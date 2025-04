Alluminio: i dazi fanno esplodere i premi di consegna. Mercati dei metalli e logistica nel caos

Nell’ultimo mese, il costo dell’importazione di alluminio negli Stati Uniti è aumentato notevolmente. Ciò si è verificato quando i premi di consegna del mercato dell’alluminio, ovvero i costi aggiuntivi rispetto al prezzo del metallo di base per le spedizioni fisiche, hanno sfiorato i massimi storici.

Questa impennata dei costi deriva principalmente da una combinazione di nuovi dazi statunitensi, ritardi nelle spedizioni globali, aumento dei costi di trasporto e problemi diffusi della catena di approvvigionamento.

I dazi di Trump portano i premi dell’alluminio statunitense a livelli record

Il 9 aprile sono entrati in vigore i dazi del 20% sulle merci provenienti dall’UE e del 10% sulle merci del Regno Unito. Questo si aggiunge ai dazi del 25% imposti sul metallo. Le cosiddette “tariffe Trump” fanno parte di un’importante operazione di rinegoziazione del commercio globale da parte dell’attuale amministrazione.

Per quanto riguarda il mercato dell’alluminio, gli acquirenti statunitensi pagano in genere un “ Midwest Premium ”, un sovrapprezzo regionale per la consegna, in aggiunta ai prezzi dell’alluminio del London Metal Exchange. Questo copre costi come i dazi d’importazione, il trasporto e la movimentazione. Sulla scia dei nuovi dazi, il Midwest Premium è balzato ai massimi storici.

Secondo la Reuters, questo ha fatto sì che i prezzi dell’alluminio nazionale si aggirassero vicino a picchi pluriennali e infatti il premio da pagare per le consegne future è alto e stabile:

Le turbolenze del mercato dell’alluminio colpiscono l’industria

Nel frattempo, i commercianti e i produttori si sono affrettati a trasferire il costo delle tariffe agli acquirenti . “In definitiva, gli Stati Uniti sono un importatore netto di alluminio e i produttori non vorranno pagare la tariffa, ma cercheranno di trasferire quanto più possibile ai consumatori”, ha spiegato un analista dei metalli . Quindi il problema è che moltissimo prodotti rischiano di vedere i costi ritoccati verso l’alto, almeno nel breve periodo.

È fondamentale capire che queste tariffe e contro-tariffe stanno colpendo un metallo che è alla base di vasti settori dell’industria globale. L’alluminio è fondamentale per i settori dei trasporti, degli imballaggi e delle costruzioni . Dalle case automobilistiche alle aziende aerospaziali, fino ai produttori di lattine per bevande, migliaia di produttori statunitensi si trovano ora a dover sostenere costi di produzione significativamente più elevati a causa dell’aumento dei prezzi indotto dai dazi. Lo shock dei prezzi non si limita all’alluminio, ma anche i prezzi dell’acciaio statunitense hanno subito un’impennata.

Sconvolgimenti e interruzioni della catena di approvvigionamento

I dazi non si sono dimostrati solo dirompenti per i prezzi, ma anche per il flusso fisico delle merci. Nelle settimane precedenti l’entrata in vigore dei nuovi dazi, molte aziende si sono impegnate in un frenetico “front-loading” delle importazioni. Si tratta di affrettarsi a far entrare il metallo negli Stati Uniti prima che il martello delle tariffe si abbatta.

S&P Global ha citato gli spedizionieri sul campo, riferendo che “alcuni spedizionieri con sede negli Stati Uniti stanno, incredibilmente, correndo per anticipare l’imposizione dei nuovi dazi il 9 aprile… mentre altri stanno trattenendo i prodotti in Asia con la possibilità che i dazi vengano ridotti”. Per chi deve organizzare produzioni e consegne è una situazione molto complessa.

L’incertezza sta causando quello che alcuni descrivono come un cambiamento strutturale nella strategia della catena di approvvigionamento. Jim McCullen, dirigente di Century Supply Chain Solutions, ha osservato che gli importatori stanno ora ripensando radicalmente il modo in cui gestiscono i costi e i rischi nelle loro reti. McCullen ha affermato che questo momento “non riguarda solo la logistica, ma la gestione del rischio, la pianificazione e il cambiamento strutturale”.

Nel frattempo, i produttori e i fornitori di metalli stanno rivalutando i luoghi di approvvigionamento e le strategie di inventario. In particolare, questo include aziende che avevano già preso in considerazione l’idea di diversificare dalla Cina.

Strozzature nelle spedizioni e aumento dei costi di trasporto

Oltre ai dazi di Trump, le lotte geopolitiche hanno introdotto nuovi ostacoli. Ad esempio, il conflitto in corso in Medio Oriente ha reso alcune zone del Mar Rosso e del corridoio di Suez molto più rischiose per la navigazione commerciale. Negli ultimi mesi, i vettori marittimi hanno continuato a dirottare le navi lontano dal Canale di Suez per evitare gli attacchi dei militanti, dopo una serie di incidenti nei pressi dello Yemen.

Queste deviazioni, che includono il giro del Capo di Buona Speranza, allungano drasticamente i tempi di transito dal Golfo Persico o dall’Asia alla costa orientale degli Stati Uniti. Anche se le tariffe di trasporto effettive sono diminuite rispetto al picco pandemico, la continua volatilità e imprevedibilità dei trasporti può tradursi in un aumento dei premi di rischio.

Altri problemi persistono in tutta la logistica

Gli analisti sottolineano che i prezzi dei container oceanici sono diminuiti sostanzialmente rispetto ai massimi storici del 2021. Ad aprile, i prezzi spot dei container globali erano inferiori di circa il 75% rispetto al picco pandemico .

Ma questo non racconta l’intera storia. Queste tariffe sono basse in parte perché i volumi commerciali sono crollati a causa dello stallo tariffario. Secondo la Reuters , gli esperti del settore avvertono che l’andamento altalenante delle politiche potrebbe far tornare i costi di trasporto a salire senza preavviso.

Nel frattempo, il trasporto merci non è così lungo sulla rotta transatlantica più breve dall’Europa agli Stati Uniti, ma persistono altri problemi. Ad esempio, i porti e gli autotrasporti nordamericani hanno i loro problemi di capacità. Un rallentamento pluriennale del settore del trasporto merci negli Stati Uniti (una “recessione del trasporto merci” nel 2022) ha fatto sì che alcuni fornitori di servizi di trasporto siano usciti completamente dal mercato .

Insomma la situazione è estremamente complessa e non si riduce solo a un problema di dazi, ma sicuramente questi sono un elemento essenziale che sta provocando profondi cambiamenti su un mercato in cui gli USA sono, almento nel breve termine, degli importatori.