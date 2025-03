Caso Epstein: Il procuratore ha ricevuto una camionata di documenti da rendere pubblici

La scorsa settimana il Procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha fatto flop sulla promessa di diffondere tutte le informarzioni relative al caso Epstein e alla famosa lista dei suoi clienti per i servizi meno leciti concessi dalla sua organizzazione. quello che è stato rivelato è stato molto poco, solo 200 pagine, e in gran parte conosciute.

Lunedì, Bondi è apparsa su Fox News, dove ha detto al conduttore Sean Hannity di aver ricevuto venerdì mattina una camionata di file contenenti ulteriori file di Epstein che erano nascosti nel distretto meridionale di New York.

“L’FBI ci ha consegnato un paio di centinaia di pagine di documenti, ma sai Sean, ho dato loro una scadenza per venerdì alle 8 del mattino per farci avere tutto, e una fonte mi ha detto dove erano conservati i documenti – distretto meridionale di New York, così li abbiamo ricevuti – speriamo tutti, venerdì alle 8 del mattino. Migliaia di documenti”, ha detto Bondi.

“L’FBI li sta esaminando… Ora che Kash è qui, la situazione è cambiata e il direttore Patel ci farà avere un rapporto dettagliato sul perché l’FBI ha trattenuto tutti quei documenti”. Quindi ci saranno delle conseguenze per quanto successo.

Sean Hannity ha domandato : “Voglio essere chiaro, perché penso che la gente sia frustrata. Vi aspettavate di più, e non l’avete scoperto – meno di 24 ore prima del rilascio, avete avuto un informatore che ha confermato che c’erano molti più documenti che avrebbero dovuto consegnare, e poi l’avete scoperto poco prima”.

Pam Bondi: “Certo, guardando questi documenti si dice: “Questi non sono tutti i file di Epstein!” – e noi ci chiediamo: “Dov’è il resto del materiale?”, ed è quello che l’FBI ci aveva consegnato. E così una fonte ha detto: “Tutte queste prove si trovano nel Distretto Sud di New York”. Così ho dato loro una scadenza: venerdì alle 8. È arrivato un camion carico di prove. Ora è in possesso dell’FBI. Kash mi farà avere – e lui stesso – un rapporto dettagliato sul motivo per cui tutti questi documenti e prove sono stati trattenuti. E, sapete, li esamineremo – il più velocemente possibile, ma con molta cautela per proteggere tutte le vittime di Epstein, perché ce ne sono molte”.

“Ora, è questa l’unica cosa che verrebbe censurata?”, ha risposto Hannity, riferendosi ai nomi delle vittime.

Pam Bondi: “Sì, l’FBI non ha ancora esaminato le migliaia di pagine di documenti che ha ricevuto venerdì. Kash ha un team che le sta esaminando – e si tratta sempre di proteggere la vittima… Crediamo nella trasparenza e l’America ha il diritto di sapere”.

L’amministrazione Biden ha tenuto nascosti questi documenti. Nessuno ne ha fatto uso, e perché sono conservati nel Distretto meridionale di New York? Voglio un rapporto completo su questo. Purtroppo queste persone non credono nella trasparenza, ma credo che non credano nell’onestà”, ha proseguito. “Tutto verrà reso pubblico”.

Aspettiamo e vedremo se è vero, e, se lo fosse, ci saranno delle sorprese.