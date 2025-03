Clamoroso: Lockheed fuori dalla corsa per il nuovo caccia della Marina USA

Lockheed Martin è fuori dalla corsa per il programma di caccia di sesta generazione della Marina, noto come Next Generation Air Dominance o F/A-XX, secondo quanto appreso da Breaking Defense.

Una fonte a conoscenza del programma ha riferito che la Lockheed ha presentato un’offerta alla Marina, ma la proposta non soddisfaceva i criteri richiesti. Ora l’azienda non sta procedendo al rinnovo dell’offerta. In precedenza, a novembre, la Marina aveva dichiarato che il servizio stava valutando, ma non è chiaro quando la Lockheed sia stata esclusa dalla competizione.

Il risultato lascia una gara tra Northrop Grumman e Boeing per sostituire i venerabili F/A-18 ed E/A-18 con un nuovo caccia da superiorità aerea. Per Northrop è in gioco il primo contratto per un caccia dai tempi dell’F-14 Tomcat, famoso per la sua apparizione nel film originale Top Gun; per Boeing è in gioco il futuro del suo braccio da combattimento, che ha visto un massiccio investimento nel suo stabilimento di St. Louis per scommettere che l’azienda si aggiudicherà un contratto di sesta generazione dall’aviazione statunitense.

La Lockheed ha inviato una richiesta di commento alla Marina. La Marina non ha risposto alle richieste di commento entro la scadenza.

Lockheed, che ha conquistato il mercato dei caccia di quinta generazione con l’onnipresente F-35 Joint Strike Fighter e l’F-22 Raptor, ha ancora la possibilità di costruire un jet di sesta generazione attraverso il concorso separato dell’Air Force, noto anche come Next Generation Air Dominance, in cui l’azienda si sta confrontando con Boeing, ma questo progetto sta avendo molti più problemi e ripensamenti rispetto al F/A-XX, chee prosegue più rapidamente.

Il programma F/A-XX è il più importante concorso per velivoli della Marina da due decenni a questa parte, ma il servizio ha mantenuto la massima segretezza. Non si sa molto delle capacità o dei requisiti del velivolo, a parte il fatto che sarà costruito per integrare l’F-35 a bordo delle navi da guerra del servizio e avrà una cellula e un motore diversi da quelli del caccia di sesta generazione dell’Aeronautica Militare.

John Phelan, scelto dall’amministrazione Trump per diventare il prossimo segretario della Marina, nelle risposte scritte alle domande dei legislatori pubblicate la scorsa settimana, ha definito l’F/A-XX come un “velivolo di nuova generazione, che offre significativi progressi in termini di portata e capacità operativa in ambienti contestati”.

Il programma “è destinato a consentire ai gruppi d’attacco delle portaerei di superare gli avversari mantenendo il dominio aereo navale” e comporterà la collaborazione con l’Aeronautica e il Corpo dei Marines su autonomia, sistemi di missione, architetture di comunicazione e droni da combattimento autonomi.

Nella sua richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2025, la Marina ha ritardato circa 1 miliardo di dollari di finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo che erano stati previsti per l’F/A-XX, al fine di finanziare altre priorità di prontezza e mantenere il bilancio del servizio entro i vincoli del Fiscal Responsibility Act.

“Siamo assolutamente impegnati nella capacità e nella letalità dell’ala delle portaerei”, ha dichiarato ai giornalisti nel marzo 2024 il contrammiraglio Ben Reynolds, vice assistente segretario della Marina per il bilancio. “La capacità [e] la potenza di fuoco dell’ala aerea è di ordini di grandezza superiore a qualsiasi altra cosa [il Dipartimento della Difesa] abbia”.

Gli ufficiali della Marina hanno pubblicamente mantenuto l’impegno di assegnare un contratto per l’F/A-XX quest’anno, in contrasto con l’Aeronautica Militare, che l’anno scorso ha sospeso il programma NGAD per valutarlo. L’anno scorso l’Air Force ha condotto un’analisi interna che sosteneva lo sviluppo e la messa in campo di un caccia di sesta generazione con equipaggio, ma i funzionari hanno rimandato all’ amministrazione Trump la decisione di continuare o meno il programma. Anche perché nell’Aviazione alcuni hanno una visione diversa sul caccia del futuro.

Stephen Feinberg, il candidato a vice segretario alla Difesa, ha dichiarato la scorsa settimana alla Commissione Servizi Armati del Senato che la decisione sul programma dell’Air Force potrebbe essere presa dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth o dal Presidente Donald Trump.