“Drill Baby Drill” funziona bene sul Gas Naturale, più che sul petrolio

Mentre continua il rallentamento della produzione di petrolio negli Stati Uniti, i prezzi del gas naturale stanno creando le premesse per una ripresa della produzione di gas in America quest’anno, dopo mesi di riduzione della produzione nel 2024.

Il rallentamento della produzione di gas naturale dello scorso anno, il rapido esaurimento delle scorte durante l’inverno più freddo degli ultimi anni e i flussi record verso gli impianti di GNL e le esportazioni di GNL hanno spinto i prezzi di riferimento del gas naturale statunitense oltre i 4 dollari per milione di unità termiche britanniche (MMBtu), con un aumento del 160% in un anno.

I produttori di gas statunitensi, che l’anno scorso avevano ridotto la produzione quando i prezzi erano inferiori a 2 dollari per MMBtu, stanno ora aggiungendo impianti di perforazione e incrementando la produzione, dato che il prezzo è più che raddoppiato a 4,26 dollari per MMBtu questa settimana.

A differenza del petrolio, dove le prospettive di una forte crescita sono smorzate dal calo dei prezzi del greggio WTI sotto i 70 dollari al barile e dalle grandi incertezze politiche e di prezzo internazionali, la produzione di gas naturale sembra essere la prima a crescere quest’anno.

All’inizio della stagione di riscaldamento invernale, a novembre, le scorte di gas naturale negli Stati Uniti erano più alte della media del periodo, in quanto l’merica è entrata nella stagione con le scorte al livello più alto dal 2016 .

Queste scorte, tuttavia, si sono esaurite rapidamente durante l’inverno più freddo degli ultimi sei anni, con un’impennata della domanda per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di energia. A un mese dalla fine della stagione di riscaldamento invernale, le scorte di gas naturale degli Stati Uniti sono scese al di sotto della media quinquennale e ben al di sotto dei livelli dello stesso periodo del 2024, alla fine di un inverno mite.

La riduzione delle scorte e l’aumento della domanda – sia per il consumo interno che per l’esportazione di GNL – hanno fatto salire i prezzi, incoraggiando i produttori ad aumentare la produzione di gas quest’anno.

L’anno scorso, quando i prezzi hanno toccato i minimi pluriennali alla fine dell’inverno e all’inizio della primavera, i produttori statunitensi e gli operatori dei gasdotti hanno riconosciuto che il mercato era in eccesso di offerta.

Ma alcuni stavano anche accumulando scorte di pozzi pronti a iniziare a pompare – o a essere messi in linea – non appena i prezzi si fossero ripresi. I produttori prevedono una ripresa dei prezzi del gas naturale nel 2025, grazie alla crescente domanda di esportazioni di GNL e ai nuovi impianti di esportazione di GNL che dovrebbero entrare in funzione.

Plaquemines LNG di Venture Global ha spedito il suo primo carico di messa in servizio alla fine di dicembre 2024, mentre Cheniere Energy ha prodotto il primo GNL dal suo Corpus Christi Stage 3 Liquefaction Project nello stesso mese. Tutto gas che va all’estero facendo alzare il prezzo del gas negli USA

Questi impianti sono ancora in fase di avviamento, ma stanno estraendo gas naturale e stanno già inviando carichi all’estero.

Nella settimana conclusasi il 5 marzo, la produzione di gas naturale secco negli Stati Uniti è cresciuta del 2,1%, raggiungendo una media di 106,2 Bcf/d, secondo l’ aggiornamento settimanale dell’EIA sul gas naturale.

I dati di Baker Hughes relativi alla settimana conclusasi il 25 febbraio hanno mostrato che il numero di impianti di perforazione per il gas naturale è aumentato di 3 unità rispetto alla settimana precedente, raggiungendo le 102 unità.

In un contesto di temperature più calde, la settimana scorsa i prelievi netti dagli stoccaggi sono stati inferiori alla media quinquennale. Tuttavia, le scorte di gas naturale in esercizio sono state inferiori dell’11% rispetto alla media quinquennale e del 25% rispetto all’anno scorso, secondo i dati dell’EIA.

A fronte di una domanda più elevata, il tasso medio di prelievo dagli stoccaggi è stato finora del 25% superiore alla media quinquennale nella stagione dei prelievi, che va da novembre a marzo.

L’accelerazione della domanda da parte del consumo interno e delle esportazioni di GNL sta sostenendo il rally dei prezzi del gas naturale di quest’anno. I prezzi più alti stanno incoraggiando i produttori ad aggiungere impianti di perforazione per il gas e a mettere in linea i pozzi già perforati.

Potrebbe essere l’inizio del “drill, baby, drill” per il settore del gas naturale statunitense, dove i prezzi sono molto più favorevoli alla crescita della produzione rispetto ai produttori di petrolio, che non sono propensi ad aumentare la produzione e a sforbiciare i loro bilanci con prezzi del petrolio intorno ai 66 dollari al barile. Quindi Trump avrà soddisfazione dal settore energetico, anche se diversamente da quello che si attendeva.