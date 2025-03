Arabia Saudita: i colloqui USA – Ucraina sono andati bene, su Cessate il Fuoco e Minerali, nonostante i missili

Le delegazioni ucraina e statunitense avrebbero parlato della proposta di cessate il fuoco di Kiev e dell’accordo sulle risorse proposto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il primo round dei colloqui sauditi di martedì.

L’organo di informazione ucraino Suspilne, citando “una fonte che ha familiarità con l’incontro”, ha riportato il tema della discussione senza ulteriori elaborazioni.

Suspilne ha dichiarato che il primo round di colloqui è durato quattro ore prima di riprendere dopo una breve pausa.

Dopo il primo round, il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha pubblicato un breve aggiornamento sui social media con una foto delle delegazioni che lasciano la stanza, accompagnata da una semplice emoji di stretta di mano.

Yermak ha anche pubblicato un articolo sul The Guardian in cui ribadisce il desiderio dell’Ucraina di una pace “giusta e sostenibile”, che potrebbe essere raggiunta attraverso solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina, l’applicazione delle sanzioni occidentali alla Russia e l’ottenimento del controllo sui “beni russi congelati per consentire un continuo e maggiore sostegno all’Ucraina”.

Yermak ha guidato la delegazione ucraina per i colloqui ad alto rischio con i funzionari statunitensi in Arabia Saudita martedì, durante i quali le parti avrebbero dovuto affrontare un potenziale quadro per porre fine alla guerra in Ucraina e rivisitare le discussioni su un accordo sulle risorse che inizialmente doveva essere finalizzato durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti il 28 febbraio.

La maggioranza degli ucraini afferma che la Russia vuole distruggere lo Stato ucraino, commettere un genocidio e conquistare altri territori.

In precedenza, Kiev aveva lasciato intendere che avrebbe presentato agli Stati Uniti una proposta di cessate il fuoco parziale, che prevede la reciproca cessazione delle ostilità nei cieli e nei mari, in particolare con l’uso di droni e missili.

Tuttavia, Kiev ha escluso al momento l a cessazione dei combattimenti a terra, nel timore che i russi si riorganizzino per nuovi assalti.

La delegazione ucraina ai negoziati comprende Yermak, il ministro degli Esteri Andriy Sybiha, il ministro della Difesa Rustem Umerov e il vice capo dell’Ufficio presidenziale Pavlo Palisa.

La delegazione statunitense comprende il Segretario di Stato Marco Rubio e il Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz.

Un giorno prima dei colloqui, Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono ascoltare le posizioni ucraine durante l’incontro prima di proseguire i colloqui, quando un giornalista gli ha chiesto se l’Ucraina dovrebbe prendere in considerazione la cessione di terre alla Russia.

“Voglio dire, in questo momento siamo davvero in modalità di ascolto. Potremmo avere dei suggerimenti se ce lo chiedono, ma vogliamo davvero accertare la loro posizione in merito e cosa sono disposti a fare per raggiungere la pace”, ha detto Rubio, secondo la trascrizione del Dipartimento di Stato americano.

I colloqui saranno andati bene, ma ieri vi è stato un massiccio attacco ucraino alla Russia tramite droni, con il lancio di 337 mezzi, anche verso la capitale Mosca, che ha causato morti e feriti. Non proprio il metodo migliore per inaugurare dei colloqui di Pace.