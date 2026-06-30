Caos a Hormuz e prezzi alle stelle: la fame globale di GNL non si ferma e segnerà un +65%

Il mondo avrà bisogno di sempre più energia, soprattutto nelle aree in via di sviluppo. La crescente domanda di gas nell’Asia meridionale e sud-orientale farà aumentare la domanda mondiale di GNL del 65% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2025, anche se quest’anno la crescita è stata frenata dalla crisi nello Stretto di Hormuz, ha comunicato Shell, il più grande operatore mondiale nel settore del GNL, nel suo rapporto annuale LNG Outlook 2026 pubblicato martedì.

Lo scorso anno sono state commercializzate in tutto il mondo 422 milioni di tonnellate di GNL. All’inizio di quest’anno, anche presso Shell, si prevedeva che il commercio avrebbe registrato un’impennata nel 2026.

Il conflitto in Medio Oriente, che ha paralizzato un quinto dell’offerta mensile mondiale di GNL, ha tuttavia spinto i prezzi spot del GNL ai massimi pluriennali e ha scoraggiato molti potenziali acquirenti in Asia, secondo quanto riferito dal colosso britannico.

Secondo Shell, quest’anno il commercio di GNL potrebbe rimanere allo stesso livello del 2025, anziché diminuire, a condizione che il flusso di GNL attraverso lo Stretto di Hormuz torni alla normalità quest’estate.

L’offerta potrebbe tuttavia ridursi qualora la riapertura fosse ritardata da ulteriori interruzioni del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, come quelle osservate la scorsa settimana.

In ogni caso, il Qatar, il maggiore esportatore di GNL del Medio Oriente e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti, sta già preparando delle navi cisterna per trasportare i carichi dal Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz.

«Entro poche settimane la produzione tornerà alla normalità, ad eccezione dell’impianto danneggiato», ha dichiarato all’inizio di questo mese il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, al Financial Times.

Ciò dipende dalla normalizzazione delle condizioni per il transito attraverso lo Stretto di Hormuz.

«Il conflitto ha innescato uno shock a livello di sistema, i cui effetti si sono estesi a tutti i settori economici, ma il settore del GNL si è dimostrato resiliente ed è in grado di adattarsi alle mutate condizioni di mercato», ha commentato Cederic Cremers, presidente di Integrated Gas presso Shell, nel rapporto del colosso.

«Sebbene siano necessari ulteriori investimenti sia nella struttura dell’offerta che in quella della domanda, le prospettive a lungo termine rimangono positive e il GNL continuerà a essere una forza stabilizzante nel sistema energetico globale», ha affermato il dirigente.

Shell prevede che la domanda mondiale di GNL salirà a quasi 700 milioni di tonnellate all’anno entro il 2050, il che corrisponde a un aumento di circa il 65% rispetto al livello di 422 milioni di tonnellate previsto per il 2025. Una cifra enorme che assicura un futuro ai giacimenti scoperti sino ad ora, e che verranno scoperti in un prossimo futuro. Il mondo ha bisogno di gas, e quello che c’è, ora, realmente, è il GNL.