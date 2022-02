Cina: stimolo monetario forte, mentre l’Occidente fa l’esatto contrario

Mentre negli USA si discute se la FED abbasserà dall’oggi al domani la Cina va controcorrente, pubblicando i suoi ultimi dati mensili sul credito che hanno mostrato che a gennaio il sistema finanziario cinese ha iniettato poco meno di $ 1000 miliardi di nuovo credito totale. Il tutto come previsto quando si sono sentiti i primi rallentamenti economici



… a gennaio Pechino ha mostrato quanto sia serio il desiderio di rilancio dell’economia cinese in stallo, quando l’ultimo importo del finanziamento sociale totale e dei prestiti in RMB ha subito un’accelerazione sostanziale e ha spazzato via le aspettative del mercato. In effetti, come mostrato di seguito, sia i nuovi prestiti TSF (total social financing) che quelli RMB sono stati i più alti mai registrati con il primo in aumento di 6.170 trilioni …

… con Goldman che scrive che la stagionalità e, cosa più importante, l’allentamento delle politiche hanno contribuito all’accelerazione.

Come promemoria, negli ultimi mesi, la PBOC ha ridotto RRR, tassi di interesse ufficiali e LPR e ha anche guidato le banche commerciali ad accelerare le estensioni dei prestiti. I dati sulla crescita dei prestiti in RMB a livello di settore hanno dipinto un quadro meno positivo rispetto ai dati principali, poiché la crescita dei prestiti a breve termine era ancora più rapida della crescita dei prestiti a medio-lungo termine e i prestiti alle famiglie a medio-lungo termine hanno mostrato solo una modesta accelerazione . Ultimo ma non meno importante, anche la crescita di M2 è esplosa al rialzo, spazzando via le aspettative. quindi abbiamo una combinazione devastante:

debiti a breve, per consumo e non per investimento,

masa monetaria in allentamento

Il risultato è un lancio della domanda, ma anche dell’inflazione!

Ecco i punti salienti della situazione attuale cinese:

Finanziamento sociale totale: 6.170 miliardi di RMB a gennaio, vs. consenso: 5400 miliardi di RMB;

Nuovi prestiti CNY: 3980 miliardi di RMB a gennaio vs. 3700 miliardi di RMB. Eccezionale crescita del prestito in CNY: 11,5% anno su anno a gennaio rispetto a dicembre all’11,6% anno su anno.

Crescita dei prestiti TSF: 10,5% anno su anno a gennaio, superiore al 10,3% a dicembre. La crescita implicita su base mensile delle azioni TSF è salita al 13,9% dal 9,4% di dicembre.

Massa Monetaria M2: 9,8% a/a a gennaio vs. Consenso di Bloomberg del 9,2% a/a e in aumento rispetto al 9,0% a/a di dicembre

Tutte le premesse per un rilancio economico forte, ma soprattutto una politica che fa l’esatto opposto di quello che sta per succedere negli USA e che succederà in Europa, se la BCE segue le indicazioni dei tedeschi. Ancora più slancio economico per la Cina in un mondo che rallenta. Sembra una congiura per far più felice il PCC…



