Best in Class 2026: a Milano TeamSystem premia gli studi professionali che guidano l’innovazione

Tra i momenti centrali dell’evento Be Leader Conference, particolare rilievo ha avuto la cerimonia dei Best in Class 2026, i riconoscimenti dedicati agli studi che si sono distinti per innovazione, capacità consulenziale e contributo concreto alla crescita delle imprese clienti. Un’iniziativa che punta a valorizzare le eccellenze all’interno di un ecosistema professionale in continua evoluzione.

La premiazione si inserisce in un contesto in cui il ruolo dello studio professionale sta cambiando profondamente: non più soltanto presidio tecnico-amministrativo, ma attore strategico capace di affiancare le aziende nelle scelte di sviluppo, grazie all’integrazione tra competenze consulenziali e strumenti digitali avanzati.

Nel corso della giornata è stata ribadita anche la visione del modello “Service as a Software”, che interpreta la tecnologia non come fine, ma come abilitatore di valore concreto per professionisti e imprese. In questa prospettiva, il software diventa parte di un ecosistema più ampio fatto di servizi, relazioni e conoscenza condivisa.

La community Be Leader conta oggi oltre 3.000 studi professionali aderenti e rappresenta il perimetro all’interno del quale si sviluppano nuove forme di collaborazione tra studi e aziende, sempre più orientate alla consulenza strategica e alla creazione di valore.

“L’intelligenza artificiale è già un fattore strutturale del mercato e sta ridefinendo le professioni”, ha sottolineato Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference, evidenziando la necessità di investimenti continui per accompagnare la trasformazione in atto. A supporto di questo scenario, la ricerca Kantar Italia sulle PMI evidenzia come due imprese su tre si aspettino dai propri professionisti un ruolo consulenziale sempre più evoluto.

Il momento dei Best in Class 2026 ha quindi rappresentato non solo una premiazione, ma anche la sintesi di un cambiamento più ampio che sta ridisegnando il rapporto tra studi professionali, tecnologia e imprese.