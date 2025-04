La Cina realizza una devastante bonba all’idrogeno, non nucleare

Ricercatori cinesi hanno fatto esplodere con successo un ordigno esplosivo a base di idrogeno in un test controllato sul campo, innescando devastanti reazioni chimiche a catena senza l’uso di materiali nucleari, secondo uno studio pubblicato il mese scorso.

La bomba da 2 kg (4,4 libbre) ha generato una palla di fuoco che ha superato i 1.000 gradi Celsius (1.832 gradi Fahrenheit) per più di due secondi – 15 volte più a lungo delle esplosioni equivalenti di TNT – senza l’uso di materiali nucleari, ha affermato.

Sviluppato dal 705 Research Institute della China State Shipbuilding Corporation (CSSC), uno dei principali attori nel settore dei sistemi d’arma subacquei, il dispositivo utilizza un materiale di stoccaggio dell’idrogeno allo stato solido a base di magnesio.

Questo materiale, una polvere argentata nota come idruro di magnesio, immagazzina una quantità di idrogeno notevolmente superiore a quella di un serbatoio pressurizzato. È stato originariamente sviluppato per portare il gas in aree non collegate alla rete elettrica, dove potrebbe alimentare celle a combustibile per elettricità e calore puliti.

Quando attivato da esplosivi convenzionali, l’idruro di magnesio subisce una rapida decomposizione termica, rilasciando idrogeno gassoso che si infiamma in un inferno continuo, hanno affermato i ricercatori in un articolo sottoposto a revisione paritaria pubblicato sulla rivista in lingua cinese Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

“Le esplosioni di idrogeno gassoso si innescano con un’energia minima, hanno un ampio raggio d’azione e sprigionano fiamme che si propagano rapidamente verso l’esterno diffondendosi ampiamente“, ha affermato il team guidato dal ricercatore scientifico del CSSC Wang Xuefeng.

”Questa combinazione consente un controllo preciso dell’intensità dell’esplosione, ottenendo facilmente la distruzione uniforme di obiettivi su vaste aree”.

Secondo l’articolo, la bomba all’idrogeno può causare danni termici estesi perché la palla di fuoco incandescente che produce, sufficiente a fondere le leghe di alluminio, dura molto più a lungo del fugace lampo di 0,12 secondi del TNT.

Wang e il suo team hanno condotto una serie di esperimenti che hanno dimostrato il potenziale energetico diretto dell’arma.

Un estratto dall’articolo di ricerca che mostra la bomba all’idrogeno prima della detonazione. Foto: 705 Research Institute

In condizioni di detonazione limitata, la sovrapressione massima ha raggiunto i 428,43 kilopascal a due metri (6 piedi e 7 pollici) dalla bomba, circa il 40% della forza esplosiva del TNT, ma con un raggio di proiezione del calore molto maggiore, hanno scoperto.

I ricercatori hanno anche esaminato altre potenziali applicazioni militari dell’arma, come l’utilizzo per coprire una vasta area con calore intenso e concentrare la sua potenza su obiettivi di alto valore per distruggerli.

Secondo lo studio, la reazione a catena inizia quando le onde d’urto della detonazione frammentano l’idruro di magnesio in particelle di dimensioni micrometriche, esponendo superfici fresche.

La decomposizione termica rilascia rapidamente idrogeno gassoso, che si mescola con l’aria ambiente. Al raggiungimento del limite inferiore di esplosività, la miscela si accende, innescando una combustione esotermica.

Il calore liberato propaga ulteriormente la decomposizione dell’idruro di magnesio, creando un ciclo autosufficiente fino all’esaurimento del combustibile: una cascata sinergica di fratturazione meccanica, rilascio di idrogeno e feedback termico, secondo l’articolo. Una sorta di reazione a catena, ma chimica, non fisica.

L’articolo non ha rivelato la provenienza della grande quantità di idruro di magnesio utilizzata nel test. Non è chiaro inoltre in quali condizioni l’Esercito popolare di liberazione potrebbe impiegare l’arma.

Fino a poco tempo fa, l’idruro di magnesio poteva essere prodotto solo in laboratorio al ritmo di pochi grammi al giorno. La prima bomba atomica cinese testata 60 anni fa Questo perché legare l’idrogeno al magnesio richiede temperature e pressioni elevate. L’esposizione accidentale all’aria durante il processo di produzione può provocare esplosioni mortali.

All’inizio di quest’anno, la Cina ha inaugurato un impianto di idruro di magnesio nella provincia nord-occidentale dello Shaanxi, in grado di produrre ben 150 tonnellate di materiale all’anno. Sviluppato dall’Istituto di Fisica Chimica di Dalian, l’impianto ha raggiunto bassi costi di produzione utilizzando un metodo di “sintesi in un unico recipiente”, secondo l’Accademia cinese delle scienze.

Secondo informazioni disponibili al pubblico, si stanno esplorando altri usi della tecnologia di stoccaggio dell’idrogeno solido, tra cui le celle a combustibile per sottomarini e i sistemi di alimentazione per droni a lunga autonomia.