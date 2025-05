Contante: parte il limite comune di pagamento a 10 mila Euro

L’Unione Europea ha compiuto un passo significativo verso l’armonizzazione delle norme finanziarie introducendo un limite massimo comune per i pagamenti in contanti, che per alcuni è restrittivo, per altri invece è molto lasco. Con l’adozione del Regolamento (UE) 2024/1624, è stato stabilito un tetto di 10.000 euro per le transazioni in denaro contante all’interno degli Stati membri.

Obiettivo: Trasparenza e Sicurezza e Omogeneità

La ragione principale dietro questa normativa è la volontà di contrastare in modo più efficace il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche se per certi paesi si tratterà di un calo significativo del limit d’uso. Stabilendo un limite uniforme, l’UE mira a ridurre l’anonimato di queste transazioni e a migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari, rendendo più difficile l’abuso del sistema finanziario per scopi illegali. Tra l’altro la libera circolazione facilitava il trasferimento dei soldi contanti dai paesi con limiti più bassi, come l’Italia, verso quelli con limiti più elevati, coe la Germania.

Quando Entrerà in Vigore?

È importante sottolineare che questo nuovo limite non è immediatamente operativo. Gli Stati membri avranno tempo per adeguare le proprie legislazioni nazionali. La data fissata per l’applicazione obbligatoria del limite di 10.000 euro in tutta l’Unione Europea è il 10 luglio 2027. Fino a quella data, continueranno a valere le normative nazionali attualmente in vigore.

La Situazione Attuale e la Flessibilità Nazionale

Attualmente, la situazione all’interno dell’UE è molto variegata. Alcuni paesi, come la Germania o l’Austria, non hanno limiti specifici ai pagamenti in contanti, mentre altri applicano soglie molto più basse (ad esempio, 1.000 euro in Francia e Spagna, o 500 euro in Grecia). L’Italia si colloca in una posizione intermedia con il suo limite attuale di 5.000 euro, introdotto a partire dal 1° gennaio 2023.

Il nuovo regolamento europeo riconosce queste differenze e offre una certa flessibilità. Gli Stati membri potranno decidere di mantenere o introdurre limiti nazionali più bassi rispetto alla soglia dei 10.000 euro. Tuttavia, dovranno notificare tali limiti alla Commissione Europea.

Ambito di Applicazione ed Eccezioni

Il limite dei 10.000 euro si applicherà principalmente ai pagamenti effettuati verso persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della loro professione o attività commerciale (commercianti, imprese, professionisti). Sono previste delle eccezioni significative: il limite non si applicherà, in linea generale, ai pagamenti tra privati cittadini che non agiscono in un contesto professionale, né ai versamenti o prelievi effettuati presso istituti di credito o altri enti finanziari.

Controlli alle Frontiere

Il limite di 10.000 euro è rilevante anche per chi viaggia. Già oggi, chiunque entri o esca dall’Unione Europea portando con sé denaro contante (o strumenti equivalenti come assegni al portatore) per un valore pari o superiore a 10.000 euro ha l’obbligo di dichiararlo alle autorità doganali.

L’introduzione del limite UE di 10.000 euro rappresenta un cambiamento importante volto a creare un quadro normativo più omogeneo e robusto contro i crimini finanziari. Fino a oggi alcuni paesi, come la Germania, non avevano praticamente limite al contante, o meglio questo era teoricamente di 30 mila Euro. Per aggirare quello Italiano, di 5 mila Euro, bastava passare il Brennero e guidare per qualche centinaio di Km.

Sebbene l’applicazione completa sia prevista solo per il 2027, questa misura segna una chiara direzione verso una maggiore trasparenza nelle transazioni economiche all’interno dell’Unione. Per l’Italia, significherà un potenziale innalzamento del limite attuale, a meno che non si decida di mantenere una soglia nazionale più restrittiva, che comunque dovrà essere giustificata e comunicata. I tedeschi, abituati a pagare anche somme elevate in contanti, dovranno cambiare un po’ abitudine.