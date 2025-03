Putin potrebbe mediare le trattative fra USA e Iran sul nucleare

Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato di aiutare a mediare i colloqui tra l’amministrazione Trump e l’Iran su questioni che includono il programma nucleare della Repubblica islamica e il suo sostegno ai proxy in Medio Oriente, hanno dichiarato martedì a Bloomberg fonti anonime di Mosca a conoscenza degli sviluppi.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sollevato la richiesta di assistenza americana durante la telefonata con Putin del mese scorso, secondo le fonti di Bloomberg.

La questione dell’intermediazione russa nei negoziati con l’Iran è stata sollevata anche durante i colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita, alcuni giorni dopo.

Nelle sue prime due settimane di mandato, il Presidente Trump ha ripristinato la campagna di “massima pressione” sull’Iran, per negare all’Iran ogni possibilità di ottenere un’arma nucleare e contrastare l’influenza maligna dell’Iran all’estero.

“Il Presidente Trump non tollererà che l’Iran possieda una capacità di armamento nucleare, né sopporterà la sua continua sponsorizzazione del terrorismo, specialmente contro gli interessi degli Stati Uniti”, ha dichiarato la Casa Bianca all’inizio di febbraio.

La campagna di pressione sull’Iran mira ad azzerare le sue esportazioni di petrolio. La scorsa settimana, l’amministrazione statunitense ha imposto ulteriori sanzioni alla flotta ombra iraniana, designando più di 30 persone e navi per la vendita e il trasporto di prodotti petroliferi iraniani.

Nonostante l’ordine di una più severa applicazione delle sanzioni, il Presidente Trump ha segnalato la volontà di negoziare un nuovo accordo nucleare con l’Iran.

“Preferirei di gran lunga un accordo di pace nucleare verificato, che permetta all’Iran di crescere e prosperare pacificamente. Dovremmo iniziare a lavorarci immediatamente”, ha scritto il Presidente Trump sulla piattaforma di social media Truth Social, un giorno dopo aver ripristinato la campagna di ‘massima pressione’ sull’Iran.

Commentando la possibilità che la Russia possa mediare o aiutare a mediare eventuali negoziati tra Stati Uniti e Iran, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto, in risposta alle domande inviate da Bloomberg, che “la Russia crede che gli Stati Uniti e l’Iran dovrebbero risolvere tutti i problemi attraverso i negoziati” e che la Russia “è pronta a fare tutto ciò che è in suo potere per raggiungere questo obiettivo”.