Uzbekistan e USA Assieme sper sfruttare le terre rare

L’Uzbekistan ha annunciato un’iniziativa da 2,6 miliardi di dollari per sviluppare le ingenti risorse minerarie del Paese, facendo sì che la nazione centroasiatica diventi potenzialmente un’importante fonte di terre rare per le aziende statunitensi.

Nel corso di una presentazione tenutasi il 7 marzo a Tashkent, il presidente Shavkat Mirziyoyev ha annunciato un piano di investimenti triennale per lo sviluppo di 76 progetti riguardanti 28 diversi elementi utilizzati nella produzione di beni durevoli.

L’Uzbekistan ha individuato importanti giacimenti di minerali critici, come il tungsteno, il litio, il titanio e il vanadio, un elemento utilizzato nella costruzione di reattori nucleari. Finora, però, i giacimenti non sono stati sviluppati in modo aggressivo, in parte a causa dei ritardi negli investimenti.

L’iniziativa mira a stimolare una base industriale nazionale, in cui i minerali estratti in Uzbekistan siano utilizzati per produrre automobili, elettronica e articoli ad alta tecnologia in stabilimenti situati nel Paese. Il piano apre anche le porte a nuove opportunità di commercio e investimento per gli Stati Uniti.

“Il compito principale è quello di estrarre materie prime preziose direttamente dal minerale utilizzando tecnologie moderne, aumentare la purezza dei minerali e creare prodotti ad alto valore aggiunto”, si legge in una dichiarazione rilasciata da Mirziyoyev. “Ad esempio, l’arricchimento del concentrato di tungsteno proveniente dal giacimento di Ingichka raddoppierà il valore aggiunto”.

L’iniziativa uzbeka prevede il finanziamento di prospezioni geologiche per l’individuazione di nuovi giacimenti, nonché lo sviluppo di poli tecnologici nelle regioni di Tashkent e Samarcanda per la formazione di specialisti nell’uso di nuove tecnologie e la promozione delle migliori pratiche minerarie.

È qui che gli Stati Uniti possono svolgere un ruolo significativo.

La politica estera dell’amministrazione Trump ha dato priorità all’espansione dell’accesso degli Stati Uniti alle terre rare in tutto il mondo, con l’obiettivo di ridurre la forte dipendenza dalla Cina per le forniture critiche. L’Uzbekistan sembra essere visto da Washington come un importante nodo di opportunità.

In una telefonata del 21 febbraio con il suo omologo uzbeko, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha sottolineato che gli Stati Uniti sono desiderosi di sfruttare “opportunità reciprocamente vantaggiose per gli investimenti in minerali critici”.

In questo contesto, l’iniziativa uzbeka del 7 marzo sembra un invito all’amministrazione Trump a sostenere le sue parole con i fatti. Attualmente l’Uzbekistan non dispone del know-how e della tecnologia necessari per trasformare la visione di Mirziyoyev in realtà.

L’interesse degli Stati Uniti per le ricchezze minerarie dell’Uzbekistan è precedente al ritorno di Trump alla Casa Bianca. Durante l’amministrazione Biden, i due Paesi, nell’ambito del formato C5+1 , hanno avviato un dialogo nel settembre 2023 per esplorare opportunità di collaborazione sui giacimenti uzbeki.

Nel settembre 2024, l’Uzbekistan e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa per lo sviluppo delle risorse minerarie. “Il documento rappresenta un passo importante per continuare il dialogo tra Stati Uniti e Uzbekistan sull’esplorazione, l’estrazione e lo sviluppo della catena di prodotti a valore aggiunto”, si legge in un comunicato stampa del Ministero dell’Industria mineraria e della Geologia uzbeko.

Lo scorso novembre, durante una visita a Tashkent, l’allora vice-segretario di Stato americano per gli affari dell’Asia meridionale e centrale Donald Lu ha sottolineato come la cooperazione sui minerali critici sia una parte fondamentale del partenariato strategico in via di sviluppo tra i due Stati.

“Entrambe le parti hanno dichiarato l’importanza di continuare le strette consultazioni e di celebrare nuove aree di cooperazione, tra cui la produzione di minerali critici”, ha affermato Lu. “Gli Stati Uniti e l’Uzbekistan hanno registrato progressi significativi nel settore dei minerali critici con la recente firma del MOU sui minerali critici a settembre e l’adesione dell’Uzbekistan al Partenariato per la sicurezza dei minerali”.

Ora gli USA di Trump non devono fare altro che proseguire su una strada già tracciata e solida, che non verrebbe a fare altro che confermare la volontà dei due paesi di portare avanti politiche commerciali e di sviluppo già avviate. Gli USA troverebbero una fonte affidabile di risorse di terre rare, mentre l’Uzbekistan avrebbe i capitali per poterle sfruttare.