Deficit Commerciale USA: anche a Febbraio è rimasto a livelli elevatissimi. Che poteva fare Trump?

Tutti a prendersela con Trump, ma poteva fare qualcosa di diverso? Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ridotto a 122,7 miliardi di dollari nel febbraio 2025 rispetto al massimo storico di 130,7 miliardi di dollari di gennaio e rispetto alle previsioni di un deficit di 123,5 miliardi di dollari.

Il deficit dei beni è sceso di 8,8 miliardi di dollari a 147 miliardi di dollari e il surplus dei servizi si è ridotto di 0,8 miliardi di dollari a 24,3 miliardi di dollari.

Le esportazioni sono aumentate del 2,9% a 278,5 miliardi di dollari, soprattutto grazie all’oro non monetario, alle autovetture, agli accessori per computer, ai mezzi commerciali pesanti, agli autobus e agli aerei civili.

Sono invece diminuite le vendite di olio combustibile, trasporti e beni e servizi governativi. Nel frattempo, le importazioni sono rimaste invariate, vicino ai livelli record di 401,1 miliardi di dollari, dopo l’impennata del mese scorso dovuta all’anticipazione dei prossimi dazi.

Le importazioni sono diminuite per le forme metalliche finite, l’oro non monetario e gli aeromobili civili, compensando l’aumento degli acquisti di telefoni cellulari e altri beni per la casa, preparati farmaceutici e computer.

Il divario commerciale degli Stati Uniti si è ridotto con Cina, Svizzera e Canada, ma è aumentato con UE, Messico e Vietnam.

Ecco un grafico a breve orizzonte:

Ecco invece la situazione su un orizzonte di 10 anni:

Anche per la stessa attesa dei dazi, che ha fatto anticipare le spedizioni, il deficit commerciale quindi a gennaio e febbraio è andato alle stelle. Comunque la situazione veniva da lontano, e il mondo intero non poteva pensare di vendere in eterno solo agli USA.