Cyber-infiltrazione nel cuore degli Stati Uniti: hacker cinesi colpiscono Federal Reserve, NASA e Senato

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì che le autorità statunitensi hanno sventato un grave attacco informatico con una temporanea intrusione nella NASA, nella Federal Reserve, nel Senato, nel Dipartimento di Giustizia, nel Dipartimento dell’Energia e nel Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, oltre che in quattro aziende non identificate negli Stati Uniti e in Corea del Sud.

“Oggi abbiamo annunciato lo smantellamento di una botnet globale e di una piattaforma di hacking utilizzate da hacker cinesi sponsorizzati dallo Stato per prendere di mira le infrastrutture critiche degli Stati Uniti”, ha dichiarato il direttore dell’FBI Kash Patel.

“Questi strumenti sono stati utilizzati da attori informatici della Repubblica Popolare Cinese per nascondere l’origine dei loro attacchi. Grazie al lavoro dell’FBI di San Diego, della Divisione Informatica dell’FBI e dei partner del Dipartimento di Giustizia, abbiamo sequestrato le infrastrutture nemiche e chiuso queste piattaforme”. Ovviamente il fatto che gli attacchi siano collegati alla Cina li rende particolarmente allarmanti.

I domini utilizzati da due piattaforme di hacking identificate come “QScan” e “QTRouter” sono stati sequestrati dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) nel corso di un’operazione su larga scala contro lo spionaggio informatico.

Descrivendo una botnet pervasiva che, secondo le ultime ipotesi, sarebbe stata sostenuta da attori statali cinesi, The Wall Street Journal precisa che “l’obiettivo era quello di mimetizzarsi con il traffico di rete legittimo, rendendo difficile rintracciare l’attività di hacking, secondo quanto affermano i funzionari federali”.

#ICYMI from @FBISanDiego and @FBICyberDiv: Justice Department and FBI Seize Platforms Operated and Used by China State-Sponsored Hackers to Target U.S. Critical Infrastructure@TheJusticeDept and #FBI announced court-authorized domain seizures to deny malicious cyber actors… pic.twitter.com/uBoH9e1QGW — FBI (@FBI) August 26, 2026

“Il gruppo ha sfruttato le vulnerabilità del software per sferrare attacchi informatici contro agenzie governative statunitensi, società elettriche e sistemi ospedalieri, e gestiva una rete mondiale di dispositivi compromessi — nota come botnet — per condurre le proprie campagne di hacking, secondo Brett Leatherman, il massimo responsabile della sicurezza informatica dell’FBI”, continua il WSJ.

Per quanto riguarda la specifica accusa secondo cui l’operazione avrebbe goduto del sostegno statale, il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia afferma:

Un gruppo sponsorizzato dallo Stato della Repubblica Popolare Cinese (RPC), noto come “QTFY” e impiegato dalla società cinese Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, ha creato e gestito QScan e QTRouter.

Come è avvenuto l’attacco? Non in modo diretto, ma utilizzando prodotti connessi compromessi dagli hacker, magari anche all’origine in Cina, un fatto che dovrebbe accendere un faro sull’import indiscriminato di prodotti “Smart” poco controllati. L’annuncio del Dipartimento di Giustizia (DOJ) mette proprio in evidenza questo punto e parla di “Plasubile negabilità” dell’origine cinese degli attacchi.

QTRouter è costituito da questi dispositivi IoT compromessi, oltre che da dispositivi di servizi proxy commerciali e da server privati virtuali in leasing. QTRouter funge quindi da “rete di occultamento” – il che significa che consente a QTFY e ad altri attori informatici malevoli di nascondere l’origine cinese delle loro attività di intrusione informatica, poiché le comunicazioni malevole sembrano provenire da computer (come quelli compromessi da QScan) che si trovano al di fuori della Repubblica Popolare Cinese e potrebbero persino trovarsi localmente all’interno delle reti prese di mira. Poiché i domini sequestrati erano hard-coded sia nel malware QScan che in quello QTRouter e venivano utilizzati per attività essenziali quali la comunicazione e l’autenticazione, i sequestri autorizzati dal tribunale hanno reso QScan e QTRouter inoperativi.

Né il ministero degli Esteri di Pechino né l’ambasciata cinese a Washington hanno risposto ufficialmente alle accuse e, come è avvenuto in passato, è probabile che respingano del tutto le accuse statunitensi.

All’inizio di quest’anno Google è stata tra coloro che hanno lanciato un allarme riguardo a un imminente intensificarsi degli attacchi cinesi e russi contro le aziende statunitensi del settore della difesa.

Il precedente rapporto di Google sembrava anticipare alcune delle tecniche messe in atto in questo ultimo attacco hacker. Il rapporto citava osservazioni relative a «un numero maggiore di missioni di spionaggio informatico legate alla Cina che prendono di mira direttamente l’industria della difesa e aerospaziale rispetto a qualsiasi altro attore sponsorizzato dallo Stato negli ultimi due anni».

“Ma la caratteristica distintiva di molte operazioni è stata lo sfruttamento dei dispositivi perimetrali per ottenere l’accesso iniziale”, si legge nel rapporto, riferendosi ai componenti hardware posizionati ai margini di una rete. “Abbiamo inoltre osservato che gruppi di minaccia legati alla Cina sfruttano le reti ORB per la ricognizione contro obiettivi industriali nel settore della difesa, il che complica il rilevamento e l’attribuzione”.