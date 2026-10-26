Vertice d’emergenza a Teheran: Iran accerchiato dal Patto della Mecca, corsa contro il tempo prima dello scontro finale con USA e Israele

Un vertice ad altissima tensione si è aperto a Teheran con l’obiettivo di disinnescare una bomba geopolitica pronta a esplodere. Le delegazioni di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sono volate nella capitale iraniana per un faccia a faccia diretto con i vertici della Repubblica Islamica. La posta in gioco è di lungo termine, la sopravvivenza stessa degli equilibri mediorientali prima che il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele raggiunga il punto di non ritorno.

Il tempismo di questo incontro non è casuale. Mentre il mondo attende l’esito delle elezioni americane, che potrebbero sbloccare un nuovo e devastante attacco diretto contro Teheran, la geografia militare della regione è cambiata radicalmente.

La nascita dell‘Alleanza di Difesa della Mecca, firmata in agosto da Riad, Ankara e Islamabad, ha infatti creato un blocco militare con una clausola di difesa collettiva chiarissima: un attacco armato contro uno dei membri è considerato un attacco contro tutti.

I protagonisti del vertice di Teheran

L’incontro, ospitato dal segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Mohsen Rezaei e alla presenza del presidente Masoud Pezeshkian e del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, vede schierati i pesi massimi degli apparati di sicurezza regionali:

Arabia Saudita: il ministro della Difesa, principe Khalid bin Salman Al Saud.

Turchia: il capo dell’intelligence nazionale (MIT), Ibrahim Kalin.

Pakistan: il potente capo di Stato maggiore dell’esercito, generale Asim Munir.

Pakistan initiated a four-way meeting with Iran, Turkey, and Saudi Arabia that opened moments ago in Tehran, with Iranian support and cooperation. Regional security, the consequences of military aggression, ongoing acts of aggression, and aid to the people of Palestine and… pic.twitter.com/BvaLcI0JPh — Open Source Intel (@Osint613) October 26, 2026

La trappola strategica dei confini iraniani

Il primo tema all’ordine delgiorno era piuttosto semplice. Negli ultimi mesi i ribelli Houthi dello Yemen, alleati di ferro dell’Iran, hanno intensificato il lancio di missili e droni contro il territorio saudita, arrivando a minacciare persino l’area della Mecca. Riad ha risposto intercettando i proiettili e convocando una riunione d’emergenza dell’alleanza per lo schieramento rapido di forze comuni.

Tuttavia, il vero terremoto politico è avvenuto la scorsa settimana: il Pakistan ha approvato formalmente il patto e il Parlamento turco ha avviato l’iter di ratifica finale. Il patto è diventato esecutivo, o si avvia ad esserlo a brevissimo.

Una volta che Ankara avrà completato la procedura, il trattato diventerà pienamente vincolante. A quel punto, qualsiasi ritorsione iraniana o degli Houthi contro l’Arabia Saudita — considerata da Teheran il punto debole degli alleati americani nel Golfo — farebbe scattare la reazione militare automatica di Turchia e Pakistan.

Per l’Iran si tratterebbe di un incubo strategico senza precedenti: ritrovarsi in guerra contemporaneamente con due potenze militari (di cui una nucleare, il Pakistan, e l’altra membro della NATO, la Turchia) che condividono centinaia di chilometri di confine terrestre diretto con la Repubblica Islamica.

Paese membro del Patto Stato di ratifica Rischio strategico per l’Iran Arabia Saudita Firmatario attivo Bersaglio primario dei missili Houthi e snodo energetico globale Pakistan Approvato in Parlamento Confine terrestre diretto a est e deterrenza nucleare Turchia Ratifica in corso ad Ankara Confine terrestre diretto a nord-ovest ed esercito pesante

Le ricadute economiche: il prezzo della neutralità saudita

Da qui nasce la necessità vitale di questo incontro. L’Iran cerca disperatamente di tenere l’Arabia Saudita fuori dal conflitto con USA e Israele, neutralizzando il rischio che il Patto della Mecca venga attivato. D’altra parte, Riad non ha alcun interesse a vedere le proprie infrastrutture petrolifere distrutte in una guerra per procura, proprio mentre cerca di attirare capitali esteri per riconvertire la propria economia.

Se questo tentativo diplomatico dovesse fallire, lo shock per i mercati globali sarebbe immediato. Un coinvolgimento diretto del blocco sunnita-turco-pakistano chiuderebbe di fatto ogni rotta energetica del Golfo Persico, innescando una nuova ondata inflazionistica globale che nessuna banca centrale potrebbe arginare con il semplice rialzo dei tassi.

A Teheran si sta quindi negoziando un compromesso forzato: l’Iran dovrà frenare gli Houthi per evitare l’accerchiamento terrestre, mentre i tre alleati della Mecca offrono a Pezeshkian una sponda diplomatica per evitare il collasso totale della regione subito dopo il voto americano. L’alternativa è l’esplosione di un conflitto che potrebbe essere terminale per l’area e le cui conseguenze sarebbero tutt’altro che prevedibili.