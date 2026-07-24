Come le leggi del Canada hanno sommerso l’Europa di droga e rischiano di trasformare il Belgio in un Narco Stato

Le mafie stanno prendendo il controllo dei grandi snodi commerciali europei e le istituzioni belghe lanciano un allarme disperato: il Paese rischia di trasformarsi in un vero e proprio narco-stato. A spingere questa trasformazione non è solo la criminalità locale, ma un’onda d’urto economica che arriva da molto lontano.

Tutto nasce da una scelta politica oltreoceano. Quando il Canada e diversi Stati americani hanno legalizzato la coltivazione della cannabis, le aziende locali hanno iniziato a produrne troppa. Il mercato interno è andato subito in saturazione. Evidentemente lo “Sballo”, per fortuna, tira meno di quanto prevedessero gli investitori.

Il prezzo della cannabis in Nord America è crollato. I produttori si sono trovati con tonnellate di merce invenduta e i narcos hanno fiutato l’affare. La soluzione del mercato nero è stata semplice: esportare il surplus in Europa, dove i prezzi sono fino a cinque volte più alti.

I numeri spiegano bene la dimensione del problema. Le dogane belghe hanno registrato un balzo impressionante dei sequestri ai confini:

2023: 490 chilogrammi di cannabis sequestrati.

490 chilogrammi di cannabis sequestrati. 2024: 5 tonnellate sequestrate

5 tonnellate sequestrate 2025: oltre 27 tonnellate intercettate nelle stive e nei container.

oltre 27 tonnellate intercettate nelle stive e nei container. Origine: 12 dei 13 grandi sequestri al porto di Anversa arrivavano direttamente dal Canada.

L’arbitraggio dei prezzi e la certezza del profitto

Dal punto di vista economico ci troviamo di fronte a un classico meccanismo di arbitraggio. Il valore di un chilo di cannabis in Canada costa tra i 600 e gli 800 euro. Lo stesso chilo, una volta arrivato nei mercati europei, viene rivenduto anche a 4.000 o 5.000 euro.

Un margine di guadagno immenso, del tutto simile a quello della cocaina, ma con rischi penali nettamente inferiori. Le organizzazioni criminali hanno così diversificato il proprio portafoglio d’investimenti criminali, inondando i porti di Anversa e Rotterdam. Il rischio penale legato alla cannabis è molto inferiore rispetto a quello della cocaina.

Paese / Area Costo al kg (Origine) Prezzo di vendita al kg (Europa) Rischio Penale Canada / USA 600 € – 800 € 2.800 € – 5.000 € Basso / Medio Sud America (Cocaina) 1.000 € – 1.500 € 30.000 € – 35.000 € Molto Alto

Porti colabrodo e capitale mafioso nell’economia reale

Le politiche iper-liberiste adottate in America del Nord dimostrano che i mercati non regolamentati a livello globale scaricano le proprie esternalità negative sui Paesi vicini. I trattati di libero scambio e le rotte commerciali internazionali si rivelano vulnerabili se i controlli non crescono allo stesso ritmo dei volumi delle merci.

I magistrati di Anversa denunciano una forza parallela che minaccia lo Stato. L’enorme quantità di denaro liquido accumulata dai trafficanti corrompe dipendenti portuali, funzionari e giovani delle banlieue. Perfino l’autorità giudiziaria belga viene ad essere colpita dalle minacce e pressioni delle organizzazioni criminali, portando, come denunciato pubblicamente, a una situazione da vero e proprio narco stato.

Questo denaro sporco non resta fermo: si riversa nell’economia reale, inquinando il mercato immobiliare e le attività commerciali legali. Se la logistica europea resta così permeabile, il costo sociale ed economico per l’Europa rischia di diventare insostenibile.

Quando si predispongono dei patti commerciali bisognerebbe tenere conto anche di queste devastanti distorsioni legate all’economia sommersa, altrimenti si rischia di essere inondati di prodotti dannosi, illegali e che alimentano la malavita.