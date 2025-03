Cina: scoperto un enorme giacimento di Olio da Scisto, il primo nel Paese

La China Petrochemical Corporation (Gruppo Sinopec), il più grande raffinatore di petrolio del Paese, ha annunciato la scoperta di oltre 140 milioni di tonnellate di riserve accertate di petrolio contenuto nel scisto, nella provincia di Shandong, nella Cina orientale.

Si tratta del primo giacimento di “shale oil” con riserve accertate superiori a 100 milioni di tonnellate ad essere certificato dal Ministero delle Risorse Naturali e di un importante passo avanti nell’esplorazione di petrolio e gas nella zona dimostrativa nazionale dello shale oil di Jiyang.

Nei giacimenti da Shale Oil, o da scisto, il petrolio si general all’interno di rocce impermeabili di scisto. L’estrazione di qusto particolare prodotto deve avvenire con processi di pirolisi, tramite il calore, o con idrogenazione, comunque successivamente la frantumazione delle rocce. L’estrazione può avvenire in impianti esterni o anche sotterranei. Anche se il procedimento è noto da molto tempo, il suo sviluppo è particolarmente avanzato negli USA.

Ad oggi, le risorse stimate di olio di scisto hanno raggiunto i 10,5 miliardi di tonnellate nella zona dimostrativa, di proprietà del giacimento petrolifero di Shengli nello Shandong, con una produzione cumulativa di petrolio superiore a 1 milione di tonnellate.

“Le riserve stimate di shale oil del giacimento di Shengli sono equivalenti alle risorse convenzionali di petrolio e gas scoperte nel giacimento di Shengli negli ultimi 60 anni”, ha dichiarato Sun Yongzhuang, vicepresidente di Sinopec e direttore esecutivo dello Shengli Petroleum Administrative Bureau Co.

Il giacimento di Shengli è stato scoperto nel 1961 e il suo sviluppo è iniziato nel 1964.

L’olio di scisto si riferisce principalmente agli idrocarburi liquidi intrappolati in formazioni di roccia scistosa che possono essere estratti per la raffinazione. Si trova spesso in scisti ricchi di sostanze organiche e in sottili strati intermedi di rocce carbonatiche, arenarie e siltiti.

La Cina ha istituito tre zone dimostrative di livello nazionale per l’olio di scisto, rispettivamente nella regione autonoma di Xinjiang Uygur, nella provincia di Heilongjiang e nella provincia di Shandong.