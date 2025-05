Argentina Nucleare: Milei rilancia il programma per la costruzione dei Datacenter e Reattori nucleari modulari

Il presidente argentino Javier Milei ha un ambizioso piano per trasformare l’Argentina in un hub globale per l’energia nucleare. L’energia nucleare, a sua volta, è la chiave per il suo obiettivo di rendere il Paese un centro per l’intelligenza artificiale, alimentato dagli investimenti che spera di attirare dalle grandi aziende tecnologiche.

Al centro del piano energetico c’è la costruzione di un piccolo reattore modulare, un tipo di reattore nucleare trasportabile assemblato in loco, in grado di alimentare un’ampia gamma di applicazioni, compresi i data center di intelligenza artificiale. Se avrà successo, l’Argentina potrebbe essere il primo Paese al mondo ad avere un SMR disponibile in commercio e solo il terzo dopo Cina e Russia ad averne uno operativo.

“L’intelligenza artificiale determinerà una crescita esponenziale della domanda di energia. Noi non ce l’abbiamo, non abbiamo modo di fornirla”, ha dichiarato Demian Reidel, consigliere capo del presidente argentino, a Rest of World.

La risposta, ha affermato, sono gli SMR. ‘Ciò che accadrà nel settore dell’energia nucleare è così importante dal punto di vista strategico che può portare l’Argentina in prima linea in questa rivoluzione energetica mondiale’.

Milei non è l’unico a pensare all’energia nucleare. Si tratta di una “parte fondamentale” delle infrastrutture necessarie per soddisfare la crescente domanda di elettricità guidata dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, ha affermato Goldman Sachs in un rapporto pubblicato a gennaio. Grandi aziende tecnologiche come Amazon, Google e Microsoft hanno stretto accordi per miliardi di dollari con operatori e sviluppatori di energia nucleare per alimentare i data center statunitensi. Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato che investiranno 900 milioni di dollari per promuovere gli SMR.

Anche l’Argentina è ansiosa di produrre SMR e vendere quote significative delle stesse alle aziende tecnologiche globali. Anche se il Paese dispone di vaste riserve energetiche – il giacimento di Vaca Muerta in Patagonia ospita importanti depositi di petrolio e gas di scisto – gli SMR sono il modo migliore per soddisfare la domanda prevista, ha affermato Reidel. I nuovi grandi data center richiedono energia “che abbia queste tre caratteristiche: pulita, scalabile e stabile. L’unica fonte che soddisfa davvero questi tre requisiti è il nucleare”, ha affermato.

Invap, un’azienda tecnologica statale argentina, ha brevettato lo scorso anno negli Stati Uniti un SMR chiamato ACR-300. Il progetto, che mira a produrre inizialmente quattro reattori ACR-300, è sostenuto da un investitore americano anonimo, ha affermato Reidel. L’Argentina, ha aggiunto, non investirà denaro nel reattore, ma sarà invece uno degli stakeholder, anche se non ha rivelato quale percentuale sarà di proprietà dello Stato né come funzionerà questa nuova struttura.

Milei sta corteggiando le grandi aziende tecnologiche per coinvolgerle nel progetto. Nel maggio 2024 ha intrapreso un tour frenetico nella Silicon Valley, dove ha incontrato, tra gli altri, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Sam Altman. Finora non sono stati annunciati investimenti significativi da parte delle aziende tecnologiche statunitensi.

Alcuni scienziati nucleari argentini dubitano che il piano nucleare del Paese, che prevede la costruzione del primo SMR entro il 2030, sia realizzabile.

L’ACR-300 “non ha alcun dettaglio ingegneristico”, ha dichiarato Adriana Serquis, ex presidente della Commissione Nazionale dell’Energia Atomica (CNEA) argentina, a Rest of World. “Questo tipo di annuncio da parte del governo argentino serve solo a dire qualcosa per far esultare la gente”.

Il sogno dell’Argentina di produrre un proprio SMR precede Milei: nel 2014, la CNEA ha avviato la costruzione del CAREM, un reattore nucleare sviluppato interamente nel Paese sudamericano. Ma poco dopo il suo insediamento nel dicembre 2023, Milei ha tagliato i fondi alla CNEA. L’anno scorso, la costruzione del progetto CAREM, che era completato all’85% circa, si è interrotta e circa 470 lavoratori sono stati licenziati.

All’epoca, Germán Guido Lavalle, l’attuale capo della CNEA, ha dichiarato ai media locali che il CAREM non era “economicamente competitivo”. Il problema è che la progettazione di CAREM, pur avendo degli spunti interessanti che lo rendevano un reattore intrensicamente sicuro, si era protratta troppo a lungo. Doveva essere consegnato 10 anni fa, e invece, a fine 2024, era solo all’85%, secondo le maestranze

Il Consiglio nucleare argentino, un’agenzia governativa di recente creazione, è responsabile dell’attuale piano nucleare. Milei ha nominato Reidel a capo del consiglio, che comprende anche Lavalle e due ministri nazionali.

L’ACR-300, che costituisce la prima fase del piano nucleare argentino, sarà operativo tra cinque anni, secondo Reidel. Ma questa tempistica è altamente improbabile, ha dichiarato Koroush Shirvan, professore di ingegneria nucleare al Massachusetts Institute of Technology, a Rest of World.

“Ci vogliono 2 milioni di ore per progettare un reattore nucleare”, ha affermato Shirvan. L’HTR-PM, il primo SMR operativo in Cina, ha richiesto circa 11 anni dalla costruzione alla messa in commercio.

Invap ha rifiutato di commentare l’ACR-300 o il piano nucleare.

Altri scienziati sono entusiasti dell’ambizione dell’Argentina. “La mia opinione tecnica è che [l’ACR-300] sia molto interessante”, ha dichiarato Alfredo Caro, professore alla George Washington University ed ex direttore del Bariloche Atomic Centre, un’organizzazione di ricerca e sviluppo della CNEA, a Rest of World. Poiché è previsto l’utilizzo di componenti disponibili in commercio, il progetto può essere realizzato a un costo relativamente basso, ha affermato.

Durante la seconda fase del piano nucleare, l’Argentina inizierà l’estrazione e l’esportazione di uranio, la principale fonte di combustibile per i reattori nucleari, e consoliderà lo status del Paese come hub nucleare per l’intelligenza artificiale, ha affermato Reidel.

La terza fase del piano prevede la costruzione di Nuclear City, un hub privo di combustibili fossili per data center alimentati a energia nucleare in Patagonia al servizio delle aziende tecnologiche globali. I negoziati con le aziende per investire nei data center sono “molto avanzati”, ha affermato Reidel, senza fornire ulteriori dettagli.

Google non ha risposto alle richieste di commento da parte di Rest of World. Nvidia, Microsoft e Oracle, che secondo quanto riportato starebbero valutando la possibilità di aprire un data center in Argentina nel 2024, hanno rifiutato di commentare gli investimenti nel nucleare in Argentina.

Un portavoce di Amazon ha dichiarato a Rest of World che “gli attuali investimenti dell’azienda nel settore dell’energia nucleare sono concentrati negli Stati Uniti”. Microsoft e Amazon hanno recentemente rinunciato ad alcuni dei loro contratti di locazione di data center negli Stati Uniti e all’estero.

Secondo le società di ricerche di mercato, il numero di data center in Argentina varia da 29 a 35.

Mentre l’interesse per il mercato dei data center del Paese è in aumento, gli SMR sono più difficili da vendere.

I problemi degli SMR in terra australe

“Gli SMR sono sperimentali e difficilmente saranno approvati presto dai consigli locali”, ha dichiarato Niccolò Lombatti, analista di infrastrutture digitali presso BMI, una società di ricerca con sede a Londra, a Rest of World. Bisogna dire che Milei non si è mai fatto nessun problema a tagliare le normative complicate per facilità l’arrivo di nuove attività economiche. Nel frattempo, l’Argentina continua a dipendere dai combustibili fossili, che nel 2023 rappresentavano l’84% dell’energia consumata nel Paese. Solo il 2% proveniva dall’energia nucleare.

A ciò si aggiungono le difficoltà sul fronte del lavoro. Il mese scorso, i lavoratori della CNEA hanno indetto uno sciopero contro il piano nucleare di Milei, la chiusura del progetto CAREM e i bassi salari. Decine di lavoratori, tecnici, ingegneri e altri specialisti delle aziende e delle agenzie nucleari statali hanno recentemente dato le dimissioni a causa dei bassi salari, ha dichiarato a Rest of World un ingegnere che lavora alla CNEA. Gli SMR non dovrebbero essere utilizzati per alimentare i data center, almeno inizialmente, ha affermato, chiedendo che il suo nome non venisse divulgato per timore di ripercussioni da parte delle autorità.

“L’Argentina è un Paese molto vasto… con la necessità di collegare molte città che non sono collegate alla rete elettrica nazionale”, ha detto l’ingegnere. “Questo è l’uso che si potrebbe fare degli SMR”.

La costruzione dell’ACR-300 non è ancora iniziata nel complesso nucleare di Atucha, dove si trovano due delle centrali nucleari argentine, a circa 120 chilometri (80 miglia) a nord-ovest di Buenos Aires.

Un portavoce dell’azienda ha accompagnato un giornalista di Rest of World in una visita alla sede centrale di San Carlos de Bariloche, una città immersa nelle montagne innevate della Patagonia. Il sito ospita i satelliti di Invap e i modelli dei suoi reattori di ricerca nucleare e dei sistemi radar.

Il mese scorso, Reidel è stato nominato capo della Nucleoeléctrica Argentina, la società statale responsabile della gestione delle centrali nucleari argentine. “Questo è il mio bambino. La mia idea”, ha detto Reidel. “E abbiamo tutti i pianeti allineati per questo”.