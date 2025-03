Alibaba e Ant Group: due grandi gruppi nati uniti, ora divisi. Attualità e prospettive

Questo articolo fa parte di una serie che vogliamo dedicare ai giganti dell’economia e della finanza cinesi, poco conosciuti nel nostro paese. Si tratta di una presentazione generale, e vi invitiamo ad approfondire i temi che vi interessano maggiormente

Iniziamo con Alibaba e Ant Group

Introduzione: Titani del Regno Digitale

Alibaba Group e Ant Group rappresentano due delle entità tecnologiche più influenti emerse dalla Cina, con un impatto significativo sull’economia digitale globale. Inizialmente strettamente legate, queste due società hanno intrapreso percorsi distinti, pur mantenendo una complessa relazione. Questo rapporto delinea la loro storia, i recenti risultati finanziari, le attività principali, la natura del loro legame, le strutture di proprietà e i progetti più interessanti che stanno sviluppando.

La Fondazione di un Impero Digitale: Il Viaggio di Alibaba Group

1 La Visione di Jack Ma e i Primi Anni (1999)

Fondata nel 1999 ad Hangzhou, in Cina, da Jack Ma e altri 17 soci, Alibaba Group nacque con la missione di “rendere facile fare affari ovunque” (1).

La convinzione dei fondatori era che Internet avrebbe livellato il campo di gioco, permettendo alle piccole imprese di sfruttare l’innovazione e la tecnologia per crescere e competere in modo più efficace sia a livello nazionale che globale .

La società iniziò la sua attività come Alibaba.com, un mercato online all’ingrosso B2B (business-to-business) destinato a mettere in contatto piccoli esportatori e imprenditori cinesi con acquirenti di tutto il mondo. Il nome “Alibaba” fu scelto da Jack Ma perché è ben conosciuto a livello globale e facilmente pronunciabile in molte lingue, un aspetto cruciale per un’azienda con ambizioni internazionali. Evoca anche l’espressione “apriti sesamo”, simboleggiando come le piattaforme del gruppo aprano una porta verso la fortuna per le piccole imprese.

L’iniziale focalizzazione sulle piccole e medie imprese dimostrò una profonda comprensione di un mercato sottoservito e del potenziale di Internet per democratizzare il commercio. Questo valore fondamentale ha probabilmente influenzato le successive espansioni di Alibaba in vari settori.

I fondatori credevano fermamente nel potere trasformativo della rete per le aziende di dimensioni ridotte, e questa convinzione guidò la creazione di una piattaforma specificamente pensata per le loro esigenze. Il successo iniziale di questa strategia, rivolta a un segmento ampio e precedentemente meno connesso dell’economia, gettò le basi per la crescita futura nel commercio elettronico al consumatore e in altre aree .

2 Tappe Fondamentali ed Espansione

Nel 2003, Alibaba lanciò Taobao Marketplace, un mercato C2C (consumer-to-consumer) destinato a competere con eBay e focalizzato sul mercato cinese.

Riconoscendo il potenziale del mercato consumer e sfidando direttamente un colosso globale come eBay, Alibaba dimostrò fin da subito ambizione e agilità strategica.

Il successo della piattaforma B2B fornì una base di utenti e una solida infrastruttura tecnologica per entrare nel mercato consumer, molto più vasto. Concentrandosi sulle esigenze specifiche di consumatori e venditori cinesi, Taobao riuscì a superare eBay in Cina.

Nel 2004, Alibaba fece il suo primo ingresso nel mondo dei pagamenti digitali con il lancio di Alipay, una piattaforma che, per molti aspetti, assomigliava a PayPal, con l’obiettivo di costruire fiducia nelle transazioni online. Affrontare la mancanza di fiducia nelle transazioni online era fondamentale per la crescita dell’e-commerce in Cina, e il servizio di escrow di Alipay rappresentò un’innovazione chiave.

Il modello di escrow, in cui il pagamento viene rilasciato al venditore solo dopo che l’acquirente ha confermato la ricezione della merce, affrontò direttamente una delle principali barriere allo shopping online in Cina, aumentando la fiducia degli utenti e promuovendone l’adozione.

Nel novembre 2007, Alibaba divenne una società pubblica, quotandosi all’HKEX, la borsa di Hong Kong 3. Questa IPO fornì un capitale significativo per ulteriori espansioni. Nel 2008, venne lanciato Tmall, una piattaforma B2C (business-to-consumer) derivata da Taobao, che permetteva ai rivenditori di vendere direttamente ai consumatori.

Tmall si rivolgeva a marchi più grandi e a una crescente classe media di consumatori, diversificando l’offerta di e-commerce di Alibaba. Con la crescita dell’economia cinese, aumentò anche la domanda di beni di marca e di alta qualità. Tmall fu creato per intercettare questo segmento di mercato, fornendo una piattaforma per i rivenditori affermati .

Nel 2009, fu la volta di Alibaba Cloud, il braccio di cloud computing del gruppo. Questa mossa strategica mirava a diversificare le attività oltre l’e-commerce e a capitalizzare la crescente domanda di infrastrutture cloud. Riconoscendo la crescente necessità di infrastrutture IT robuste e scalabili, Alibaba sfruttò la propria esperienza tecnologica per creare una divisione di cloud computing, posizionandosi in un mercato in rapida espansione.

Sempre nel 2009, Alibaba inventò il “Singles Day“, un evento di shopping annuale che ora ha raggiunto proporzioni enormi . Questo dimostra la capacità di marketing di Alibaba e la sua abilità nel generare una domanda significativa da parte dei consumatori.

Nel settembre 2014, Alibaba si quotò anche alla Borsa di New York (NYSE) con un’IPO che all’epoca fu la più grande nella storia degli Stati Uniti. Questo segnò l’affermazione di Alibaba come gigante tecnologico globale. Nello stesso anno, avvenne la ristrutturazione e la separazione di Ant Financial (precedentemente Alipay), una mossa strategica per navigare nel panorama normativo cinese.

Questa separazione, sebbene strategica, divenne in seguito oggetto di attenzione da parte delle autorità di regolamentazione e qui iniziarono i guai per Alibaba e per Jack Ma. Con la crescita di Alipay fino a diventare una piattaforma finanziaria dominante, i suoi stretti legami con Alibaba sollevarono preoccupazioni normative riguardo a potenziali conflitti di interesse e rischi sistemici. La separazione aveva lo scopo di affrontare queste preoccupazioni e consentire a entrambe le entità di operare in modo più indipendente.

Nel 2023, Alibaba annunciò un piano per dividere il conglomerato in sei unità di business in gran parte indipendenti . Ciò rifletteva una risposta alle pressioni normative e un tentativo di sbloccare valore in diversi segmenti di business. Di fronte a un controllo antitrust e al desiderio di una crescita più mirata, Alibaba comunicò anche una significativa ristrutturazione per creare unità di business più agili e indipendenti. Tuttavia, alcuni di questi piani sono stati successivamente sospesi.

3 Evoluzione delle Attività Principali

Alibaba si è evoluta da un mercato B2B a un conglomerato diversificato che comprende e-commerce (B2B, C2C, B2C), cloud computing, logistica (Cainiao), media digitali e intrattenimento (Youku Tudou, Alibaba Pictures) e altri progetti innovativi . La società ha effettuato acquisizioni strategiche per espandere la propria portata e le proprie capacità, tra cui AutoNavi (Amap), UCWeb, Youku Tudou, Lazada, Ele.me e Sun Art Retail Group . La traiettoria di crescita di Alibaba dimostra una costante capacità di adattamento alle opportunità di mercato e una volontà di entrare in nuovi settori.

L’Ascesa di un Gigante Fintech: L’Evoluzione di Ant Group

1 Origine come Alipay (2004)

Ant Group ha avuto origine come Alipay nel 2004 all’interno di Taobao di Alibaba per facilitare transazioni online sicure. Inizialmente, Alipay affrontò la questione cruciale della fiducia tra acquirenti e venditori nei primi giorni dell’e-commerce cinese attraverso un servizio di escrow. Il suo successo replicò quello di Paypal in Occidente.

La piattaforma conobbe una rapida crescita in termini di base utenti e volume di transazioni, diventando un servizio di pagamento mobile dominante in Cina. Il successo iniziale di Alipay fu direttamente collegato alla crescita delle piattaforme di e-commerce di Alibaba, evidenziando la relazione simbiotica nei primi anni.

Risolvendo il problema fondamentale della fiducia nei pagamenti online per gli utenti di Taobao, Alipay divenne indispensabile per l’ecosistema di Alibaba, guidandone la rapida adozione.

2 Separazione e Ridenominazione (2014)

Nel 2014, Alipay fu rinominata Ant Group Services in ottobre e successivamente Ant Group Co., Ltd in luglio 2020. Si verificò una separazione formale da Alibaba Group per operare come affiliata di servizi finanziari.

La ridenominazione e la separazione formale segnalarono l’ambizione di Ant Group di diventare un fornitore completo di servizi finanziari digitali, andando oltre i semplici pagamenti.

3 Sviluppo di Servizi Finanziari Digitali

Ant Group si espanse oltre i pagamenti per offrire una vasta gamma di servizi, tra cui: pagamenti (Alipay rimane il servizio principale, la più grande piattaforma di pagamento mobile al mondo) , prestiti (Huabei e Jiebei) , investimenti (Yu’e Bao e Ant Fortune) , valutazione del credito (Zhima Credit) , assicurazioni (Ant Insurance) e digital banking (MYbank, di cui Ant Group possiede una quota del 30%) .

La società ha stretto partnership globali per espandere le proprie capacità di pagamento internazionali, come Paytm in India, Kakao Pay in Corea del Sud, bKash in Bangladesh, 2C2P a Singapore, Emtek Group in Indonesia e WorldFirst nel Regno Unito .

La rapida diversificazione di Ant Group in vari servizi finanziari l’ha posizionata come un importante disruptor della finanza tradizionale in Cina e a livello globale.

Dopo aver stabilito una posizione dominante nei pagamenti, Ant Group ha sfruttato la sua massiccia base di utenti e le capacità di analisi dei dati per espandersi in altri servizi finanziari, soddisfacendo un’ampia gamma di esigenze di consumatori e PMI.

Quadro Finanziario: Performance Recente e Valutazioni

1 Recenti Dati Finanziari di Alibaba Group:

Ultimi Risultati Trimestrali (Trimestre Concluso al 31 Dicembre 2024)

Il fatturato è stato di 280.154 milioni di RMB (38.381 milioni di dollari USA), con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente . L‘utile netto si è attestato a 46.434 milioni di RMB (6.361 milioni di dollari USA), con un incremento significativo del 333% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA rettificato è stato di 62.054 milioni di RMB (8.501 milioni di dollari USA), con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente.

Il fatturato del cloud è cresciuto del 13% su base annua, con un fatturato dei prodotti correlati all’intelligenza artificiale che ha registrato una crescita a tre cifre per il sesto trimestre consecutivo.

Il fatturato della gestione clienti di Taobao e Tmall Group è aumentato del 9%. L’utile diluito per ADS (American Depositary Share) è stato di 20,39 RMB (2,79 dollari USA), con un aumento del 261% rispetto all’anno precedente.

Risultati Trimestrali Precedenti (Trimestre Concluso al 30 Settembre 2024)

Il fatturato è stato di 236,5 miliardi di RMB (33,7 miliardi di dollari USA), con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente 34. L’utile netto è stato di 43.547 milioni di RMB (6.205 milioni di dollari USA), con un aumento del 63% rispetto all’anno precedente 34. Il fatturato del cloud è cresciuto del 7% su base annua 35.

Relazione Annuale (Anno Fiscale Concluso al 31 Marzo 2024) Depositata sul Form 20-F 36.

Alibaba Group dimostra una continua crescita dei ricavi, in particolare nei segmenti cloud e commercio internazionale, nonostante le difficoltà economiche e gli adeguamenti normativi. Il significativo aumento dell’utile netto nell’ultimo trimestre suggerisce una migliore redditività. La forte crescita dei ricavi dei prodotti correlati all’intelligenza artificiale evidenzia l’attenzione dell’azienda su questo settore.

L’analisi delle recenti relazioni finanziarie rivela un andamento di costante crescita dei ricavi, trainato dall’e-commerce principale e, in misura crescente, dal cloud computing e dall’espansione internazionale. Il sostanziale aumento dell’utile netto nel trimestre di dicembre 2024 indica strategie di successo nella gestione dei costi o nei rendimenti degli investimenti. La costante crescita a tre cifre dei ricavi dell’intelligenza artificiale sottolinea l’importanza strategica e il successo iniziale delle loro iniziative in questo campo.

Tabella 1: Principali Dati Finanziari di Alibaba Group (Trimestre Concluso al 31 Dicembre 2024

Dato Importo (Milioni di RMB) Importo (Milioni di USD) Variazione YoY Fatturato 280.154 38.381 8% Utile Netto 46.434 6.361 333% EBITDA Rettificato 62.054 8.501 4% Crescita YoY Fatturato Cloud – – 13% Crescita YoY Fatturato Prodotti AI – – Tre cifre Crescita YoY Fatturato Taobao & Tmall CMR – – 9% Utile Diluito per ADS 20,39 2,79 261%

2 Recente Valutazione e Performance di Ant Group

Essendo una società privata, Ant Group non pubblica relazioni finanziarie dettagliate. Le informazioni si basano principalmente su articoli di notizie e stime di analisti.

Valutazione

La valutazione pre-IPO superava i 300 miliardi di dollari USA . A seguito dell’interruzione dell’IPO e del controllo normativo, le stime di valutazione sono diminuite significativamente. Un riacquisto di azioni nel 2023 ha valutato la società a circa 567,1 miliardi di RMB (78,54 miliardi di dollari USA), uno sconto del 75% rispetto alla valutazione dell’IPO del 2020 . Fidelity ha abbassato la sua valutazione a 68 miliardi di dollari USA a metà del 2021.

Performance Finanziaria: L’utile trimestrale è aumentato del 193% nel trimestre di giugno 2024 (riportato a novembre 2024), indicando una ripresa dopo i problemi normativi . Ha contribuito con 4,49 miliardi di RMB (4,79 miliardi di dollari di Hong Kong) di utile ad Alibaba Group per i tre mesi conclusi il 30 settembre 2024.

L’utile è diminuito del 19% a causa degli sforzi di espansione del portafoglio digitale (riportato a maggio 2024) . All’inizio del 2024, si è registrato un calo del 92% dell’utile trimestrale a causa dell’aumento della perdita netta da investimenti (riportato a febbraio 2024).

Nel 2023, ha investito un record di 21,19 miliardi di RMB (2,92 miliardi di dollari USA) in R&S tecnologica, concentrandosi sull’intelligenza artificiale. La valutazione di Ant Group è stata significativamente influenzata dalle pressioni normative e dalla mancata IPO. Tuttavia, i recenti aumenti di profitto suggeriscono una potenziale ripresa.

Il sostanziale investimento in R&S, in particolare nell’intelligenza artificiale, indica un focus sulla crescita e l’innovazione future. La drastica diminuzione della valutazione di Ant Group dopo l’interruzione dell’IPO riflette l’impatto significativo dell’intervento normativo sul suo modello di business e sulle prospettive di crescita. Le fluttuazioni degli utili trimestrali evidenziano gli adeguamenti in corso e l’influenza di fattori come guadagni/perdite da investimenti. Nonostante queste sfide, l’investimento costante e sostanziale in R&S tecnologica segnala una strategia a lungo termine incentrata sull’innovazione, in particolare in aree come l’intelligenza artificiale, per guidare il valore futuro.

Destini Intrecciati: La Relazione tra Alibaba e Ant Group

1 Dalla Nascita alla Separazione

Ant Group nacque come Alipay all’interno di Alibaba per facilitare le transazioni di e-commerce, con un legame simila a quello iniziale fra Ebay e Paypal. La separazione nel 2014 fu guidata dai requisiti normativi relativi alle licenze di pagamento in Cina.

Inizialmente, Alibaba aveva un accordo di condivisione degli utili con Ant Financial. Nel 2018, Alibaba accettò di acquisire una partecipazione azionaria del 33% in Ant Financial, operazione completata nel 2019, ponendo fine all’accordo di condivisione degli utili. La stretta relazione iniziale fu essenziale per la crescita di entrambe le società, con Alipay che rappresentò un fattore abilitante cruciale per il dominio di Alibaba nell’e-commerce.

La separazione fu una mossa strategica per conformarsi alle normative e consentire ad Ant Group di perseguire la propria crescita nel settore finanziario. La piattaforma di e-commerce di Alibaba dipendeva fortemente da una soluzione di pagamento sicura, inizialmente fornita da Alipay. Con l’evoluzione di Alipay in un fornitore di servizi finanziari più ampio, il panorama normativo in Cina rese necessaria una separazione per garantire la conformità e potenzialmente spianare la strada alla crescita indipendente e alla quotazione in borsa di Ant Group.

2 Accordi e Interdipendenze Attuali

Nonostante la separazione, Alibaba e Ant Group rimangono importanti partner strategici. Ant Group continua a fornire servizi di elaborazione dei pagamenti e di escrow ad Alibaba a pagamento. Alibaba fornisce ad Ant Group servizi, tra cui cloud computing e tecnologia software per marketplace. Si forniscono reciprocamente anche servizi amministrativi e di supporto.

Gli accordi commerciali e di condivisione dei dati a lungo termine sono stati interrotti a causa delle pressioni normative e del rapporto di Jack Ma con le autorità di regolamentazione.

Sebbene legalmente separate, le interdipendenze operative e la partnership strategica indicano una continua stretta relazione, sebbene modificata in risposta al controllo normativo. Anche dopo la separazione formale, le due società continuano a dipendere l’una dall’altra per i servizi principali. Alibaba ha bisogno dell’infrastruttura di pagamento di Ant e Ant beneficia del vasto ecosistema e delle capacità tecnologiche di Alibaba. Tuttavia, le preoccupazioni normative hanno portato a una riduzione della condivisione dei dati e a legami operativi più distanti.

3 Impatto del Controllo Normativo

La cancellazione dell’IPO di Ant Group nel 2020 ha avuto un impatto significativo su entrambe le società. La pressione normativa ha portato alla ristrutturazione aziendale di Ant Group e a una multa sostanziale.

I dirigenti di Ant Group si sono allontanati dalle partnership con Alibaba per aumentare la distanza tra le aziende. Le azioni normative sono state un fattore importante che ha plasmato l’attuale relazione tra Alibaba e Ant Group, costringendole a operare in modo più indipendente.

Il maggiore controllo del governo cinese sulle grandi aziende tecnologiche, in particolare nel settore fintech, ha portato direttamente ai contrattempi affrontati da Ant Group e ha reso necessario un rapporto più distaccato con la sua ex società madre, Alibaba.

Strutture di Proprietà: Chi Sono gli Azionisti?

1 Proprietà di Alibaba Group

Circa il 44% delle azioni è detenuto dal pubblico e circa il 40% da istituzioni. I principali azionisti includono SoftBank Group (circa l’11,9% – 14,2%), PrimeCap Management (circa lo 0,91%) e Sanders Capital. Anche i co-fondator i Jack Ma e Joseph Tsai sono azionisti significativi.

Gli investitori istituzionali detengono circa dal 7,49% al 10,41% delle azioni . Gli insider possiedono una piccola percentuale (circa il 2,47% – 2,51%) . Alibaba ha una struttura di proprietà dispersa con una parte significativa detenuta da investitori pubblici e istituzionali, insieme a importanti investitori iniziali e fondatori.

SoftBank rimane un importante azionista a lungo termine, sebbene abbia ridotto la propria partecipazione. Essendo una società quotata in borsa sia al NYSE che all’HKEX, la proprietà di Alibaba è simile a quella di altre public companies.

Tabella 2: Principali Azionisti di Alibaba Group (Stime Inizi 2024)

Azionista Partecipazione Stimata SoftBank Group 11,9% – 14,2% PrimeCap Management ~0,91% Sanders Capital Non Specificata Jack Ma Non Specificata Joseph Tsai Non Specificata Investitori Pubblici e Individuali ~44% Investitori Istituzionali ~40%

2 Proprietà di Ant Group

Ant Group è una società privata, quindi la sua struttura di proprietà è meno trasparente. I principali azionisti includono: Hangzhou Alibaba Network Technology (32,65%) , Hangzhou Junhan Investment (29,86%) e Hangzhou Jun’ao Investment (20,66%) .

Queste prime due entità (Hangzhou Junhan e Hangzhou Jun’ao) erano controllate da Hangzhou Yunbo Investment Consultancy Co., Ltd., in cui Jack Ma deteneva una partecipazione significativa e controllava di fatto i diritti di voto .

Nel gennaio 2023, Ant Group ha subito una significativa ristrutturazione della proprietà in cui Jack Ma ha ceduto il controllo. I suoi diritti di voto sono stati ridotti da oltre il 50% a circa il 6,2%.

A seguito della ristrutturazione, nessun singolo azionista detiene una partecipazione di controllo nella società; i diritti di voto sono ora esercitati in modo indipendente da dieci individui, tra cui dirigenti e dipendenti. Alibaba detiene una partecipazione del 33% in Ant Group.

La struttura di proprietà di Ant Group era inizialmente fortemente influenzata da Jack Ma. La recente ristrutturazione indica un passaggio verso una proprietà più dispersa e potenzialmente influenzata dal governo, con l’obiettivo di una maggiore trasparenza e di un controllo individuale ridotto, in particolare dopo la repressione normativa.

Alibaba rimane un significativo azionista di minoranza. La struttura di proprietà iniziale, con Jack Ma che deteneva un controllo significativo attraverso veicoli di investimento, divenne motivo di preoccupazione per le autorità di regolamentazione. La ristrutturazione è stata imposta per ridurre questo controllo e creare una struttura di proprietà più equilibrata e trasparente, potenzialmente aprendo la strada a una futura IPO sotto un diverso quadro normativo.

Orizzonti Futuri: Progetti Interessanti e Innovazioni

1 Progetti Futuri di Alibaba Group:

Intelligenza Artificiale (AI): Significativi investimenti in infrastrutture AI (53 miliardi di dollari USA in tre anni) . Sviluppo di propri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Qwen (Tongyi Qianwen), con continui aggiornamenti e open-sourcing di alcuni modelli. Integrazione dell’AI in varie applicazioni aziendali nel suo ecosistema . Strumenti di marketing basati sull’AI come Quanzhantui . Collaborazione con NTU Singapore sulle sfide della Green AI sostenibile (ANGEL CorpLab) . Potenziale partnership con Apple per creare funzionalità AI per iPhone in Cina.

Tecnologia Cloud: Espansione della presenza globale di data center (ad esempio, in Thailandia e Germania) . Sviluppo di soluzioni cloud innovative come Wuying Cloudbook per le aziende. ModelScope: una piattaforma open-source Model-as-a-Service (MaaS) . Soluzione di sostenibilità basata sull’AI, Energy Expert, per misurare e analizzare le emissioni di carbonio . Soluzioni fintech su Alibaba Cloud (CloudQuotation, SOFAStack, ZOLOZ) .

Espansione Globale: Forte crescita nel business del commercio internazionale, inclusa AliExpress. Continuo investimento nella rete logistica transfrontaliera di Cainiao . Espansione di Alipay+ per i pagamenti transfrontalieri .

Media Digitali e Intrattenimento: Investimenti nell’industria cinematografica e televisiva di Hong Kong attraverso Youku e Alibaba Pictures. Sostegno a nuovi progetti e talenti nel settore dell’intrattenimento di Hong Kong.

Alibaba sta investendo pesantemente nell’intelligenza artificiale e nel cloud computing come principali motori di crescita per il futuro. I suoi sforzi di espansione globale e le iniziative nei media digitali dimostrano una strategia diversificata. L’attenzione alla sostenibilità attraverso soluzioni AI e cloud si allinea anche alle tendenze globali

. Riconoscendo il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale, Alibaba sta assumendo impegni finanziari significativi e sviluppando tecnologie proprietarie per diventare un leader in questo campo. Allo stesso tempo, l’espansione della sua infrastruttura cloud a livello globale e gli investimenti nell’e-commerce internazionale e nell’intrattenimento digitale mirano a diversificare i suoi flussi di entrate e a raggiungere nuovi mercati.

2 Sviluppi in Corso di Ant Group

Innovazione Fintech: Sviluppo di tecnologia AI affidabile, inclusi modelli fondativi (BaiLing), avatar digitali (Lingjing), decision-making basato sulla conoscenza e agenti AI (Tbox) . Focus sulle applicazioni AI nei servizi finanziari e sanitari (Maxiaocai, AI healthcare manager). Progressi nelle tecnologie di pagamento digitale (Quick Pay, pagamenti con codice QR, riconoscimento facciale).

Esplorazione della tecnologia blockchain per la gestione della liquidità globale (Project Ensemble Sandbox con HKMA). Continua espansione di Alipay+ per i pagamenti transfrontalieri e collaborazioni con portafogli digitali internazionali . Investimenti e sviluppo di servizi di digital banking (ANEXT Bank a Singapore) .

Intelligenza Artificiale (AI): Pionierismo di metodi di addestramento AI a basso costo utilizzando chip nazionali di Alibaba e Huawei, ottenendo prestazioni comparabili ai chip Nvidia con una riduzione dei costi del 20% . Sviluppo di tecniche come Mixture of Experts (MoE) per l’addestramento efficiente di modelli AI . Collaborazione con ospedali e istituzioni mediche per utilizzare l’AI nel settore sanitario .

Iniziative Internazionali: Espansione di partnership e integrazioni per Alipay+ nel Sud-Est asiatico e in Europa. Focus sul supporto alle transazioni transfrontaliere e all’e-commerce per le PMI.

Ant Group è fortemente focalizzata sullo sfruttamento dell’intelligenza artificiale per migliorare le proprie offerte fintech ed espandersi a livello internazionale. I suoi progressi nell’addestramento AI a basso costo potrebbero essere significativi nel contesto della carenza globale di chip e delle tensioni geopolitiche. Lo sviluppo di assistenti finanziari e sanitari basati sull’intelligenza artificiale indica un passaggio verso servizi più sofisticati e personalizzati.

Nonostante le battute d’arresto normative, Ant Group continua a innovare nel settore fintech, con una forte enfasi sulle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. La capacità di ridurre i costi di addestramento dell’intelligenza artificiale utilizzando chip nazionali è uno sviluppo significativo, che potrebbe conferire loro un vantaggio competitivo. I loro continui sforzi per espandersi a livello globale e offrire una gamma più ampia di servizi finanziari digitali dimostrano le loro ambizioni di crescita a lungo termine.

Conclusione: Navigare il Futuro del Commercio Digitale e della Finanza

Jack Ma è stato un imprenditore geniale nel trasferire le tecnologie già in sviluppo n in Occidente nel mondo dell’Impero di Mezzo, simile, ma diverso, rispetto al resto del mondo.

La sua grande capacità ha creato qualcosa di unico, dal successo enorme. Personalmente è stato anche vittima del proprio successo, dato che è stato costretto dalle autorità a ritirarsi a vita privata nel 2014, quasi uscendo di scena. I due gruppi gli sono sopravvissuti, anzi sono crresciuti ulteriormente, diventando due realtà che modellano i commerci di beni e servizi a livello mondiale.

I fattori normativi hanno avuto un impatto significativo sulle loro operazioni e sulle prospettive future. Tuttavia, entrambe le società dimostrano resilienza e ambizione nel plasmare il futuro dell’e-commerce, della finanza e della tecnologia.

Fonti

FAQs – Alibaba Group, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alibabagroup.com/faqs-corporate-information Leadership – Alibaba Group, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alibabagroup.com/about-alibaba Alibaba | Storia, IPO, acquisizioni e controversie | Britannica Money, visitato il 24 marzo 2025, https://www.britannica.com/money/Alibaba Alibaba Group – Wikipedia, visitato il 24 marzo 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group Alibaba – Panoramica dell’azienda, storia, prodotti – GeeksforGeeks, visitato il 24 marzo 2025, https://www.geeksforgeeks.org/alibaba-company-overview-history-products/ Come Jack Ma ha costruito una delle più grandi aziende del mondo | British Council, visitato il 24 marzo 2025, https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-jack-ma-built-one-worlds-biggest-companies Alibaba Group – Simple English Wikipedia, the free encyclopedia, visitato il 24 marzo 2025, https://simple.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group Ant Group – Home – 蚂蚁集团, visitato il 24 marzo 2025, https://www.antgroup.com/en Alipay – Wikipedia, accesso 24 marzo 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Alipay Guida a Alipay – AppInChina, visitato il 24 marzo 2025, https://appinchina.co/a-guide-to-alipay/ AliPay | AuthoriPay, visitato il 24 marzo 2025, https://authoripay.co.uk/alipay/ Alibaba Cloud Project Hub: Mostra i tuoi progetti innovativi, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alibabacloud.com/en/developer/projecthub?_p_lc=1 Tech for Innovation | Alibaba Cloud 2022 Milestones and Highlights, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alibabacloud.com/blog/tech-for-innovation-%7C-alibaba-cloud-2022-milestones-and-highlights_599608 Alibaba investirà 380 miliardi di RMB in infrastrutture AI e cloud nei prossimi tre anni, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alibabacloud.com/blog/alibaba-to-invest-rmb380-billion-in-ai-and-cloud-infrastructure-over-next-three-years_602007 Alibaba Cloud FinTech, accesso 24 marzo 2025, https://www.alibabacloud.com/en/campaign/fintech?_p_lc=4 The Continuing Saga of China’s Ant Group – The Diplomat, visitato il 24 marzo 2025, https://thediplomat.com/2023/01/the-continuing-saga-of-chinas-ant-group/ Dal 2014 al 2020: la storia di Ant Group | Technology Magazine, visitato il 24 marzo 2025, https://technologymagazine.com/digital-transformation/2014-2020-ant-group-story Ant Group – Wikipedia, visitato il 24 marzo 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Ant_Group I dirigenti di Ant Group si allontanano da Alibaba a causa delle indagini in Cina | PYMNTS.com, visitato il 24 marzo 2025, https://www.pymnts.com/partnerships/2022/ant-group-execs-step-away-from-alibaba-amid-probes-in-china/ grafico – SEC.gov, visitato il 24 marzo 2025, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1577552/000110465915008007/a15-4150_1ex99d2.htm Jack Ma – Forbes, visitato il 24 marzo 2025, https://www.forbes.com/profile/jack-ma/ Il braccio mediatico di Alibaba investirà 640 milioni di dollari in film e TV di Hong Kong – Alizila, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alizila.com/alibaba-invests-in-hong-kong-movie-tv-industry-youku-alibaba-pictures/ L’evoluzione del Fintech cinese e il percorso di Ant Group – Edgar, Dunn & Company, visitato il 24 marzo 2025, https://www.edgardunn.com/articles/fintech-on-the-move-unravelling-chinese-domestic-and-global-m-a-strategies Alibaba Group riceve una partecipazione del 33% in Ant Financial – Business Wire, visitato il 24 marzo 2025, https://www.businesswire.com/news/home/20190923005881/en/Alibaba-Group-Receives-33-Equity-Interest-in-Ant-Financial I guadagni di Ant Group scendono del 19% a causa degli sforzi dei portafogli digitali | PYMNTS.com, visitato il 24 marzo 2025, https://www.pymnts.com/earnings/2024/ant-group-earnings-fall-19-amid-digital-wallet-efforts/ Ant Group smentisce le voci di IPO – Tech in Asia, visitato il 24 marzo 2025, https://www.techinasia.com/news/ant-group-denies-ipo-rumors Ant Group vede gli utili aumentare del 193% nel secondo trimestre – Tech in Asia, visitato il 24 marzo 2025, https://www.techinasia.com/news/ant-group-sees-profit-surge-q2 Ant Financial di Alibaba investe 200 milioni di dollari in Kakao Pay | World Finance, visitato il 24 marzo 2025, https://www.worldfinance.com/inward-investment/alibabas-ant-financial-invests-200m-in-kakao-pay Alibaba Group annuncia i risultati del trimestre di dicembre 2024 – Business Wire, visitato il 24 marzo 2025, https://www.businesswire.com/news/home/20250219393026/en/Alibaba-Group-Announces-December-Quarter-2024-Results Il titolo Alibaba balza in borsa quando i risultati superano le stime – Investopedia, visitato il 24 marzo 2025, https://www.investopedia.com/alibaba-stock-jumps-as-results-surpass-estimates-11683200 Date dei risultati di Alibaba (BABA), riepilogo delle chiamate e rapporti – TipRanks.com, visitato il 24 marzo 2025, https://www.tipranks.com/stocks/baba/earnings L’innovazione dei chip di Ant Group segnala prospettive rialziste per il titolo Alibaba | Nasdaq, visitato il 24 marzo 2025, https://www.nasdaq.com/articles/ant-groups-chip-innovation-signals-bullish-outlook-alibaba-stock Come gli investimenti di Alibaba incrementano l’espansione di AI e Cloud | Technology Magazine, visitato il 24 marzo 2025, https://technologymagazine.com/articles/how-alibabas-investment-surges-ai-and-cloud-expansion Alibaba Group annuncia i risultati del trimestre di settembre 2024 – SEC.gov, visitato il 24 marzo 2025, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1577552/000110465924119688/tm2428590d1_ex99-1.htm Alibaba ottiene solidi risultati nel secondo trimestre grazie all’espansione della base di utenti e all’accelerazione della crescita del cloud – Alizila, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alizila.com/alibaba-delivers-solid-q2-results-with-expanding-user-base-and-accelerated-cloud-growth/ Alibaba Group annuncia il deposito del rapporto annuale sul modulo 20-F per l’anno fiscale 2024, accesso 24 marzo 2025, https://www.businesswire.com/news/home/20240523389406/en/Alibaba-Group-Announces-Filing-of-Annual-Report-on-Form-20-F-for-Fiscal-Year-2024 Alibaba Group annuncia il deposito del rapporto annuale sul modulo 20-F per l’anno fiscale 2024, accesso 24 marzo 2025, https://ali-home.alibaba.com/en-US/document-1730355991603576832 Alibaba Group Holding Limited Fiscal Y ear 2024 Annual R eport Fiscal Year Annual Report – HKEXnews, visitato il 24 marzo 2025, http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0523/2024052301569.pdf pymnts.com, visitato il 24 marzo 2025, https://www.pymnts.com/markets/2021/global-investors-go-soft-on-ant-groups-valuation/#:~:text=Last%20month%2C%20Ant%20Group’s%20valuation,be%20the%20biggest%20IPO%20worldwide. Gli investitori globali si ammorbidiscono sulla valutazione di Ant Group | PYMNTS.com, visitato il 24 marzo 2025, https://www.pymnts.com/markets/2021/global-investors-go-soft-on-ant-groups-valuation/ Con un riacquisto di azioni a sorpresa, Ant valuta l’azienda il 75% in meno rispetto all’IPO – Asia Financial, visitato il 24 marzo 2025, https://www.asiafinancial.com/in-surprise-share-buyback-ant-values-firm-75-below-ipo Comprare azioni di Ant Group e altre azioni pre-IPO su UpMarket, visitato il 24 marzo 2025, https://www.upmarket.co/private-markets/pre-ipo/ant-group/ I profitti di Ant Group aumentano con Jack Ma di nuovo sotto i riflettori – The Standard (HK), visitato il 24 marzo 2025, https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/2/228203/Ant-Group%E2%80%99s-profit-rises-with-Jack-Ma-back-in-the-public-eye Gli utili di Ant, sostenuta da Jack Ma, aumentano del 193% nella ripresa post-crackdown – BNN Bloomberg, visitato il 24 marzo 2025, https://www.bnnbloomberg.ca/business/technology/2024/11/15/jack-ma-backed-ants-profit-up-193-in-post-crackdown-recovery/ L’utile di Ant Group cala del 92% tra rallentamento economico e controlli normativi | PYMNTS.com, visitato il 24 marzo 2025, https://www.pymnts.com/earnings/2024/ant-group-profit-drops-92percent-economic-downturn-regulatory-scrutiny/ Alibaba si accorda per una partecipazione del 33% in Ant Financial – Alizila, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alizila.com/alibaba-agrees-33-stake-ant-financial/ Alibaba sceglie di non vendere azioni Ant attraverso il riacquisto di titoli – Alizila, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alizila.com/alibaba-opts-not-to-sell-ant-shares-via-rights-issue/ Alibaba rinuncia al riacquisto di azioni di Ant Group – The Paypers, visitato il 24 marzo 2025, https://thepaypers.com/payments-general/alibaba-opts-out-of-ant-group-stock-buyback–1263555 Come influirà la ristrutturazione di Alibaba su Ant Group? – Kapronasia, visitato il 24 marzo 2025, https://www.kapronasia.com/research/blog/how-will-the-restructuring-of-alibaba-affect-ant-group.html Alibaba patteggia per 433,5 milioni di dollari la causa sui titoli relativa alle pratiche di esclusiva e all’IPO fallita di Ant Group | The D&O Diary, visitato il 24 marzo 2025, https://www.dandodiary.com/2024/10/articles/securities-litigation/alibaba-settles-securities-suit-over-exclusivity-practices-and-ant-groups-scuttled-ipo-for-433-5-million/ Il miliardario Jack Ma cede il controllo del gruppo cinese Ant | Technology News | Al Jazeera, visitato il 24 marzo 2025, https://www.aljazeera.com/economy/2023/1/7/billionaire-jack-ma-to-cede-control-of-chinas-ant-group Jack Ma di Ant Group cede il controllo mentre la Cina fa pressione sulle Big Tech, visitato il 24 marzo 2025, https://www.competitionpolicyinternational.com/ant-groups-jack-ma-cedes-control-as-china-pressures-big-tech/ Ant Group annuncia un’ulteriore ottimizzazione della governance aziendale – 蚂蚁集团, visitato il 24 marzo 2025, https://www.antgroup.com/en/notices/1 wikipedia.org, visitato il 24 marzo 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group#:~:text=Around%2044%25%20of%20Alibaba%20shares,SoftBank%20Group%20(11,9%25) I principali azionisti di Alibaba – Investopedia, visitato il 24 marzo 2025, https://www.investopedia.com/articles/investing/111114/top-five-alibaba-shareholders.asp Chi possiede Alibaba Group? Possesso di azioni BABA – TipRanks.com, visitato il 24 marzo 2025, https://www.tipranks.com/stocks/baba/ownership BABA – Alibaba Group Holding Limited – Depositary Receipt (Common Stock) – Prezzo delle azioni, proprietà istituzionale, azionisti (NYSE) – Fintel, visitato il 24 marzo 2025, https://fintel.io/so/us/baba wikipedia.org, visitato il 24 marzo 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Ant_Group#:~:text=The%20Ant%20IPO%20prospectus%20shows,and%20Alibaba%20itself%20holding%2032.65%25. wikipedia.org, visitato il 24 marzo 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Ant_Group#:~:text=The%20Ant%20IPO%20prospectus%20shows,their%20executive%20and%20general%20partner. Il gigante del cloud Alibaba investe 53 miliardi di dollari nell’infrastruttura AI e le azioni salgono – CRN, visitato il 24 marzo 2025, https://www.crn.com/news/cloud/2025/cloud-giant-alibaba-invests-53b-in-ai-infrastructure-as-stock-surges. Alibaba mette un cartellino del prezzo di 52 miliardi di dollari sui piani di AI – PYMNTS.com, visitato il 24 marzo 2025, https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2025/alibaba-places-52-billion-price-tag-on-ai-plans/ NTU Singapore e Alibaba Group lanciano il Corporate Lab per far progredire le tecnologie digitali verdi – EurekAlert!, visitato il 24 marzo 2025, https://www.eurekalert.org/news-releases/1057818 FinTech on Cloud: Soluzione finanziaria in cloud – Alibaba Cloud, visitato il 24 marzo 2025, https://www.alibabacloud.com/en/solutions/financial/fintech?_p_lc=1 3 Take-Aways from My Visit to Ant Group and Alipay (Tech Strategy) – Jeffrey Towson 陶迅, visitato il 24 marzo 2025, https://jefftowson.com/membership_content/3-take-aways-from-my-visit-to-ant-group-and-alipay-tech-strategy/ Ant Group – Innovazione tecnologica – 蚂蚁集团, accesso 24 marzo 2025, https://www.antgroup.com/en/technology/ Ant Group combina chip cinesi e statunitensi per ridurre i costi di sviluppo dell’intelligenza artificiale, visitato il 24 marzo 2025, https://opendatascience.com/ant-group-combines-chinese-and-u-s-chips-to-cut-ai-development-costs/ Ant Group – Digital Payment – 蚂蚁集团, accesso 24 marzo 2025, https://www.antgroup.com/en/business-development Ant International entra a far parte del Project Ensemble Sandbox dell’Autorità Monetaria di Hong Kong, accesso 24 marzo 2025, https://www.businesswire.com/news/home/20240827968619/en/Ant-International-Joins-the-Hong-Kong-Monetary-Authoritys-Project-Ensemble-Sandbox Il gruppo Ant di Jack Ma è il pioniere della formazione AI a basso costo – BitDegree, visitato il 24 marzo 2025, https://www.bitdegree.org/crypto/news/jack-mas-ant-group-pioneers-low-cost-ai-training Ant Group si rivolge ai chip di Alibaba e Huawei come valida alternativa a Nvidia per l’addestramento all’intelligenza artificiale, visitato il 24 marzo 2025, https://www.ccn.com/news/technology/ant-group-alibaba-huawei-chips-nvidia-alternatives-ai-training/ La svolta AI del gruppo Ant: A Shift Towards Domestic Chip Independence, visitato il 24 marzo 2025, https://site.financialmodelingprep.com/market-news/ant-groups-ai-breakthrough-a-shift-towards-domestic-chip-independence La rivoluzione dell’intelligenza artificiale del gruppo Ant: Shifting from Nvidia to Chinese Chips – AInvest, visitato il 24 marzo 2025, https://www.ainvest.com/news/ant-group-ai-revolution-shifting-nvidia-chinese-chips-2503/ Ant Group avrebbe ridotto i costi dell’IA del 20% con i chip cinesi | Tom’s Hardware, visitato il 24 marzo 2025, https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/chinese-fintech-company-uses-domestic-semiconductors-for-ai-breakthrough