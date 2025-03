Zelensky firma l’accordo sui Minerali con Trump. Parte il piano di Pace

Secondo quanto riportato dal Reuters l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’Ucraina hanno intenzione di firmare il tanto discusso accordo sui minerali dopo il disastroso incontro nello Studio Ovale di venerdì, durante il quale il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy è stato allontanato dall’edificio, hanno dichiarato martedì quattro persone che hanno familiarità con la situazione.

Il Presidente Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri di voler annunciare l’accordo nel suo discorso al Congresso di martedì sera, hanno detto tre delle fonti sentite dall’agenzia di stampa, avvertendo che l’accordo deve ancora essere firmato e la situazione potrebbe cambiare.

Ma come abbiamo visto negli ultimi giorni da venerdì, molto può accadere in un pomeriggio. Martedì Zelensky ha fornito delle “quasi scuse ”, ma non proprio quello che l’amministrazione sembra chiedere.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025