Cina contro Francia nei Cieli Indiani: usato il PL15, perso caccia francese

Il conflitto aereo tra India e Pakistan, per quanto avvolta nell’incertezza, sembra caratterizzata da un elemento quasi certo: l’impiego da parte del Pakistan del missile aria-aria (AAM) a guida radar attiva PL-15 di fabbricazione cinese, come anche confermato da TWZ.

Il Pakistan rivendica l’abbattimento di cinque velivoli indiani, mentre diverse fonti, inclusi funzionari indiani, confermano la perdita di almeno due aerei senza specificarne le cause. Parallelamente, un funzionario francese avrebbe confermato la perdita di un Rafale, prezioso caccia multiruolo dell’Indian Air Force, la prima perdita nella storia di questo mezzo.

New: A high-ranking French intelligence official told CNN that one Rafale fighter jet operated by the Indian Air Force was downed by Pakistan, in what would mark the first time that one of the sophisticated French-made warplanes has been lost in combat. Pakistan claimed earlier… https://t.co/ixmULw1HXX — Jim Sciutto (@jimsciutto) May 7, 2025

Indipendentemente dalle cifre precise, i combattimenti tra i due stati dotati di armamento nucleare rappresentano l’intensità maggiore degli ultimi decenni, con un crescente rischio di un’ulteriore escalation.

Nelle scorse ore, immagini raffiguranti presunti resti di un missile PL-15 hanno iniziato a circolare sui social media. Secondo quanto riferito, parti del missile sarebbero cadute nel distretto di Hoshiarpur, nella parte nord-orientale dello stato indiano del Punjab. Un carico di questi missili sarebbe stato ricevuto appena prima l’iniio del conflitto.

In particolare, è stata identificata una porzione del corpo del missile, immediatamente dietro il radome, recante un numero di serie e un piccolo sportello contrassegnato come porta di test del Sistema di guida.

So 1st Use of PL-15 Very Long Range Air to Air Missile by PAF. pic.twitter.com/LMR1vgBk55 — International Defence Analysis (@Defence_IDA) May 7, 2025

Un’altra immagine parrebbe mostrare il sistema di inseguimento del missile PL-15, che utilizza la tecnologia AESA (Active Electronically Scanned Array) con modalità attive e passive, ritenuta in grado di offrire una migliore resistenza alle contromisure rispetto ai precedenti AAM cinesi e forse la parte più avanzata del missile.

Didn’t think I’d ever see a PL-15(E)’s AESA without going to a vault lol Good to know my guess was right pic.twitter.com/XQBwDiMOoN — John Ridge 🇺🇸 🇺🇦 🇹🇼 (@John_A_Ridge) May 7, 2025

Sebbene l’identità dell’arma non possa essere verificata oltre ogni dubbio in questo momento, un PL-15 sembra l’ipotesi più probabile. Non è chiaro se il missile in questione abbia effettivamente abbattuto un obiettivo. In ogni caso, l’uso di questo missile da parte del Pakistan rappresenta uno sviluppo significativo; sembrerebbe infatti il primo impiego confermato dell’arma in un contesto operativo.

Come approfondito in analisi dedicate ai missili aria-aria cinesi, il PL-15 è l’AAM standard a guida radar attiva della Cina ed è stato concepito per eguagliare, se non superare, le prestazioni dell’AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) di fabbricazione statunitense. Fin dall’inizio, questo missile è stato ottimizzato per il trasporto interno, inizialmente nel caccia stealth J-20, e presenta alette troncate distintive per ridurne le dimensioni. Successivamente è apparsa un’ulteriore versione, ancor meglio ottimizzata per il trasporto interno.

Il PL-15 di base è dotato di un motore a razzo a doppio impulso che garantisce una gittata dichiarata di circa 200 chilometri (124 miglia). Un’altra caratteristica importante è un datalink bidirezionale che consente all’aereo lanciatore di fornire aggiornamenti di guida al missile e al missile di fornire le proprie informazioni all’aereo lanciatore.

Il potente missile PL-15 ha spinto gli Stati Uniti, tra gli altri, ad avviare lo sviluppo di nuove armi aria-aria specificamente progettate per superarli in gittata. Nel frattempo, il PL-15 sta sostituendo il più vecchio PL-12 nella flotta di caccia cinese ed è anche offerto per l’esportazione con il nome PL-15E. Le cifre di performance pubblicate per il PL-15E includono una gittata di circa 145 chilometri (90 miglia), leggermente inferiore rispetto alla versione per uso domestico, il che potrebbe essere il risultato di un propellente diverso o modifiche al motore.

Nell’aeronautica militare pakistana, il PL-15E equipaggia il caccia JF-17 Block III e il J-10C, per il quale il Pakistan è stato il primo cliente export, con consegne iniziali nel 2022.

L’India dispone di una controparte del PL-15 nel missile MBDA Meteor beyond-visual-range missile (BVRAAM), un’arma con motore ramjet che potrebbe offrire vantaggi rispetto al missile cinese. Mentre gli analisti occidentali ritengono che il PL-15 abbia una gittata massima paragonabile a quella del Meteor, il missile paneuropeo probabilmente vanta una “no-escape zone” molto più ampia e una migliore probabilità di abbattimento a lunga gittata grazie al suo motore ramjet.

NYT: “One Indian official confirmed the crash of three aircraft, but cautioned that the reasons were not clear. Two other Indian security officials confirmed reports that some Indian aircraft had gone down, but would not elaborate on the details” — Shashank Joshi (@shashj) May 7, 2025

Indipendentemente da quale sia stato l’obiettivo del PL-15 e se abbia ingaggiato con successo il bersaglio, il Pakistan ha pubblicato numerose rivendicazioni di abbattimenti di velivoli dell’Indian Air Force. Attualmente si parla di almeno due abbattimenti di aerei indiani, sia di produzione francese, sia di produione russa.