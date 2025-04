DOGE funziona: calo impressionante del Deficit Pubblico USA, ma non abbastanza

Come aveva notto Zerohedge, gli ultimi mesi dell’amministrazione Biden sono stati caratterizzati da una spesa mai vista prima, infatti la spesa nei primi sei mesi dell’anno fiscale 2025 ha superato persino la crisi del 2020 e del 2021, quando gli Stati Uniti hanno iniettato migliaia di miliardi nell’economia.

Però le cose sono cambiate con l’ultimo bilancio mensile: infatti entrato in scena il DOGE di Elon Musk… e le cose sono cambiate rapidamente.



Oggi il Tesoro ha pubblicato il rapporto sulle entrate e sulle spese del mese di marzo, il primo mese in cui il DOGE era pienamente operativo, e i risultati sono interessanti. Come mostra il grafico sottostante, a marzo le entrate totali del governo statunitense sono state pari a 368 miliardi di dollari, mentre le spese sono state pari a 528 miliardi di dollari.

La differenza tra quanto gli Stati Uniti hanno incassato e quanto hanno speso significa che a marzo il deficit di bilancio degli Stati Uniti è stato di 161 miliardi di dollari. Il che sembra molto (lo è) finché non ci si rende conto che a febbraio il deficit era quasi il doppio, ovvero 307 miliardi di dollari. E rispetto ai 236 miliardi di dollari di un anno fa, nel 2025 il deficit è diminuito del 32%.



Come mai? Innanzitutto le entrate sono aumentate del 10,7%, raggiungendo i 367,6 miliardi di dollari. Il che è positivo. Ma la cosa migliore è che la spesa, che tradizionalmente è il vero problema, si è ridotta del 7,1% a 528,2 miliardi di dollari.



Ed è qui che entra in gioco il DOGE.

Mentre varie categorie di spesa obbligatoria hanno registrato continui aumenti graduali – dopotutto, per essere riviste richiedono un atto del Congresso – c’è stato un enorme calo di 45 miliardi di dollari nella Sicurezza Sociale, da 105 miliardi di dollari a febbraio a 60 miliardi di dollari a marzo, il più grande calo di un mese dal giugno 2021, quando Elon ha smantellato gran parte della massiccia rete di flussi di fondi truffaldini che i Democratici avevano stabilito negli ultimi decenni e coperto semplicemente come “Contributi alla sicurezza sociale” (Ad esempio per la lotta contro i vari “Fantasmi” nel siste della previdenza sociale) quando in realtà si trattava di un gigantesco fondo nero utilizzato per qualsiasi cosa, dagli intrallazzi, alla corruzione, alle tangenti, al pagamento dei media di sinistra per ottenere una copertura favorevole.



Il risultato: il deficit degli Stati Uniti a marzo è stato il più basso dal 2020, prima del crollo dei covoni, ed è diminuito di 76 miliardi di dollari rispetto a un anno fa.

Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che, nonostante il forte calo del deficit di marzo, la linea di tendenza a lungo termine della spesa rispetto al reddito rimane insostenibile, come mostra il grafico seguente.



E un altro modo per mostrarlo: sì, la linea blu (sicurezza del reddito) è scesa, ma tutto il resto continua a salire…



… e soprattutto la spesa per interessi, che alla fine dell’amministrazione Biden, nel dicembre 2024, raggiungerà un nuovo record di 1.124 trilioni di dollari LTM, più del doppio di quando Biden è entrato alla Casa Bianca nel primo trimestre del 2021.



In conclusione: Sebbene marzo sia stato il primo mese in cui si è visto finalmente emergere l’effetto di revisione del bilancio dela famoso DOGE guidato la Elon Musk, la fatica di Sisifo per il Dipartimento per l’Efficienza del Governo è solo all’inizio.

Purtroppo un calo di 50 miliardi di dollari nella “Spese sociali” e una riduzione di 76 miliardi di dollari del deficit su base annua sono un inizio straordinario, ma la realtà è che si tratta di una mera goccia nel mare della traiettoria insostenibile su cui si trovano gli Stati Uniti, e se Trump, Musk, il DOGE e la maggioranza degli americani sperano davvero di ridimensionare il bilancio degli Stati Uniti, c’è ancora molto lavoro – e come hanno dimostrato gli ultimi giorni – molto più dolore in arrivo.

Inoltre appare chiaro come la vera riduzione del debito USA può giungere da una botta inflazionistica, o con rendimenti reali negativi sul denito di stato, una situazione che non si è avverata e che non sarà facile realizzare senza contraccolpi di altro genere.