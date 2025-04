L’Iran presenta il suo carro armato leggero, anzi leggerissimo

L’industria della difesa iraniana presenta il Fallagh, un nuovo veicolo da combattimento leggero cingolato dotato di una stazione d’arma remota armata con una mitragliatrice pesante da 12,7 mm. Il veicolo è molto leggere, praticamente non corazzato

Il nuovo veicolo da combattimento cingolato ultraleggero Fallagh di fabbricazione iraniana

Il Fallagh è un veicolo cingolato ultraleggero da 4 tonnellate in grado di raggiungere una velocità massima di 100 km/h in fuoristrada e 130 km/h su strada, con un’autonomia massima di 400 km. Il veicolo può essere utilizzato per operazioni di ricognizione e combattimento, anche se il personale è estreamente esposto.

Il veicolo è dotato di una stazione d’arma remota montata nella parte anteriore superiore, appena sopra la posizione del conducente, armata con una mitragliatrice pesante DShK 12,7 mm di fabbricazione russa.

Secondo fonti iraniane, la torretta è stabilizzata e dotata di un sistema di controllo automatico del fuoco.

Il Fallagh sembra molto simile al progetto statunitense RIPSAW, un carro armato leggero senza equipaggio progettato dalla società Howe & Howe Technologies nel 2001.

Veicolo terrestre senza pilota ultraleggero americano Ripsaw

Il mezzo ricorda da vicino il robot tattico cingolato di grandi dimensioni Ripsaw MS1 UGV , che può muoversi a velocità relativamente elevate su tutti i terreni con grande potenza e autorità, grazie a una serie di aspetti/fattori di progettazione. Uno di questi è la sua struttura tubolare leggera e robusta.

Il veicolo tattico senza pilota Ripsaw MS1 utilizza un potente motore diesel Duramax 6.6L V8 sovradimensionato e personalizzato da 650 cavalli che eroga una coppia di 900 ft/lbs. La potenza di fabbrica del motore è di 375 cavalli, quindi i fratelli Howe l’hanno potenziato notevolmente. Il motore si inserisce in uno spazio di 3×3 piedi (3×3″) nel telaio.

La non sottile differenza fra Fallagh e Ripsaw è che il secondo è un drone, quindi senza equipaggio a bordo, quindi può anche essere corazzato in modo leggero, perché il personale non è a rischio. Nello stesso tempo il Ripsaw appare più corazzato e più robusto rispetto al modello iraniano.

Il comandante iraniano ha affermato che i nuovi risultati saranno messi a disposizione dell’Organizzazione dell’Industria della Difesa iraniana per la produzione in serie.

Negli ultimi anni, l’Iran ha ottenuto grandi risultati nel settore della difesa e ha raggiunto l’autosufficienza nella produzione di attrezzature e sistemi militari essenziali.