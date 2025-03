Clamoroso: Trump propone la creazione di una Riserva Nazionale in criptovalute

Il presidente Donald Trump ha proposto, con un ordine esecutivo, di istituire una riserva crittografica statunitense, cioè una riserva nazionale in criptovalute, e ha incaricato il gruppo di lavoro presidenziale di includere XRP (Ripple), SOL (Solana) e asset digitali ADA (Cardano) nel tentativo di posizionare gli Stati Uniti come hub crittografico globale.



L’iniziativa è una risposta a quelli che Trump ha definito attacchi all’industria delle criptovalute da parte dell’amministrazione Biden. La riserva proposta mira a rafforzare il settore degli asset digitali negli Stati Uniti. Sappiamo che Trump è favorevole alle valute virtuali e sta indirizzando in senso favorevole anche la SEC.

Il piano prevede in particolare l’inclusione di tre importanti criptovalute: XRP di Ripple, SOL di Solana e ADA di Cardano come componenti chiave della struttura della riserva proposta. Si tratta di tre critpovalute basata su blockchain proprietarie piuttosto note. Ovviamente la valuta ha avuto un effetto immediato sulla loro quotazione. Prendiamo per esempio SOL (fonte Coinmarketcap)



A gennaio, il presidente Trump avrebbe pianificato di dare priorità alle criptovalute come politica nazionale, concentrandosi sulla creazione di una riserva strategica con monete basate negli Stati Uniti e proponendo una presidenza della SEC più favorevole alle criptovalute.

Ora pare proprio che siamo passati dagli annunci alla realtà dei fatti. Questo avrà conseguenze notvoli sulla diffusione di questi strumenti.