Cieli infuocati in Estremo Oriente: asse Pechino-Mosca, Seul e Tokyo schierano i caccia

La tensione nel Pacifico occidentale ha raggiunto nuovi picchi d’allarme. Una massiccia flotta aerea militare russa e cinese ha solcato i cieli tra il Mar del Giappone e il Mar Cinese Orientale.

Un segnale di forza inequivocabile. La mossa ha costretto Corea del Sud e Giappone a far decollare d’urgenza i propri jet da combattimento per difendere lo spazio aereo.

Pechino e Mosca parlano di una normale pattuglia congiunta. L’obiettivo ufficiale? Dimostrare la capacità di difendere la pace e la stabilità regionale.

Un’affermazione che strappa un sorriso amaro agli analisti, visti i bombardieri strategici in volo. È l’undicesima operazione del genere dal 2019, ma la prima di quest’anno, e segna un patto sempre più stretto.

I numeri fanno riflettere. Seul ha rilevato oltre dieci aerei militari russo-cinesi all’interno della propria zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ).

Non c’è stata una vera e propria violazione dei confini nazionali. Tuttavia, il messaggio politico è forte e chiaro: l’asse eurasiatico è pronto a far sentire il proprio peso militare e strategico

Dal canto suo, Tokyo ha tracciato due rotte ben distinte per le due forze militari. Protagonisti dell’incursione sono stati i bombardieri cinesi H-6 e i temibili russi Tu-95.

A fare da scorta c’era un vero e proprio arsenale volante:

Caccia cinesi J-16

Aerei da pattugliamento marittimo russi Tu-142

Caccia da superiorità aerea russi Su-30

Le mappe fornite dal Ministero della Difesa giapponese mostrano un passaggio strategico attraverso lo Stretto di Miyako.

Questa via d’acqua, situata tra Okinawa e le isole Miyako, è cruciale. Rappresenta la porta d’accesso principale dal Mar Cinese Orientale verso il mare aperto del Pacifico occidentale.

La pressione militare congiunta di Cina e Russia ha però sortito un effetto politico immediato e, forse, indesiderato per Pechino.

Ha spinto due vicini storicamente molto diffidenti, Giappone e Corea del Sud, a stringere i ranghi a tempo di record. Pochi tempo dopo l’incidente, i ministri della difesa si sono incontrati a Seul.

Il sudcoreano Ahn Gyu-back e il giapponese Shinjiro Koizumi hanno ribadito l’impegno comune per la denuclearizzazione della penisola coreana.

Hanno anche concordato di riattivare subito le esercitazioni congiunte di ricerca e soccorso. Un passo avanti enorme per le relazioni di sicurezza dell’area.

I due Paesi hanno deciso di lavorare per la stabilità regionale in modo congiunto. Lo faranno sia su base bilaterale, sia sfruttando l’ombrello protettivo della solida alleanza con Washington.

La mossa del blocco orientale sembra un test mirato per saggiare i tempi di reazione e la tenuta delle difese alleate. In un mondo ormai diviso in blocchi netti, la regione indo-pacifica è il vero centro di gravità della politica internazionale. Pechino osserva con estrema attenzione le mosse americane. Vuole capire fino a che punto gli alleati di Washington siano disposti a rischiare un’escalation militare.

Mosca, nel frattempo, usa queste pattuglie per mostrare al mondo di non essere affatto isolata a livello globale. L’alleanza strategica tra Xi Jinping e Vladimir Putin trova nei cieli del Pacifico la sua manifestazione più evidente.

Il disgelo tra Corea del Sud e Giappone è la vera notizia politica di questa crisi. Per decenni, vecchi rancori storici hanno impedito a Tokyo e Seul di collaborare a pieno regime.

Oggi, la minaccia comune ha spazzato via le esitazioni. Il vertice di Seul rappresenta una chiara volontà di integrare i sistemi di difesa.

In sintesi, il muscolare asse sino-russo sta accelerando la creazione di una rete di difesa asiatica a guida americana. Sul piano pratico, questo blocco navale e aereo comporterà inevitabili aumenti dei costi assicurativi e logistici per le flotte mercantili in transito.

Nessuno vuole il conflitto aperto, ma tutti preparano gli arsenali. E il Pacifico, oggi, è la scacchiera dove si gioca la partita più delicata per il futuro globale. Gli USA in questo caso non sono intervenuti direttamente, ma comunque sono semre li, a controllare quello che succede.