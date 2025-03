Ecco il nuovo Super Drone nord-coreano, presentato Kim Jong un

La Corea del Nord ha presentato un nuovo lotto di droni suicidi e da ricognizione dotati di intelligenza artificiale che il Paese sta mostrando come parte dei piani di modernizzazione militare.

L’agenzia statale Korean Central News Agency (KCNA) ha dichiarato giovedì che il leader Kim Jong Un ha supervisionato il collaudo di “vari tipi di droni da ricognizione e suicidi ”, da tempo in fase di sviluppo da parte dell’Unmanned Aerial Technology Complex della Corea del Nord. Un particolare veicolo senza pilota, ritratto in una foto ufficiale, è apparso di dimensioni enormi.

Si tratta del Morning star 4 (Saetbyol-4) e viene presentato come la versione nord coreana del drone americano MQ-4, ed è veramente enorme

Questo è il MQ-4 Triton, un drone ISR a lungo raggio, utilizzato per sostituire su tratte oceaniche gli aerei da ricognizione con equipaggio:

La KCNA ha fatto notare che Kim ha autorizzato l’espansione della produzione della linea di droni e si dice che il programma abbia avuto l’assistenza della Russia.

Durante l’evento Kim ha inoltre presentato quello che è considerato il primo velivolo di allarme aereo della Corea del Nord, EAW, che è stato fatto volare e di cui vi abbiamo già parlato

“Il campo delle attrezzature senza pilota e dell’intelligenza artificiale dovrebbe essere la priorità assoluta e sviluppata nella modernizzazione delle forze armate”, ha annunciato Kim.

Si ritiene che il nuovo velivolo di allarme e controllo aereo sia il risultato della modifica, da parte della Corea del Nord, di aerei forniti dalla Russia per trasformarli in piattaforme radar aeree.



L’aereo integrerà gli attuali sistemi radar terrestri della Corea del Nord, consentendo un migliore rilevamento radar senza essere ostacolato dal terreno montuoso della penisola coreana.

Per quanto riguarda il recente aumento della cooperazione militare tra Pyongyang e Mosca, i media occidentali hanno riportato mercoledì che la Corea del Nord ha inviato almeno altri 3.000 soldati in Russia all’inizio di quest’anno.

Questa è la conclusione dell’intelligence sudcoreana e potrebbe portare il totale dei soldati inviati nel contesto della guerra in Ucraina a una cifra compresa tra 12.000 e 15.000. Si ritiene che diverse migliaia di soldati siano stati uccisi o feriti, in particolare nei combattimenti a Kursk, in Russia.