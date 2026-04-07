Crisi russo-ucraina e mercati energetici: l’export di petrolio del Kazakistan resiste a Novorossiysk, nonostante i danni

Le dinamiche delle operazioni ucraine si fanno sentire sulle infrastrutture logistiche, ma il petrolio kazako continua a scorrere inesorabile. Il Ministero dell’Energia del Kazakistan ha confermato che le esportazioni di greggio non hanno subito ripercussioni a seguito delle recenti tensioni attorno al porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero, il principale sbocco per l’oro nero di Astana.

Nonostante l’intensificarsi della crisi russo-ucraina abbia lambito un terminal nevralgico, le spedizioni attraverso il Caspian Pipeline Consortium (CPC) rimangono stabili. La ricezione e il trasporto procedono regolarmente nel sistema di oleodotti, e i piani di esportazione vengono rispettati in pieno. Un sospiro di sollievo per i mercati internazionali, considerando che la sicurezza energetica globale sembra essere sempre più appesa a un filo.

Le recenti operazioni nell’area a sud-ovest di Novorossiysk hanno comportato alcune criticità per il sistema di ormeggio a punto singolo (SPM), le infrastrutture di carico e alcuni serbatoi di stoccaggio. Tuttavia, un blocco prolungato del terminal sarebbe stato un colpo durissimo per l’economia globale, in un momento storico in cui l’offerta dal Medio Oriente è già gravemente compromessa dalla quasi chiusura dello Stretto di Hormuz.

L’infrastruttura del CPC è il cuore pulsante dell’economia di Astana e uno snodo cruciale per l’Occidente. Di seguito i dati chiave del consorzio:

Quota export: Gestisce circa l’80% delle esportazioni totali di greggio del Kazakistan.

Gestisce circa l’80% delle esportazioni totali di greggio del Kazakistan. Impatto globale: Rappresenta circa l’1,5% delle spedizioni petrolifere mondiali giornaliere.

Rappresenta circa l’1,5% delle spedizioni petrolifere mondiali giornaliere. Giacimenti serviti: Trasporta il greggio dai tre maxi-campi di Tengiz, Kashagan e Karachaganak.

Curiosamente, il greggio che viaggia in questi tubi, e che si trova ad attraversare le turbolenze dell’attuale crisi, è estratto da consorzi in cui figurano in prima linea i grandi colossi occidentali. Tra i principali investitori troviamo infatti Chevron, ExxonMobil, Shell ed Eni. Anche la posizione del governo kazako non è esattamente allineata

Ancora una volta, la complessa scacchiera della geopolitica si scontra con le necessità ineludibili dell’economia reale. Le ripercussioni della crisi russo-ucraina mettono duramente alla prova la logistica del settore, ma, a quanto pare, i mercati occidentali non possono proprio fare a meno del flusso di idrocarburi che transita da quegli snodi fondamentali.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link