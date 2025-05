Spettacolare disastro nell’industria chimica cinese. Almeno cinque persone sono morte e altre sei sono disperse dopo una forte esplosione che ha scosso un impianto chimico nella Cina orientale martedì, secondo le autorità locali.

L’esplosione ha provocato un’enorme colonna di fumo grigio e arancione che si è alzata verso il cielo, danneggiando le finestre degli edifici vicini e dando il via alle operazioni di soccorso.

L’incidente è avvenuto nel capannone della Shandong Youdao Chemical nella città di Gaomi, nella provincia dello Shandong, pochi minuti prima di mezzogiorno ora locale, secondo quanto riportato dall’emittente statale CCTV. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’esplosione.

Altre 19 persone hanno riportato ferite lievi, secondo quanto riferito dalle autorità locali in un comunicato.

I video diffusi sui social media cinesi mostrano il fumo che avvolge gli edifici di un parco industriale. Le immagini mostrano che le finestre di alcuni edifici bassi nelle vicinanze sono state danneggiate.

I vigili del fuoco e i servizi di soccorso locali hanno inviato sul posto 55 veicoli e 232 persone, mentre il Ministero della Gestione delle Emergenze ha inviato un gruppo di lavoro e rinforzi di soccorso, secondo quanto riportato in un comunicato del ministero.

In questo video la drammatica esplosione iniziale:

Una dipendente di un hotel a circa 3,5 chilometri dal luogo dell’esplosione ha detto di aver sentito l’esplosione intorno a mezzogiorno.

“Il rumore è stato piuttosto forte, come un’esplosione. È durato solo un attimo”, ha detto alla CNN, aggiungendo che l’hotel non ha subito danni.

Un’altra lavoratrice di una fabbrica a circa 6 chilometri (3,7 miglia) dal luogo dell’esplosione ha detto di aver sentito un boato e di aver avvertito una scossa e una ‘forte raffica’ di ventom cioè l’onda durto che è arrivata sino a questa distanza.

“Una forte raffica d’aria mi ha spaventato così tanto che non ho osato uscire dal mio ufficio“, ha detto il lavoratore, di cognome Meng. ‘Le porte e le finestre della (mia) fabbrica sono state danneggiate… L’aria è entrata attraverso la finestra e, se fossi stato un po’ più vicino, mi avrebbe scaraventato contro il muro”.

La Shandong Youdao Chemical è di proprietà del gruppo Himile, che possiede anche la società quotata Himile Mechanical, le cui azioni sono scese di quasi il 4% martedì pomeriggio, secondo Reuters.

Fondata nell’agosto 2019, la Shandong Youdao Chemical occupa più di 46 ettari di terreno nel parco chimico di Gaomi Renhe e impiega più di 300 persone, secondo il sito web dell’azienda.

Sviluppa, produce e vende pesticidi, prodotti farmaceutici e intermedi chimici, secondo quanto riportato sul sito web.

Nel 2015 una serie di esplosioni in un magazzino chimico nella città nord-orientale di Tianjin ha causato la morte di oltre 100 persone e ha rilasciato fumi tossici nell’aria. Ora un’altra grand esplosione colpisce un’azienda chimica cinese, a mostrare come spesso la sicurezza non sia una priorità.