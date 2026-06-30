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Crisi industriale nera europea: il 44% della metalmeccanica tedesca in crisi profonda
Le aziende crollano sotto il peso di tasse, energia e burocrazia. Mentre l’industria licenzia, la cecità della politica tradizionale spinge gli elettori verso la destra radicale.
Il cuore industriale dell’Europa sta smettendo di battere. Costi del lavoro fuori controllo, bollette energetiche stellari e una burocrazia asfissiante spingono le aziende tedesche verso l’abisso.
Il 44% delle imprese metallurgiche è pronto a tagliare gli investimenti e a ridurre le dimensioni, come riporta il quotidiano tedesco Welt. Un disastro imminente che la politica continua, ostinatamente, a ignorare.
Mentre a Berlino la coalizione di governo gioca al rilancio su piccole riforme di facciata, l’economia reale va letteralmente a rotoli. Il tempo delle promesse, per chi fa impresa, è finito da un pezzo.
I datori di lavoro del settore metalmeccanico ed elettrotecnico non usano mezzi termini. Parlano apertamente di “quattro piaghe” bibliche che stanno devastando la produzione:
- Costo del lavoro: Contributi sociali in continuo aumento.
- Prezzi dell’energia: Insostenibili per chi deve produrre fisicamente beni.
- Tasse: Un carico fiscale che strangola i margini operativi.
- Burocrazia: Regole paralizzanti, come il tracciamento obbligatorio degli orari anche per i dirigenti.
I numeri raccolti da Gesamtmetall su 1000 aziende (con 650.000 dipendenti) sono una sentenza definitiva. Il 42% delle imprese valuta la propria situazione come “pessima”.
Ancora peggio, 4 aziende su 10 prevedono drastici tagli al personale già quest’anno. Non si chiude baracca dall’oggi al domani, semplicemente si spostano capitali e macchinari all’estero.
|Indicatore
|Percentuale
|Aziende in crisi nera
|42%
|Tagli agli investimenti interni
|44%
|Previsione di calo occupazionale
|40%
|Ottimisti a breve termine
|7%
Le aziende non hanno idea di quando questa situazione di crisi si potràù risolvere: il 65% non prevede una soluzione a breve termine , come potete vedere dal sottostante grafico:
Il dramma? la mancanza di soluzioni
Di fronte a questa emorragia, cosa fa l’establishment? Propone delle soluzioni palliativo, che non portano da nessuna parte. Ad esempio un pacchetto pensioni che, per introdurre una quota a capitalizzazione, rischia di alzare subito i contributi per chi lavora.
Per le aziende significa subire costi immediati maggiori, proprio nel momento peggiore. L’obiettivo minimo di abbassare il cuneo fiscale sotto il 40% diventa un miraggio. Per i lavoratori si riduce il reddito disponibile, e quindi la capacità di consumo. Perdono tutti, non guadagna nessuno.
I sindacati, dal canto loro, vivono su un altro pianeta. Rifiutano qualsiasi compromesso: le pensioni non si toccano, e il conto deve essere pagato con più tasse per le imprese o sui “super ricchi”, che però possono spostarsi altrole.
Qui emerge il vero, tragico paradosso politico di tutta l’Europa. C’è una spinta enorme dal basso, una disperazione aziendale e salariale di cui tutti i partiti dovrebbero tener conto. Una richiesta che accomuna tutti i lavoratori, anche quelli d’origine straniera, che vorrebbe dei redditi sicuri e decenti, non chiacchiere. Una richiesta che non trova una risposta adeguata.
In questa situazione in cui le domande più ovvie non trovano nessuna risposta, né per le aziende, né per i lavoratori, appare ovvio che a guadagnare siano le forze che si oppongono al sistema politico in modo radicale, a destra come a sinistra. In Germania il fatto che AfD viaggi tra il 27% e il 29% e che la Linke, d’estrema sinistra, sia allo stesso livello della SPD non è che la logica risposta a una domanda che non trova risposta.
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