Euro-Area: vendite al dettagli mandano cattivi segnali

Notizia non buone per l’Eruoa area, ma ci siamo abituati. Il commercio al dettaglio dell’Eurozona è sceso dello 0,3% su base mensile nel gennaio 2025, dopo due mesi di crescita piatta e mancando le aspettative del mercato di un aumento dello 0,1%.

Le vendite di prodotti non alimentari sono calate dello 0,7% dopo un aumento dello 0,5% a dicembre, mentre le vendite di carburante sono diminuite dello 0,3% per il secondo mese consecutivo.

Le vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco sono invece aumentate dello 0,6%, invertendo quattro mesi di contrazione o stagnazione.

Tra le maggiori economie del blocco, le vendite al dettaglio sono diminuite in Italia (-0,4%) e in Francia (-0,1%), ma sono cresciute nei Paesi Bassi (1,6%) e in Germania (0,1%).

Ecco il grafico su base mensile

La crescita su base annua è rallentata all’1,5% nel gennaio 2025, rispetto al 2,2% rivisto di dicembre e alle aspettative del mercato dell’1,9%.

Le vendite al dettaglio a/a nell’Area Euro hanno registrato una media dell’1,10% dal 1996 al 2025, raggiungendo un massimo storico del 24,10% nell’aprile del 2021 e un minimo storico del -19,60% nell’aprile del 2020.

Ecco invece il relativo grafico

Un altro esempio di come l’econoia nell’Area Euro sia debole, anzi debolissima, Non c’è niente di cui essere soddisfatti: i costi energetici, dovuti a un mix di norme green e di fattori internazionali, drena le risorse europee, e la mancanza di investimenti pubblici non immette risorse nel sistema

Vedremo se il cambiamento di posizione tedesco si realizzerà e porterà a dei cambiamenti.