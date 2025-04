USA: la Marina cancella un grosso programma per i Missili da Crociera ipersonici

La Marina degli Stati Uniti ha interrotto i piani per l’acquisizione di un missile da crociera ipersonico antinave lanciato dall’aria e alimentato ad aria, citando fattori di costo e di base industriale. La Marina afferma che sta ora riesaminando i suoi requisiti con una nuova attenzione all’accessibilità.

Il lavoro della Marina per l’acquisizione di quello che aveva soprannominato missile ipersonico lanciato dall’aria per la guerra antisommergibile offensiva (HALO) risale almeno al 2021.la Marina lo aveva precedentemente descritto come una capacità critica che doveva essere messa in campo prima del 2030. Naval News è stato il primo a riferire che i piani per HALO, noto anche come Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 (OASuW Inc 2), sono ora cambiati.

“La Marina ha annullato la richiesta per lo sviluppo ingegneristico e produttivo (EMD) dell’Hypersonic Air-Launched Offensive Anti-Surface Warfare (HALO) nell’autunno 2024 a causa di vincoli di bilancio che impediscono di mettere in campo nuove capacità entro il programma di consegna previsto”, ha dichiarato oggi a TWZ il capitano di vascello Ron Flanders, portavoce del servizio. “La decisione è stata presa dopo che la Marina ha condotto un’attenta analisi, esaminando l’andamento dei costi e le prestazioni del programma in tutta la base industriale delle munizioni rispetto alle priorità della Marina e agli impegni fiscali esistenti”.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri sponsor delle risorse per riconvalidare i requisiti, con particolare attenzione alla convenienza”, ha continuato Flanders. ‘La Marina è impegnata nel suo investimento in Long Range Fires per raggiungere gli obiettivi della Difesa Nazionale, con particolare attenzione al miglioramento continuo delle capacità del missile anti-nave a lungo raggio AGM-158C (LRASM)’.

Il LRASM di Lockheed Martin, originariamente sviluppato come OASuW Increment 1 e basato sul progetto AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), è un potente missile da crociera stealth antinave, ma è anche un progetto subsonico. Una sottovariante con una portata notevolmente estesa e altri aggiornamenti è ora in fase di sviluppo.

Vale anche la pena notare che la Marina ha messo in campo una versione lanciata dall’aria del missile multiuso Standard Missile-6 (SM-6), chiamato AIM-174B. Quando viene lanciato dalla superficie, l’SM-6 può essere impiegato contro minacce aeree, nonché contro bersagli in mare e a terra. È possibile che l’AIM-174B possa essere utilizzato anche come missile anti-nave ad alta velocità almeno per iun periodo di transizione.

Nel 2023 la Marina aveva assegnato i contratti iniziali per l’HALO a Raytheon e Lockheed Martin, anche se i dettagli sui progetti su cui entrambe le aziende avevano lavorato nell’ambito di questo sforzo rimangono scarsi. Tuttavia, si ritiene ampiamente che entrambi siano alimentati da avanzati ramjet o scramjet.

Entrambe le aziende hanno anche partecipato al programma Hypersonic Airbreathing Weapon Concept (HAWC) della DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), che è stato condotto in collaborazione con l’aeronautica militare statunitense. Raytheon faceva parte di un team che comprendeva anche Northrop Grumman. L’HAWC è stato successivamente inserito nel programma Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) dell’aeronautica militare. Raytheon, che lavora di nuovo con Northrop Grumman, ha un contratto per sviluppare l’HACM dal 2022.

I Super Hornet F/A-18E/F della Marina dovevano essere i primi aerei armati con HALO. Il servizio aveva anche precedentemente indicato che HALO poteva evolversi in un’arma lanciata da navi e sottomarini dopo la sua introduzione iniziale come munizione lanciata dall’aria.

Ricordiamo che, anche il Budeget delle Forze Armate USA è stato innalzato alla stratosferica cifra di 1000 miliardi di Dollari, l’amministrazione Trump si è anche impegnata a tagliare tutti i programmi militari che stessero procedendo troppo lentamente o che fossero stati rinviati per troppo tempo. HALO, che si presentava come un doppione di altri programmi ipersonici e che aveva dei problemi di sviluppo, è stata presumibilmente cancellato proprio da questa selezione e concentrazione dei programmi. Lockheed non sarà felice