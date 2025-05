Da Pilota d’aereo a Uomo che consegna i pasti: la profonda crisi delle linee aerre regionali cinesi

Una compagnia aerea regionale della Cina occidentale, coinvolta in molteplici controversie di lavoro e in una crisi del debito, ha sospeso tutti i voli, lasciando a casa i piloti , alcuni dei quali costretti a guadagnarsi da vivere consegnando cibo.

Tutti i viaggi di Joy Air, anche per la festa del lavoro, sono stati cancellati e non sono disponibili informazioni sulla vendita dei biglietti per i voli, si legge sul sito web della compagnia aerea con sede a Xi’an. la “Linea aerea della Gioia”, nome letterale, non è più così gioiosa, ma mette in evidenza l’assenza di assistenza sociale nel paese comunista.

Sostenuta dal governo della provincia dello Shaanxi, Joy Air opera con una flotta di aerei MA60 a turboelica di fabbricazione cinese su rotte nazionali che collegano città di seconda e terza fascia – in particolare nella Cina occidentale e centrale – e hub regionali come Xi’an.

Il problema principale alla base della sospensione è la mancanza di rotte redditizie, ha dichiarato Jason Li Hanming, analista con sede negli Stati Uniti. Come è successo a suo tempo con l’Italia e altri paesi europei, le rotte aereee regionali patiscono la concorrenza dei tremi ad alta velocità.

“Le rotte interne allo Shaanxi vengono gradualmente sostituite dall’estensione della rete ferroviaria ad alta velocità a un prezzo più economico e conveniente”, ha detto Li. “Questo impedisce costantemente a Joy Air di costruire un flusso di cassa sano e alla fine ha un impatto negativo sull’azienda”.

La maggior parte delle compagnie aeree regionali cinesi ha lottato a lungo con la redditività a causa del volume relativamente basso di passeggeri e dei costi operativi più elevati, ha affermato la società di consulenza industriale Zhiyanzhan Institute in un rapporto pubblicato a febbraio.

“Poiché gli aeroporti regionali sono solitamente situati in aree remote, anche i costi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture sono relativamente elevati, rendendo il settore dell’aviazione regionale meno redditizio e limitandone l’attrattiva per gli investitori”.

Ma l’ultimo incidente riflette soprattutto le carenze gestionali interne di Joy Air, ha sottolineato Li. Dalla sua fondazione nel 2008, la compagnia ha subito diverse ristrutturazioni azionarie e passaggi di proprietà.

Joy Air è stata fondata come compagnia aerea guidata da una politica con un unico scopo: operare con l’MA60, l’aereo regionale a elica di produzione cinese, piuttosto che gestire un’attività commerciale, ha spiegato Li.

Di conseguenza, alla compagnia è stato impedito di operare con altri velivoli più comuni. Il govenro regionale voleva che operasse solo con aerei regionali cinesi, anche se inefficienti. . Nel frattempo, l’MA60, che può ospitare fino a 60 passeggeri, è “goffamente piccolo e non si adatta alla maggior parte delle economie del volo aereo”, ha aggiunto.

L’MA60 è stato progettato principalmente per l’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo, e Joy Air funge essenzialmente da Show room. L’intero bilancio della compagnia è costituito essenzialmente dai costi operativi dell’aereo”.

Il modello richiede inoltre una manutenzione frequente, che ha un impatto sull’affidabilità operativa e interrompe il programma generale dei voli e la pianificazione delle rotte della compagnia, ha dichiarato al Post un manager di prima linea dell’aviazione che ha rifiutato di rivelare la propria identità.

L’improvvisa sospensione di tutti i voli da parte di Joy Air ha scatenato un gran numero di lamentele online.

Zoey Li, una trentenne che lavora nel settore finanziario, ha raccontato di essersi infuriata quando ha ricevuto l’avviso di cancellazione dei suoi voli di andata e ritorno due giorni prima della partenza.

Da un mese aveva programmato di viaggiare con i suoi genitori da Changsha, nello Hunan, a Beihai, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, ma ora deve affrontare costi almeno doppi per riorganizzare il suo itinerario.

“C’è solo un volo diretto tra Changsha e Beihai, quindi non avevamo alternative come passeggeri. Non mi sarei mai aspettata che questo accadesse durante il picco delle vacanze del Primo Maggio”. Li ha presentato reclami attraverso tutti i canali possibili, ma la compagnia aerea non ha risposto in merito al risarcimento e la hotline è irraggiungibile. Aver chiuso brutalmente tutti i voli in questo fa infuriare i passeggeri e chiude la possibilità di una eventuale cessione della linea aerea. Si chiude, punto e basta.

Sempre a novembre, la Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà statale di Xi’an ha esortato la compagnia aerea a chiarire rapidamente il suo debito totale e le categorie di debito per gettare una solida base finanziaria per i futuri investimenti strategici, dopo le ripetute controversie sul debito degli ultimi anni. Un chiarimento che non poteva avvenire e che ha portato alla chiusura della compagnia aerea.

Sia Joy Air che l’MA60 usciranno gradualmente dal settore, poiché la concorrenza tra le compagnie aeree regionali rimane elevata, ha previsto Jason Li Hanming. Tra l’altro questo evento contraddice il pensiero, spesso diffuso, che gli aerei di produzione cinese spiazzeranno quelli occidentali: infatti non è per nulla detto che siano più efficienti.