Arriva F/A-XX: questa settimana sarà annunciato il caccia della US Navy del Futuro

La Marina degli Stati Uniti è attualmente prossima a una decisione importante, che senza dubbio condizionerà il futuro delle sue capacità di aviazione su portaerei.

Pochi giorni dopo che l’aeronautica militare statunitense ha annunciato formalmente che Boeing è il contraente selezionato per la costruzione del suo jet da combattimento stealth con equipaggio di nuova generazione, denominato F-47, la Marina dovrebbe confermare la sua scelta per il proprio caccia di sesta generazione, noto come F/A-XX.

Questo programma, caratterizzato da un alto grado di segretezza, è pronto a produrre un velivolo all’avanguardia che sarà di fondamentale importanza per i piani di aviazione tattica della Marina e per la sua posizione strategica più ampia.

Annuncio imminente e tempistica del programma

Secondo un rapporto della Reuters, la Marina dovrebbe annunciare l’assegnazione del contratto per la fase di sviluppo ingegneristico e produttivo (EMD) dell’F/A-XX “questa settimana”. L’annuncio avverrà poco dopo che l’ammiraglio James W. Kilby avrà assunto il ruolo di capo delle operazioni navali (CNO). L’entrata in servizio dell’F/A-XX è prevista per il 2030, in linea con i tempi previsti dall’Aeronautica per l’F-47.

La posta in gioco finanziaria

Si stima che il contratto EMD abbia un valore di “miliardi di dollari a una cifra” nel breve termine. Tuttavia, il valore complessivo del programma F/A-XX dovrebbe raggiungere “potenzialmente centinaia di miliardi” di dollari nel corso della sua vita operativa. Questo investimento sostanziale sottolinea l’importanza strategica del programma per la Marina.

La concorrenza dell’F/A-XX: Contendenti e sviluppi

Inizialmente, la competizione per lo sviluppo dell’F/A-XX comprendeva Boeing, Lockheed Martin e Northrop Grumman. Tuttavia, recenti notizie indicano che Lockheed Martin è stata eliminata dalla competizione. Pare che proposta di Lockheed Martin “non soddisfaceva i criteri del servizio”. Sebbene questa informazione non sia stata confermata ufficialmente, suggerisce che la competizione si sia ristretta a Boeing e Northrop Grumman.

Il rapporto Reuters indica anche che tutti e tre i candidati originari hanno presentato “prototipi per la valutazione”, suggerendo che sono stati costruiti e testati velivoli dimostrativi per il programma F/A-XX. Ciò è in linea con l’approccio allo sviluppo osservato nel programma NGAD dell’Air Force, dove sarebbero stati costruiti più dimostratori.

Capacità e requisiti dell’F/A-XX

Il programma F/A-XX della Marina è parte integrante della più ampia iniziativa Next Generation Air Dominance (NGAD), che comprende anche gli sforzi dell’Aeronautica. Entrambi i programmi enfatizzano i caccia con equipaggio come nucleo di un “sistema di sistemi” che incorpora i droni avanzati Collaborative Combat Aircraft (CCA).

L’ammiraglio Lisa Franchetti, il precedente CNO, ha dichiarato che l’F/A-XX sarà dotato di “sensori avanzati, letalità avanzata, raggio d’azione avanzato e capacità di integrarsi con capacità con e senza equipaggio”. Le capacità e i requisiti chiave dell’F/A-XX includono:

Integrazione con i droni: La capacità di operare insieme a droni CCA avanzati è un aspetto cruciale del programma F/A-XX. Questa capacità beneficerà probabilmente del programma NGAD dell’Aeronautica, con la potenziale condivisione di tecnologia e sistemi di controllo. Si prevede che perfino il caccia possa operare senza pilota, se richiesto.

La capacità di operare insieme a droni CCA avanzati è un aspetto cruciale del programma F/A-XX. Questa capacità beneficerà probabilmente del programma NGAD dell’Aeronautica, con la potenziale condivisione di tecnologia e sistemi di controllo. Si prevede che perfino il caccia possa operare senza pilota, se richiesto. Lungo raggio: L’F/A-XX dovrebbe possedere un raggio di combattimento significativamente maggiore per affrontare le sfide di operare nel teatro dell’Indo-Pacifico. Questo requisito è dettato dalle grandi distanze e dalle avanzate capacità anti-accesso/area-denial (A2/AD) presenti nella regione. La Marina intende garantire che le sue ali aeree portanti possano raggiungere efficacemente gli obiettivi rilevanti, mantenendo al contempo una distanza operativa sicura per le sue portaerei.

L’F/A-XX dovrebbe possedere un raggio di combattimento significativamente maggiore per affrontare le sfide di operare nel teatro dell’Indo-Pacifico. Questo requisito è dettato dalle grandi distanze e dalle avanzate capacità anti-accesso/area-denial (A2/AD) presenti nella regione. La Marina intende garantire che le sue ali aeree portanti possano raggiungere efficacemente gli obiettivi rilevanti, mantenendo al contempo una distanza operativa sicura per le sue portaerei. Capacità avanzate: L’F/A-XX incorporerà sensori avanzati, maggiore letalità e altre tecnologie all’avanguardia per garantire il suo dominio nei conflitti futuri.

Implicazioni per l’industria

Il programma F/A-XX ha implicazioni significative per l’industria aerospaziale. Il recente successo della Boeing nel programma NGAD dell’Aeronautica, culminato nell’aggiudicazione del contratto per l’F-47, ha dato una spinta sostanziale all’azienda. Boeing ha effettuato notevoli investimenti nel suo stabilimento di St. Louis per prepararsi alla produzione di caccia di sesta generazione e ora è un forte concorrente per il contratto F/A-XX.

Anche Northrop Grumman è un partecipante chiave nella competizione per l’F/A-XX. L’azienda possiede una vasta esperienza nello sviluppo di piattaforme stealth, come i bombardieri B-2 e B-21, ma non costruisce un jet da combattimento con equipaggio per la Marina dai tempi dell’F-14 Tomcat. Assicurarsi il contratto per l’F/A-XX sarebbe di grande importanza per il futuro della Northrop Grumman come produttore di caccia.