Volkswagen lascia le auto, ma investe nella Fusione Nucleare con Leitmotif

Volkswagen ha rivelato di essere il finanziatore unico di Leitmotif, un nuovo fondo di venture capital da 300 milioni di dollari focalizzato sulle nuove tecnologie, concentrandosi sul settore energetico. Leitmotif ha già investito in circa 20 startup, spaziando dai veicoli elettrici al settore aerospaziale, fino alle batterie e, soprattutto, alla fusione nucleare, con ben quattro aziende nel suo portafoglio.

La priorità di Volkswagen, tramite Leitmotif, è chiaramente fare profitto, nel momento in cui il business principale è in grave crisi. Come spiega Jens Wiese, managing partner del fondo ed ex dirigente Volkswagen, l’obiettivo primario è generare ritorni economici consistenti.

L’investimento in tecnologie che conducono anche alla decarbonizzazione, inclusa la fusione, è visto come un’opportunità redditizia, oltre che un modo per individuare innovazioni utili per il Gruppo Volkswagen. Si stima che circa il 25% delle startup finanziate da Leitmotif interagirà con Volkswagen, diventando uno strumento per aggiornare una tecnologia vecchia e, per molti versi, superata.

Leitmotif, guidata anche da Matt Trevithick (ex Venrock), punta a creare un ponte tra l’industria europea e l’ecosistema innovativo statunitense. Il fondo investirà principalmente negli USA (70% del capitale) e in Europa (30%), con uffici a Palo Alto e Monaco. La strategia di investimento è duplice: il 70% del capitale si concentra su aziende che risolvono problemi attuali in mercati esistenti e redditizi, mentre il 30% è destinato a innovazioni rivoluzionarie con potenziale di mercato futuro, come appunto la fusione nucleare.

Nonostante un contesto economico difficile per le startup “deep tech”, Leitmotif considera questo il momento ideale per investire. Secondo Trevithick, i mercati ribassisti selezionano le aziende migliori e offrono maggiori opportunità di ingresso a condizioni vantaggiose. Del resto è noto che il miglior affare lo si fa nel comprare, o investire, prima che nel vendere, e la situazione attuale permette alla società di investire in una pluralità eterogenea di iniziative con capitali limitati.

Uno degli investimenti è Proxima Fusion, che sta creando uno Stellarator

La crisi di finanziamenti per le startup crea un vuoto che Leitmotif intende sfruttare, forte anche dell’esperienza dei suoi fondatori nel settore degli investimenti e dell’industria automobilistica. La distribuzione apparentemente a pioggia dei finanziamenti. Secondo la migliore tradizione delle venture capital incubatori, solo una percentuale bassa degli investimenti avrà successo, ma questa garantirà forti ritorni.

L’iniziativa Leitmotif di Volkswagen rappresenta una scommessa strategica e lungimirante sulla decarbonizzazione e sulla fusione nucleare, guidata da un chiaro obiettivo di profitto e dalla convinzione che investire ora, nella fase iniziale di queste tecnologie, sia la chiave per massimizzare i guadagni futuri.