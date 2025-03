BP e Azerbaigian uniti per sfruttare il Gas naturale israeliano

Un consorzio composto dalla multinazionale britannica BP, dall’azienda statale azera del petrolio e del gas SOCAR e dalla società israeliana NewMed Energy ha firmato lunedì un accordo di licenza per la ricerca di gas naturale al largo di Israele, ha dichiarato il Ministero dell’Energia di Israele.

L’accordo segna l’ingresso della BP in Israele e il primo sforzo di esplorazione al di fuori dell’Azerbaigian per la compagnia statale SOCAR, che quindi si avvia a essere una multinazionale

Al consorzio a tre è stata assegnata la licenza per l’esplorazione di gas naturale nella cosiddetta Zona I, nell’ambito degli sforzi di Israele per incrementare le forniture interne di gas e le esportazioni verso i mercati esteri.

Il Ministero dell’Energia israeliano ha dichiarato che altre licenze saranno assegnate nel corso dell’anno e che annuncerà la quinta gara di esplorazione nel corso del 2025.

La joint venture BP-SOCAR-NewMed Energy ha presentato un’offerta e si è aggiudicata la zona I in una gara di licenze di esplorazione già nel 2023. Israele ha indetto una gara per l’esplorazione di idrocarburi in quattro zone (E, G, H, I) della Zona economica esclusiva (ZEE) israeliana. L’offerta comprendeva 20 blocchi di esplorazione nell’ambito del 4° Offshore Bid Round.

SOCAR detiene il 33,34% della partnership ed è l’operatore della zona I, mentre NewMed Energy e BP hanno il 33,33% ciascuna.

“L’ingresso di SOCAR e BP è un’ottima notizia per lo Stato di Israele. Il gas naturale è un bene strategico, che rafforza la nostra posizione economica e politica nel mondo in generale e nel Medio Oriente in particolare”, ha dichiarato il ministro israeliano dell’Energia e delle Infrastrutture Eli Cohen.

“Israele sta lavorando per incrementare la produzione di gas naturale, a beneficio dell’economia locale e dell’esportazione”, ha aggiunto il ministro.

All’inizio di quest’anno, la SOCAR dell’Azerbaigian ha firmato un accordo con Union Energy per l’ acquisto di una partecipazione effettiva del 10% nel giacimento Tamar al largo di Israele, uno dei giacimenti di gas più grandi e strategicamente importanti del Mediterraneo.

“Con questo passo, SOCAR ha iniziato a investire in progetti upstream nella regione del Mediterraneo”, ha dichiarato la società azera alla fine di gennaio.

Ora la società controllata dallo Stato e BP esploreranno il gas naturale al largo di Israele, dove negli ultimi anni sono stati scoperti e messi in funzione importanti giacimenti, tra cui Tamar e il gigantesco giacimento Leviathan gestito da Chevron.