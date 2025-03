Cripto-Attività: Banca d’Italia e Consob assieme per il controllo degli asset della Società quotate

Nel mondo finanziario che cambia velocemente, con le cripto-attività sempre più protagoniste, Consob e Banca d’Italia intervengono congiuntamente per fare chiarezza.Obiettivo: regole più definite per la contabilizzazione di questi asset digitali nei bilanci delle società quotate, più trasparenza per il mercato e controlli più efficaci da parte dei revisori.

La comunicazione congiunta si rivolge alle società quotate – quelle con azioni in Borsa o su piattaforme di trading – e ai revisori contabili. Niente nuove leggi, ma un richiamo forte: le società devono dare al mercato informazioni chiare sull’impatto delle cripto-attività sui loro conti. Serve capire bene rischi e opportunità legati a questi asset, sia che siano detenuti direttamente, sia indirettamente.

Capitolo criptovalute: Consob e Banca d’Italia, in linea con gli standard internazionali (IFRS IC), indicano due strade.

Se le cripto sono viste come attività a lungo termine, si applica il principio contabile IAS 38, quello delle attività immateriali.

Se invece sono detenute per essere vendute rapidamente, come scorte di magazzino, vale lo IAS 2, cioè al minore fra costo di acquisto e valore di realizzo.

E per le altre cripto-attività, più complesse e varie? Qui la parola d’ordine è analisi caso per caso. Le società devono studiare a fondo ogni tipo di asset digitale per trovare la contabilizzazione più giusta. L’importante è che il bilancio sia chiaro, mostri la vera natura di queste attività e i rischi connessi. E occhio agli abusi di mercato: ogni informazione rilevante sulle cripto-attività va comunicata subito al pubblico.

Infine, focus sui revisori. Il loro lavoro diventa più delicato con le cripto-attività. Volatilità estrema, tecnologia complessa, regole in continua evoluzione: serve massima attenzione. E non solo sui numeri, ma anche sul fronte antiriciclaggio, visti i rischi di operazioni transnazionali e anonime tipiche di questi asset.

In conclusione, Consob e Banca d’Italia mettono dei paletti chiari per la contabilizzazione delle cripto-attività. Un passo avanti per fare ordine in un settore in piena espansione, tutelare il mercato e dare agli investitori strumenti di valutazione più affidabili.