procurarsi prodotti da paesi non soggetti a dazi. Ciò potrebbe essere particolarmente acuto per i settori legati ai consumi poiché i consumatori statunitensi continuano a essere schiacciati dall’inflazione e cercano di ridurre la loro domanda di beni con prezzi in aumento.

L’aumento finale delle entrate sarà probabilmente molto inferiore ai 300 miliardi di dollari sopra indicati, considerando la riduzione della domanda e i potenziali effetti di sostituzione. Difficile, allora, pensare che questa guerra dei dazi possa davvero continuare, considerando quante conseguenze negative porterebbe alla fine anche all’economia a stelle e strisce. E il crollo di Wall Street ne è la piu evidente dimostrazione. Molto più probabile, conoscendo il presidente americano e il suo affarismo innato, che si tratti di una pura arma negoziale ( condita anche di un po ‘di propaganda). Ed ha ragione Giorgia Meloni, che ancora una volta sembra dimostrare di essere tra i più assennati leader europei, quando invita a non drammatizzare e soprattutto da settimane auspica che si tratti con gli Usa e non si vada ad uno scontro frontale che sarebbe esiziale per l’Europa.