Corea del Sud: crollo Kospi e Won mettono le banche in difficoltà

La finanza sudcoreana si trova a fare i conti con una realtà macroeconomica improvvisamente rigida. Per mesi, i piccoli risparmiatori di Seul hanno cavalcato l’onda dell’intelligenza artificiale e dei titoli tecnologici, spesso ricorrendo al pericoloso strumento del debito per amplificare i guadagni. Ora che il vento è cambiato, quel castello di carte mostra tutte le sue crepe, innescando un effetto domino che dalle sale della borsa di Seul si estende fino al mercato dei cambi e alle stanze della politica.

La trappola del margine e il crollo del KOSPI

L’indice di riferimento della borsa coreana, il KOSPI, ha vissuto giornate di estrema volatilità. Dopo un rally entusiasmante che a maggio lo aveva portato a superare la soglia degli 8.000 punti, il mercato ha invertito la rotta in modo violento. Ecco l’indice da Investing.com

L’apice della tensione si è registrato con un tonfo del 4,52%, che ha quasi azzerato il forte rimbalzo del giorno precedente. La situazione è diventata così tesa da spingere le autorità della borsa ad attivare il meccanismo di salvaguardia automatica, il cosiddetto sidecar, sospendendo temporaneamente il trading algoritmico per frenare l’ondata di vendite di panico, anche perché la caduta aveva raggiunto livelli dell’8%.

Il vero pericolo sistemico, tuttavia, non risiede solo nel calo delle quotazioni, ma nella struttura stessa con cui queste posizioni sono state finanziate: il credito marginale (margin trading). Molti investitori retail acquistano azioni versando solo il 30-40% del valore reale, prendendo in prestito il resto dalle società di intermediazione con l’obbligo di liquidare il saldo entro due giorni (T+2). Se il titolo crolla e l’investitore non copre la differenza, scatta la liquidazione forzata all’apertura del mercato successivo.

I dati della Korea Financial Investment Association indicano che queste vendite forzate hanno raggiunto i 166,2 miliardi di won (circa 109 milioni di dollari) in una sola seduta, toccando il livello più alto degli ultimi tre anni. Il rapporto tra liquidazioni forzate e prestiti a margine ha toccato il 9,1%, il picco massimo del 2026, e cioè quasi un prestito marginale su 10 è stato liquidato. Il rischio reale è l’innesco di un circolo vizioso: le vendite forzate spingono i prezzi al ribasso all’apertura, provocando nuovi margin call (richieste di integrazione del collaterale) per altri investitori, in una spirale difficile da arrestare senza un’iniezione di stabilità. L’apertura per un crash borsistico epico.

A innescare questa correzione sono stati due fattori concomitanti:

Geopolitica in fiamme: Il riacutizzarsi delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran nel cruciale Stretto di Hormuz ha improvvisamente spento la propensione al rischio globale, alimentando i timori sui prezzi del petrolio.

Il riacutizzarsi delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran nel cruciale Stretto di Hormuz ha improvvisamente spento la propensione al rischio globale, alimentando i timori sui prezzi del petrolio. Il dubbio sulle valutazioni dell’IA: La notizia che uno sviluppatore di data center (Crusoe Energy Systems) ha sospeso un progetto su richiesta di un colosso tecnologico ha instillato il dubbio che la bolla dell’intelligenza artificiale possa sgonfiarsi, trascinando giù i giganti nazionali dei semiconduttori.

Titolo Azionario Variazione Percentuale Impatto di Mercato Samsung Electronics -6,06% Principale bersaglio del credito a margine SK hynix -7,54% Forte esposizione sul comparto semiconduttori e IA Naver -11,67% Colpita dopo i recenti rally legati alle partnership LG Electronics -9,68% Contrazione diffusa sui beni di consumo tecnologici

Lo won ai minimi storici: la Banca Centrale rompe il silenzio

Se la borsa piange, il mercato valutario non ride. Lo won sudcoreano ha mostrato una preoccupante debolezza, scivolando oltre la soglia psicologica di 1.524 won per dollaro, un livello che avvicina la valuta nazionale ai minimi storici registrati durante la crisi finanziaria globale del 2009.

Di fronte a una svalutazione così rapida, la Bank of Korea (la banca centrale) e il Financial Supervisory Service (FSS) hanno annunciato un’ispezione congiunta straordinaria presso le principali banche commerciali che operano sui cambi. Si tratta di una misura drastica che non veniva adottata da 14 anni. L’obiettivo dichiarato è verificare l’esistenza di speculazioni valutarie e contratti derivati offshore di tipo NDF (Non-Deliverable Forward), scambiati sulle piazze di Singapore, Hong Kong e New York.

Gli NDF permettono agli investitori esteri di scommettere sullo won senza scambiare fisicamente la valuta, ma le loro oscillazioni si riflettono inevitabilmente sul mercato interno, per cui sono una pura scommessa finanziaria sul cambio. Come ha ironicamente osservato il governatore della banca centrale, ci si trova nel classico scenario in cui “la coda scuote il cane”: le scommesse speculative estere finiscono per guidare e destabilizzare il tasso di cambio domestico. Tuttavia, molti analisti ritengono che la vera causa della svalutazione non sia la speculazione pura, quanto la massiccia fuga dei capitali esteri, che hanno disinvestito quasi 80 mila miliardi di won in tre settimane per proteggere i propri portafogli.

Le ricadute economiche e il costo politico per il presidente Lee

Le conseguenze macroeconomiche di questa doppia crisi finanziaria e valutaria rischiano di essere pesanti per un’economia fortemente dipendente dalle esportazioni e dall’importazione di materie prime come quella sudcoreana.

Inflazione importata: Uno won debole rende immediatamente più costoso l’approvvigionamento di petrolio e beni energetici, proprio mentre le tensioni in Medio Oriente spingono i prezzi del greggio. Questo rischia di alimentare una fiammata inflazionistica interna, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie. Strizzata di credito (Credit Crunch): Con 38 mila miliardi di won ancora congelati nei debiti contratti dai piccoli risparmiatori per comprare azioni, le famiglie coreane si trovano finanziariamente vulnerabili. La necessità di coprire le perdite azionarie deprimerà i consumi interni nei prossimi trimestri. Il pericolo è che oltre che il credit crunch ci sia un’ondata di insolvenze , di NPL, che metta in difficoltà le banche.

Questo scenario di instabilità ha colpito duramente la leadership politica del Paese. La percezione di una mancata vigilanza sui rischi del credito al consumo e l’impatto psicologico del crollo dei risparmi della classe media hanno provocato un terremoto politico: la popolarità del presidente Lee è crollata del 10% nello spazio di pochi giorni. La richiesta dell’opinione pubblica di interventi statali a protezione dei risparmiatori e di una regolamentazione più severa sui movimenti di capitale estero mette sotto forte pressione il governo, stretto tra la necessità di difendere la valuta e il rischio di soffocare definitivamente la crescita economica.