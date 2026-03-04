Crisi a Hormuz e rimescolamento globale: il greggio canadese in soccorso delle raffinerie asiatiche

La chiusura dello stretto di Hormuz è un vantaggio per qualcuno: martedì il greggio pesante canadese ha registrato un rialzo, poiché il rischio geopolitico in Medio Oriente ha iniziato a rimescolare in tempo reale i barili globali.

Secondo i prezzi di Modern Commodities, il greggio pesante Western Canadian Select si è rafforzato in Alberta con uno sconto di 11,80 dollari al barile rispetto alla media mensile del West Texas Intermediate . Si tratta del differenziale più basso da novembre e un chiaro segnale che le alternative pesanti e acide sono improvvisamente tornate in auge.

La mossa arriva mentre l’Iraq inizia a chiudere la produzione di circa 1,6 milioni di barili al giorno a causa della crisi dello Stretto di Hormuz. I gradi iracheni come il Basrah Heavy sono flussi di approvvigionamento fondamentali per le raffinerie asiatiche configurate per funzionare con greggio più pesante e ad alto contenuto di zolfo. Quando questi barili sono minacciati, le raffinerie non aspettano, ma iniziano a fare offerte per sostituti pesanti.

Il Western Canadian Select è uno dei pochi gradi pesanti su larga scala in grado di colmare questa lacuna.

Il differenziale WCS in calo riflette anche la più ampia rivalutazione già visibile nei benchmark globali. Il premio del Brent rispetto al Dubai è esploso, poiché i trader scontano il rischio di interruzione legato al Golfo Persico. Mentre i barili legati al Dubai rimangono ancorati ai flussi mediorientali, i prezzi del bacino atlantico stanno reagendo alla possibilità che una parte dell’offerta del Golfo possa essere limitata.

Il greggio pesante canadese è appena diventato più rilevante.

Dall’Alberta, i barili si dirigono verso ovest attraverso la Trans Mountain fino al Pacifico, mettendo il greggio canadese alla portata delle raffinerie asiatiche che normalmente acquistano dal 50% al 70% delle loro importazioni dal Golfo.

Se le chiusure irachene si intensificano o il traffico di Hormuz rimane instabile, i mercati del greggio pesante potrebbero subire un ulteriore restringimento. La compressione degli sconti in Alberta suggerisce che le raffinerie si stanno già riposizionando.