Missili d’emergenza: il Pakistan avrebbe ricevuto missili cinesi PL-15 per controbilanciare i Meteor dei Rafale

In un contesto di crescenti tensioni tra India e Pakistan, sono emerse notizie secondo cui l’aeronautica militare pakistana avrebbe ricevuto consegne urgenti di missili aria-aria a lungo raggio PL-15 di fabbricazione cinese.

La PAF ha diffuso immagini del suo ultimo caccia JF-17 Block III armato con missili aria-aria PL-15 Beyond Visual Range (BVR), equipaggiati su doppi rack.

Secondo ClashReport, che si occupa ampiamente di difesa e di Asia centrale-meridionale, i missili PL-15 visti sugli aerei della PAF provengono dalle scorte interne dell’Aeronautica Militare dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese (PLAAF), piuttosto che dalla variante PL-15E destinata all’esportazione.

Se le notizie fossero accurate, ciò significherebbe un trasferimento urgente di armi da Pechino a Islamabad in un momento critico in cui le crescenti tensioni tra India e Pakistan potrebbero sfociare in una guerra totale da un momento all’altro.

Se ciò accadesse, i missili avanzati PL-15 potrebbero fornire alla PAF un vantaggio tattico grazie alla loro “lunga gittata”. Ciò consentirebbe ai caccia della PAF di ingaggiare gli aerei dell’IAF a distanze estreme.

Aerei JF-17C dell’Aeronautica Militare Pakistana equipaggiati con missili PL-10 e PL-15. Crediti: Platform X.

Le fonti ufficiali non hanno confermato le notizie. Tuttavia, ciò sarebbe in linea con il rafforzamento della partnership in materia di difesa tra Pechino e Islamabad.

Sottolineerebbe inoltre la capacità della Cina di aumentare la produzione di sistemi d’arma cruciali in momenti critici e di trasferirli agli alleati senza ritardi burocratici.

PL-15: il missile aria-aria più avanzato della Cina

Il PL-15 è al centro dei piani di combattimento aereo della Cina. Pechino ha presentato questo avanzato missile aria-aria al salone aeronautico di Zhuhai nel novembre dello scorso anno.

Sviluppato dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC), un conglomerato aerospaziale statale cinese, il PL-15 è un missile aria-aria a lungo raggio guidato da radar attivo (AAM).

Utilizza un razzo a propellente solido a doppio impulso e dispone di un radar AESA (Active Electronically Scanned Array). Il radar AESA è combinato con un collegamento dati bidirezionale, che consente un puntamento preciso e correzioni a metà percorso, rendendolo un’arma altamente versatile.

Il missile combina velocità e manovrabilità. Il suo raggio operativo dichiarato è di 200-300 km (120-190 miglia) e, secondo quanto riferito, può raggiungere una velocità massima di Mach 5+.

Il missile è omologato per i modelli J-20, J-10C, J-15, J-16, J-11B e JF-17 Block-III. Il caccia stealth Chengdu J-20 può trasportare quattro PL-15 nella sua stiva interna.

Al Zhuhai Air Show dello scorso anno, la Cina ha presentato i missili PL-15 con alette pieghevoli. La modifica potrebbe consentire al J-20 di trasportare sei di questi missili invece dei quattro che trasporta attualmente.

La variante da esportazione del missile, PL-15E, ha una gittata dichiarata di 145 km. Tuttavia, alcune fonti sostengono che i missili avvistati sul caccia JF-17 Block III della PAF fossero i PL-15 standard e non la variante da esportazione PL-15E.

Se fosse vero, ciò aumenterebbe significativamente il raggio operativo dei caccia JF-17 della PAF.

EurAsian Times non è in grado di verificare in modo indipendente queste affermazioni.

PL-15 contro AIM-120 contro Meteor

Il PL-15 è probabilmente entrato in servizio nella PLAAF nel 2018 ed è spesso pubblicizzato come la risposta di Pechino all’AIM-120D AMRAAM statunitense, che ha una gittata di circa 100 miglia e può raggiungere una velocità di Mach 4.

In quanto tale, il PL-15 batte l’AIM-120D AMRAAM statunitense in termini di velocità e gittata.

È anche paragonabile al Meteor europeo MBDA, noto per la sua propulsione a ramjet e l’ampia zona di non fuga.

Il jet da combattimento più avanzato dell’India, il Rafale, può trasportare missili aria-aria a lungo raggio Meteor e MICA. La gittata del Meteor è di 60-120 miglia (100-200 km), a seconda della piattaforma di lancio, dell’altitudine e della dinamica del bersaglio. Può raggiungere velocità superiori a Mach 4.

In termini di gittata, il Meteor è paragonabile alle varianti da esportazione del PL-15. Tuttavia, il PL-15 standard avrebbe una gittata maggiore rispetto al Meteor.