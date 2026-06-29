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Volkswagen, addio auto del futuro: cancellato l’accordo da 1,5 miliardi con Bosch sulla guida autonoma
Volkswagen rompe l’alleanza con Bosch sulla guida autonoma. Un fallimento da 1,5 miliardi di euro che costringe l’industria automobilistica tedesca ad arrendersi alla concorrenza tecnologica di Cina e USA.
Il colosso cede. Volkswagen è pronta a staccare la spina alla sua alleanza strategica con Bosch per la guida autonoma. Un taglio drastico e doloroso che brucia 1,5 miliardi di euro già investiti. La Germania alza bandiera bianca di fronte alla schiacciante concorrenza tecnologica di Stati Uniti e Cina.
L’indiscrezione arriva direttamente dalla Germania. Il progetto “Automated Driving Alliance” (ADA) è giunto al capolinea.
Nato nel 2022, questo accordo doveva essere la risposta europea a Tesla e ai rivali asiatici. Oggi si trasforma nell’ennesimo buco nero nei conti di Wolfsburg.
Il problema è tanto semplice quanto economicamente grave: la tecnologia sviluppata non è competitiva sul mercato.
Soprattutto sul Livello 2++ (la guida senza mani sul volante in città), il ritardo accumulato è considerato ormai incolmabile dai vertici Volkswagen.
Cosa comporta tutto questo per l’economia reale e per la stabilità dell’azienda? Volkswagen deve risparmiare liquidità per sopravvivere alla crisi in atto.
Le ricadute pratiche sono evidenti: rinunciare allo sviluppo interno significa dover comprare tecnologia all’estero, perdendo indipendenza e margine di profitto. Quando le VW avranno la guida autonoma, sarà qualcosa comprato esternamente, da un concorrente.
|Dato Finanziario
|Dettaglio Operativo
|Investimento bruciato
|~1,5 miliardi di euro
|Risparmio previsto (2027-2031)
|~1 miliardo di euro
|Tecnologia in ritardo
|Guida autonoma Livello 2++
Siamo di fronte a un piano di ristrutturazione fatto di lacrime e sangue. A Wolfsburg si parla ormai apertamente di chiudere stabilimenti storici.
La divisione software CARIAD, un tempo fiore all’occhiello, si è rivelata un pozzo senza fondo di ritardi e inefficienze gestionali.
Ora si cerca un nuovo partner entro settembre 2026. L’obiettivo è comprare soluzioni già pronte “chiavi in mano” al minor costo possibile. Alla fine o si va da Tesla, o si va da qualche casa cinese come Huawei Qiankun ADS , XPeng’s NGP o Baidu Apollo. Comunque vada a finire si arricchirà un concorrente diretto di VW.
I risvolti di questo fallimento sono molteplici:
Abbandono definitivo dell’indipendenza tecnologica tedesca nel settore auto.
Possibili e costose conseguenze legali per la rottura anticipata dei contratti.
Rimpasto ai vertici, con le dimissioni del capo di Bosch, Stefan Hartung.
La crisi profonda di Volkswagen è lo specchio di un’industria europea che arranca e fatica a innovare, mentre, in compenso, c’è un regolamento europeo per la guida autonoma già da anni.
Si cancellano programmi promettenti per pura disperazione contabile, nel tentativo di arginare le perdite a breve termine.
L’industria tedesca sembra ormai costretta a rinunciare a interi settori del futuro. Un vero capolavoro strategico di miopia industriale autodistruttiva.
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