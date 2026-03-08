A febbraio per la prima volta i russi hanno perso piu territori di quelli conquistati

Le forze ucraine hanno liberato più territorio di quanto ne abbiano perso nelle ultime due settimane di febbraio 2026 per la prima volta dalla controffensiva dell’estate 2023. L’ISW ha esaminato le prove per valutare che le forze ucraine hanno liberato circa 257 chilometri quadrati dal 1° gennaio. Le forze ucraine hanno ottenuto un guadagno netto di quasi 33 chilometri quadrati tra il 14 e il 20 febbraio e un guadagno netto di circa 57 chilometri quadrati tra il 21 e il 27 febbraio. L’ultima volta che le forze ucraine hanno ottenuto guadagni netti è stato durante la controffensiva dell’estate 2023, quando le forze ucraine hanno guadagnato 377 chilometri quadrati netti nel giugno 2023, 257 chilometri quadrati netti nel luglio 2023 e 1,47 chilometri quadrati netti nel settembre 2023.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un’intervista pubblicata il 3 marzo che le forze ucraine hanno riconquistato 460 chilometri quadrati dall’inizio del 2026.[10] La metodologia di mappatura dell’ISW sottostima l’avanzata ucraina, poiché l’ISW descrive l’entità massima stimata dell’avanzata russa finché non emergono sufficienti prove open source da consentire all’ISW di valutare con sicurezza che le forze russe non detengono più quelle posizioni. Anche la linea del fronte in Ucraina è diventata porosa, con la mancanza di linee contigue, aggiungendo ulteriore complessità alla valutazione del controllo effettivo del territorio (COT). I successi ucraini nel febbraio 2026 sono degni di nota, nonostante la differenza tra i numeri di Zelensky e dell’ISW. È improbabile che i contrattacchi ucraini localizzati e di successo delle ultime settimane si trasformino in una controffensiva su larga scala, e le forze russe molto probabilmente stabilizzeranno le loro posizioni e riprenderanno ad avanzare. I recenti successi ucraini sul campo di battaglia, tuttavia, hanno ostacolato gli sforzi russi di creare le condizioni per la loro offensiva primavera-estate 2026 e costringeranno le truppe russe a stabilire difese stabili prima di iniziare la lotta per riconquistare il terreno perduto.

Il comando militare russo continua a operare in una realtà alternativa, fissando scadenze incredibilmente irrealistiche che non corrispondono alle effettive capacità della Russia sul campo di battaglia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato il 2 marzo che i piani militari russi per il 2025-2027 prevedono che le forze russe conquistino il resto degli oblast di Donetsk e Luhansk, continuino ad avanzare negli oblast di Zaporizhia e Kherson e avanzino e conquistino l’intero oblast di Odessa. Le scadenze specifiche del comando militare russo per il completamento di questi obiettivi entro il periodo di tre anni non sono chiare. I piani della Russia di continuare gli attacchi nell’Ucraina meridionale dimostrano il disinteresse del Cremlino a congelare la linea di demarcazione negli oblast di Zaporizhia e Kherson, e gli obiettivi russi nell’oblast di Odessa dimostrano che il Cremlino mantiene ambizioni territoriali al di là delle cinque regioni ucraine che la Russia ha illegalmente annesso – come l’ISW ha a lungo valutato. L’ISW continua a valutare che sia altamente improbabile che le forze russe riescano ad avanzare verso la città di Odessa, per non parlare di conquistare l’intera oblast’.

Il comando militare russo ha continuamente fissato scadenze irrealistiche che le forze russe non sono riuscite a rispettare, a partire dal tentativo russo di conquistare la città di Kiev in pochi giorni nel febbraio 2022. Il comando militare russo ha più volte fissato scadenze per la conquista di tutta l’oblast’ di Donetsk, con le forze russe che hanno fallito ogni volta. Le forze russe hanno speso ingenti risorse e manodopera nel tentativo di raggiungere gli obiettivi del comando, ma non sono riuscite a fare progressi significativi negli ultimi quattro anni. I milblogger russi si sono spesso lamentati degli obiettivi territoriali irrealistici e ampi del comando militare, che causano alle forze russe pesanti perdite in costosi attacchi. Il comando militare russo non ha modificato le sue richieste nonostante questi fallimenti e le giustificate lamentele. Il presidente russo Vladimir Putin ha persino tentato di presentare questi obiettivi agli Stati Uniti come non solo possibili, ma inevitabili, al fine di influenzare la posizione statunitense sulla presunta necessità dell’Ucraina di arrendersi.

La Russia non è riuscita a raggiungere gli obiettivi della sua campagna invernale 2025-2026 con missili a lungo raggio e droni contro le infrastrutture energetiche e civili ucraine. L’ISW ha precedentemente valutato che la campagna invernale russa mirava a compromettere la sicurezza energetica, la capacità industriale e la volontà dell’Ucraina di continuare a combattere contro l’aggressione russa.[20] La Russia non è riuscita a raggiungere nessuno di questi obiettivi, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che il 3 marzo ha osservato che la Russia non è riuscita a dividere gli ucraini, a rivoltare la popolazione ucraina contro l’esercito ucraino o a indurre il popolo ucraino a chiedere la cessazione dei combattimenti.[21] La Russia è riuscita a danneggiare significativamente la rete energetica ucraina e a creare mesi di difficoltà per la popolazione in tutto il paese. Le forze russe, tuttavia, non sono riuscite nel loro obiettivo di dividere a metà la rete energetica ucraina e creare isole energetiche isolate dai sistemi di produzione, distribuzione e trasmissione di elettricità.[22] Anche gli attacchi russi non sono riusciti a impedire l’attacco all’Ucraina

La base industriale della difesa (DIB) dell’Ucraina è in crescita, con la consigliera del ministro della Difesa ucraino Hanna Gvozdiar che ha dichiarato il 19 febbraio che la DIB ha aumentato la produzione di cinquanta volte dal 2022 e ha raggiunto una produzione stimata di 50 miliardi di dollari. Fonti del governo ucraino avrebbero valutato nel gennaio 2026 che gli attacchi russi miravano a rendere inabitabile la città di Kiev, ma la città di quasi tre milioni di persone continua a funzionare e a riparare la sua infrastruttura energetica. Zelensky ha dichiarato il 2 marzo che le forze russe stanno preparando una nuova ondata di attacchi, anche contro l’approvvigionamento idrico dell’Ucraina. Il passaggio della Russia a un nuovo obiettivo è un riconoscimento implicito che la sua campagna di attacchi invernali 2025-2026 non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi. La Russia sarà probabilmente in grado di applicare le lezioni apprese durante i suoi attacchi invernali contro le infrastrutture energetiche a futuri attacchi contro le infrastrutture idriche, in particolare poiché entrambi i sistemi dell’era sovietica contengono vulnerabilità limitate ma critiche che i droni russi possono danneggiare o distruggere con successo nonostante i loro carichi utili più piccoli.

Secondo il Baltimore Council on Foreign Affairs, uno dei più autorevoli think thank specializzati in politica estera statunitensi, la scorsa settimana le forze russe e ucraine hanno condotto operazioni di combattimento a ritmo medio-alto, combattendo una media di 100-200 scontri al giorno. A livello strategico, le formazioni russe sono rimaste all’offensiva. L’approccio offensivo del Cremlino – che scambia alti tassi di vittime con progressivi guadagni territoriali – ha causato finora oltre 1,25 milioni di vittime russe nella guerra.

Pokrovsk, Kostiantynivka, Huliaipole e Sloviansk sono state teatro di scontri particolarmente pesanti la scorsa settimana. Entrambe le parti hanno utilizzato droni con visuale in prima persona per colpire un’ampia gamma di obiettivi, tra cui mezzi corazzati pesanti e personale militare. Le forze speciali e i servizi segreti ucraini hanno continuato a colpire le infrastrutture energetiche che consentono a Mosca di finanziare la sua guerra.

Nonostante la continua pressione russa, le unità ucraine hanno condotto attacchi tattici localizzati su più punti critici. Le Forze Aeree d’Assalto ucraine hanno ottenuto guadagni sulle linee del fronte vicino a Oleksandrivka, riconquistando diversi insediamenti dal controllo russo.