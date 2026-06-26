Cina: Il carbone resta il “Pilastro” del sistema. I veri numeri del nuovo piano energetico

La Cina sarà la fornitrice mondiale di energie rinnovabili, ma al proprio interno non rinuncia a fonti energetiche stabili e tradizionali. Le autorità cinesi non stanno limitando la crescita dell’energia da carbone nel nuovo piano quinquennale per l’energia, poiché Pechino punta ancora di più sul combustibile fossile come “garanzia fondamentale” del sistema elettrico, nonostante la quota crescente delle energie rinnovabili.

La Cina ha presentato il suo piano quinquennale per il settore energetico, prevedendo che le energie rinnovabili aumentino la loro quota nell’approvvigionamento elettrico entro il 2031, ma sottolineando anche l’intenzione di rafforzare il ruolo del carbone come “garanzia fondamentale”.

La Cina punta a far sì che l’energia pulita rappresenti il 30% della propria produzione di energia elettrica entro il 2030, rispetto all’attuale 22% circa. Mentre l’eolico e il solare sono destinati a diventare il “pilastro” del mix energetico, il carbone continuerà a crescere e fungerà sempre più da sostegno flessibile per rafforzare la sicurezza energetica.

«Il piano quinquennale per il settore energetico appena pubblicato dalla Cina offre ben pochi motivi di entusiasmo», ha affermato Lauri Myllyvirta, cofondatore del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), con sede in Finlandia.

«Gli aumenti della produzione di energia da fonti fossili consentiti dagli obiettivi non sono in linea con gli impegni della Cina di raggiungere il picco delle emissioni di CO₂ e del consumo di carbone e di ridurre l’intensità di CO₂ entro il 2030, nonostante la leggera accelerazione dell’elettrificazione», ha aggiunto Myllyvirta.

La Cina, nonostante la massiccia spinta verso le energie rinnovabili e la sua posizione di leader come principale investitore mondiale nell’espansione della capacità di energia rinnovabile, continua a fare affidamento sul carbone per soddisfare la propria domanda e colmare le lacune ogni volta che le energie rinnovabili vacillano, come è avvenuto con l’energia eolica negli ultimi mesi o con quella idroelettrica due anni fa.

L’anno scorso, la Cina ha rappresentato un enorme 78% di tutta la capacità mondiale di energia da carbone entrata in funzione. Il principale consumatore e importatore mondiale di carbone rappresenta inoltre un’impressionante quota dell’86% della capacità globale totale in costruzione e che dovrebbe essere messa in servizio quest’anno, secondo i dati analizzati dall’organizzazione no-profit Global Energy Monitor (GEM).

Comunque continuate a comprare pannelli solari e turbine eoliche cinesi: fanno bene all’ambiente…