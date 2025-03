Caso Epstein: dopo il flop di ieri Pam Bondi ordina all’FBI di consegnare tutti i Documenti entro Oggi

La tanto attesa pubblicazione della prima tranche di documenti legati al caso Jeffrey Epstein, avvenuta ieri, ha generato una diffusa ondata di delusione.

Anziché rivelazioni sconvolgenti, il pubblico si è trovato di fronte principalmente l’ennesima versione della rubrica di contatti di Epstein e alcuni documenti di rilevanza limitata. Dopo aver promesso la completa trasparenza il procuratore USA ha reso noti elementi secondari, tanto che ha intitolato l’operazione “Fase1”, come dire “Ok , è solo l’inizio”.

Un magro bottino che ha lasciato molti con l’amaro in bocca e la sensazione che la verità completa fosse ancora ben lontana dall’essere svelata.

In questo clima di frustrazione e scetticismo, il Procuratore Generale federale Pam Bondi, ha deciso di alzare la voce, gettando nuova benzina sul fuoco. Bondi non solo condivide la delusione per la scarsa rilevanza dei documenti rilasciati, ma va oltre, puntando il dito contro una specifica fazione: agenti infedeli dell’FBI di New York. Secondo Bondi, questi agenti starebbero deliberatamente occultando una quantità significativa di documenti cruciali, veri e propri “tesori” informativi che potrebbero finalmente squarciare il velo di mistero sul caso Epstein.

I have been reporting on Jeffrey Epstein and the criminal and civil lawsuits surrounding him for several years.

Here is the truth about “The Epstein Files.”

🧵 pic.twitter.com/6olSWIdikP

— Jacob Shamsian ⚖️ (@JayShams) February 27, 2025