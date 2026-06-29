Volkswagen, addio auto del futuro: cancellato l’accordo da 1,5 miliardi con Bosch sulla guida autonoma

Il colosso cede. Volkswagen è pronta a staccare la spina alla sua alleanza strategica con Bosch per la guida autonoma. Un taglio drastico e doloroso che brucia 1,5 miliardi di euro già investiti. La Germania alza bandiera bianca di fronte alla schiacciante concorrenza tecnologica di Stati Uniti e Cina.

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Germania. Il progetto “Automated Driving Alliance” (ADA) è giunto al capolinea.

Nato nel 2022, questo accordo doveva essere la risposta europea a Tesla e ai rivali asiatici. Oggi si trasforma nell’ennesimo buco nero nei conti di Wolfsburg.

Il problema è tanto semplice quanto economicamente grave: la tecnologia sviluppata non è competitiva sul mercato.

Soprattutto sul Livello 2++ (la guida senza mani sul volante in città), il ritardo accumulato è considerato ormai incolmabile dai vertici Volkswagen.

Cosa comporta tutto questo per l’economia reale e per la stabilità dell’azienda? Volkswagen deve risparmiare liquidità per sopravvivere alla crisi in atto.

Le ricadute pratiche sono evidenti: rinunciare allo sviluppo interno significa dover comprare tecnologia all’estero, perdendo indipendenza e margine di profitto. Quando le VW avranno la guida autonoma, sarà qualcosa comprato esternamente, da un concorrente.

Dato Finanziario Dettaglio Operativo Investimento bruciato ~1,5 miliardi di euro Risparmio previsto (2027-2031) ~1 miliardo di euro Tecnologia in ritardo Guida autonoma Livello 2++

Siamo di fronte a un piano di ristrutturazione fatto di lacrime e sangue. A Wolfsburg si parla ormai apertamente di chiudere stabilimenti storici.

La divisione software CARIAD, un tempo fiore all’occhiello, si è rivelata un pozzo senza fondo di ritardi e inefficienze gestionali.

Ora si cerca un nuovo partner entro settembre 2026. L’obiettivo è comprare soluzioni già pronte “chiavi in mano” al minor costo possibile. Alla fine o si va da Tesla, o si va da qualche casa cinese come Huawei Qiankun ADS , XPeng’s NGP o Baidu Apollo. Comunque vada a finire si arricchirà un concorrente diretto di VW.

I risvolti di questo fallimento sono molteplici:

Abbandono definitivo dell’indipendenza tecnologica tedesca nel settore auto.

Possibili e costose conseguenze legali per la rottura anticipata dei contratti.

Rimpasto ai vertici, con le dimissioni del capo di Bosch, Stefan Hartung.

La crisi profonda di Volkswagen è lo specchio di un’industria europea che arranca e fatica a innovare, mentre, in compenso, c’è un regolamento europeo per la guida autonoma già da anni.

Si cancellano programmi promettenti per pura disperazione contabile, nel tentativo di arginare le perdite a breve termine.

L’industria tedesca sembra ormai costretta a rinunciare a interi settori del futuro. Un vero capolavoro strategico di miopia industriale autodistruttiva.