Finalmente si sono conclusi le lunghissime trattative post Brexit fra Regno Unito e Spagna sullo status di Gibilterra e qualcuno è soddisfatto del risultato: “Abbiamo ottenuto questo risultato senza compromettere un solo granello della nostra terra, né una goccia della nostra acqua, né un soffio della nostra aria” ha detto Fabián Picardo, primo ministro di Gibilterra dal dicembre 2011.

Inserire nel contesto dell’Unione Europea un territorio che è praticamente l’unico in Europa a conservare ancora uno status coloniale, anche se denominato “zona britannica d’oltremare”, appare complicato in qualsiasi contesto, ma lo è ancora di più se si tratta di Gibilterra con il Regno Unito fuori dall’UE.

Dopo cinque anni e 19 tentativi, è stato raggiunto un accordo la cui tabella di marcia prevede che sia completamente redatto in settembre o ottobre e che inizi ad essere applicato nel gennaio 2026. Si tratta di un accordo che amplia quello di Capodanno 2020 tra il Regno Unito e la Spagna, ed è stato definito “storico” da tutte le parti coinvolte, poiché porrà fine alla barriera eretta dal Regno Unito nel 1908 e favorirà il transito di persone e merci, a vantaggio degli oltre 25.000 residenti, dei 200.000 lavoratori e dei 100.000 turisti che visitano Gibilterra ogni anno.

Per il momento, Gibilterra e il Regno Unito sono soddisfatti dell’accordo, così come le autorità spagnole, anche se ci sono voci critiche che desiderano conoscere i dettagli per valutare se sarà vantaggioso e altre che rifiutano apertamente l’accordo, sia in Spagna che in Gran Bretagna.

Le voci critiche dal Regno Unito provengono dal campo conservatore, che ritiene che il governo laburista di Keir Starmer abbia iniziato a “cedere” il Peñón, mentre in Spagna i due partiti più conservatori non sostengono l’accordo e lo considerano addirittura un “tradimento”.

L’accordo, che riguarda la fiscalità, la cooperazione giudiziaria e la sicurezza, dovrà essere ratificato dal Parlamento europeo e da quello britannico e richiederà anche l’approvazione del Congresso dei deputati e del Senato.

Cosa guadagnano le parti

Il grande desiderio della Spagna, che non riconosce la sovranità britannica sul Roccotto né le acque circostanti, era soprattutto quello di porre fine ai problemi di accesso alla Rocca ai lavoratori spagnoli, cosa che sarà “superata” dopo più di cento anni. Quando l’accordo entrerà in vigore, sarà “garantita la libera circolazione delle persone e delle merci” senza che la Spagna debba rinunciare ai controlli Schengen nel porto e nell’aeroporto. La Spagna è anche convinta dal fatto che l’aeroporto di Gibilterra potrà ospitare “voli commerciali, sia britannici che spagnoli ed europei”.

Da parte sua, il governo laburista del Regno Unito ritiene che, dopo la conclusione dell’accordo, “la sovranità del Regno Unito su Gibilterra, comprese le sue acque territoriali, continua ad essere garantita”. Lo ha assicurato il segretario di Stato agli Esteri, Davi Lammy, davanti al Parlamento britannico.

“Abbiamo rafforzato questo accordo inserendo una clausola di sovranità per garantire che non ci fossero dubbi sulla sovranità di Gibilterra e sul suo rapporto unico con la famiglia del Regno Unito”, ha aggiunto Lammy, che è andato oltre affermando che “la Spagna riconosce la sovranità di Gibilterra e il suo rapporto con il Regno Unito in tale accordo e questo dettaglio sarà riportato nel trattato”.

Un’altra questione che sarà interessata è la vendita di tabacco nella colonia britannica, che sarà soggetta a tasse speciali e, in linea di principio, favorirà l’eradicazione del traffico illegale, cosa che bisognerà vedere come si svilupperà nella pratica. Però, almeno in linea di principio, c’è un accordo.

Picardo, scatenato

Dove l’accordo sembra essere stato accolto meglio è a Gibilterra, almeno a giudicare dall’euforia del suo primo ministro, Fabián Picardo. Nella sua prima apparizione dopo l’annuncio dell’accordo, davanti a un gruppo di rappresentanti del nascente settore del gioco d’azzardo a Gibilterra, Picardo si è mostrato ottimista, commentando che il futuro di Gibilterra è ora più definito che mai, anche in materia di sicurezza. Picardo è particolarmente soddisfatto del fatto che non ci sarà più la polizia spagnola nel porto della colonia e che sarà creata una sottostazione di polizia nella zona nord dell’aeroporto. In questa struttura lavoreranno in modo permanente la Royal Gibraltar Police, l’Agenzia delle Frontiere e della Guardia Costiera e la Dogana locale, come ha confermato il leader gibraltese.

Il primo ministro di Gibilterra ha anche rivelato che Gibilterra diventerà una sorta di zona associata a Schengen, anche se senza diritto di residenza per i cittadini delle due aree: “Nessuno dei 480 milioni di cittadini europei potrà venire a stabilirsi a Gibilterra, né i cittadini di Gibilterra potranno stabilirsi in Spagna” e ha rivelato che solo il Regno Unito o l’Unione Europea potranno attivare la loro uscita dal trattato, ma mai né la Spagna né Gibilterra. Una cessione di responsabilità che è una mezza

Il leader di Gibilterra non ha esitato a riassumere la questione con una certa arroganza: “L’UE deve tenere conto della posizione della Spagna, ma può anche dirle: questo è più grande di te”. Per quanto riguarda la fine del servizio di traghetti tra Gibilterra e il Marocco, che sarà smantellato, Picardo non è preoccupato, anzi.

È stato facile rinunciarvi: “Il traghetto non è più necessario. Non è redditizio a causa dell’abbondanza di rotte dai porti spagnoli e, inoltre, la sua manutenzione implicherebbe accettare la presenza della polizia spagnola nel porto di Gibilterra e non potevamo accettare ufficiali spagnoli nel porto”. Inoltre, in questo modo si evita che possano essere effettuati controlli Schengen in quel luogo.

Vetrina internazionale

Fabián Picardo ha anche sottolineato che “l’accordo riguarda le persone e non la sovranità ed è un’opportunità per ristabilire un rapporto con la Spagna basato sulla cooperazione piuttosto che sullo scontro”.

Per Picardo, l’accordo è molto positivo per i cittadini e le imprese di Gibilterra, che “ora hanno certezza e chiarezza nella loro vita dopo lo sconvolgimento causato dalla Brexit”. L’accordo raggiunto per Gibilterra è talmente apprezzato che Picardo lo ha definito “la più grande opportunità nella storia recente del Rocca” e, come fanno i cinesi, ha assicurato che trasformerà l’impatto della Brexit in un vantaggio per La Roca.

Fabián Picardo porterà lo stesso messaggio di soddisfazione la prossima settimana al Comitato per la decolonizzazione delle Nazioni Unite a New York, dove difenderà che nulla di quanto concordato a Bruxelles compromette la sovranità britannica sul Rocca: “Dal punto più a nord dell’istmo a quello più a sud dove le nostre acque si aprono sullo Stretto, Gibilterra rimane interamente britannica”.

Divergenze

Dal Regno Unito, le critiche all’accordo di Gibilterra sono state raccolte dalla stampa conservatrice britannica, che afferma che il Regno Unito “perderà la piena sovranità” che detiene su La Roca da 312 anni e che “Starmer ha consegnato Gibilterra”, mentre dalle file del Partito Conservatore è stato lanciato l’allarme. L’ex ministra dell’Interno Suella Braverman ritiene che l’accordo sia “un’altra capitolazione” nei confronti della Spagna che “mina la Gran Bretagna” ed è “assolutamente imperdonabile”, mentre il deputato Mark Francois, che era favorevole all’accordo, ora pensa che “apra la porta alla Spagna per controllare chi entra e chi esce dal Rocca” e ha lanciato un avvertimento catastrofico: “Prima Chagos, ora Gibilterra, e probabilmente le Malvinas saranno le prossime”.

Dalla Spagna, per il presidente del PP catalano, Alejandro Fernández, questo accordo potrebbe avere ripercussioni su altre località spagnole: “L’accordo su Gibilterra anticipa i piani di Sánchez per Ceuta e Melilla: la sovranità congiunta con il Marocco”, ha dichiarato a X. Anche José Manuel García-Margallo, ex ministro degli Esteri, ritiene che la Spagna avesse un’«occasione d’oro» per rivendicare la sovranità sul Rocca, e che l’accordo «allontana qualsiasi possibilità per la Spagna di recuperare un giorno la sovranità spagnola su Gibilterra». Da parte sua, Vox si spinge oltre, sottolineando che l’accordo “non risolve nulla” e perpetua un’“occupazione coloniale: ”Gibilterra continua ad essere un rifugio per attività illecite di ogni tipo“.

Più prudente si mostra il presidente del Popolare della Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anche se avverte che ”non dobbiamo rinunciare alla sovranità spagnola sul Roccavero”. Moreno attende di conoscere i dettagli dell’accordo per poterlo valutare in modo approfondito: “Un accordo è sempre positivo. Aspettiamo di vedere come si svilupperà, senza rinunciare alla sovranità”. In ogni caso, ritiene che “i residenti del Campo di Gibilterra meritino lo stesso progresso e benessere di quelli del Rocca”. Da parte sua, il consigliere della Presidenza, dell’Interno, del Dialogo Sociale e della Semplificazione Amministrativa della Junta, Antonio Sanz, nutre “un moderato ottimismo” fino a quando l’accordo non sarà concretizzato: “Bisogna essere prudenti fino a quando non si conosceranno i dettagli, che sono molto importanti e che a quanto pare non saranno disponibili prima di ottobre”.

Nessuna negoziazione per le acque

Il Trattato di Utrecht (1713), con cui il Regno Unito ha assunto il controllo del Rocca di Gibilterra, non include le acque della colonia. La Spagna riconosce solo de facto quelle del vecchio porto, ma Gibilterra ha rivendicato fino a 3,5 miglia nautiche nei dintorni e continua a guadagnare terreno sul mare per costruire nuove infrastrutture. Tuttavia, per il governo britannico la sovranità del Regno Unito su Gibilterra e sulle “sue acque” è “sacrosanta”.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, che difende in Parlamento che l’accordo garantisce una “frontiera fluida”. È stato lo stesso Lammy ad annunciare in Parlamento l’accordo su Gibilterra dopo la Brexit, che ha definito “l’ultima grande questione irrisolta dopo la nostra decisione di lasciare l’Unione Europea”.

“La sovranità del Regno Unito su Gibilterra, comprese le sue acque territoriali, rimane sacrosanta e irrefutabile”, ha affermato Lammy, che non ha esitato a precisare che “la Spagna riconosce la sovranità di Gibilterra e il suo rapporto con il Regno Unito in tale accordo e questo dettaglio sarà riportato nel trattato”.