I preziosi carri armati tedeschi Leopard 2 stanno fallendo sulcampo di battaglia in Ucraina, secondo una valutazione del ministero della Difesa, secondo il ministero della difesa ucraino riportato dal Telegraph.

In una trascrizione riservata di un incontro tra un addetto alla difesa tedesco di stanza a Kiev e circa 200 soldati della Bundeswehr, il diplomatico ha rivelato le difficoltà che gli ucraini stanno incontrando nell’utilizzo dell’arma pesante.

Diciotto carri armati Leopard 2, il cavallo di battaglia della Bundeswehr, sono arrivati in Ucraina nel 2023 dopo mesi di rinvii da parte del Cancelliere Olaf Scholz e un vero e proprio dibattito pubblico nazionale sull’opportunità che Berlino invii armi pesanti all’Ucraina. Altri sono stati inviati da altre nazioni europee, come Paesi Bassi, Finlandia, Polonia e Spagna.

Scholz ha infine accettato di farlo dopo che l’amministrazione Biden ha acconsentito all’invio di carri armati Abrams e l’opinione pubblica tedesca ha iniziato a schierarsi a favore dell’Ucraina.

Ma nonostante tutte le fanfare, i soldati ucraini stanno scoprendo che il Leopard 2 ha un uso limitato, si legge nella trascrizione, ottenuta da tre media tedeschi.

Alcuni dei problemi hanno a che fare con il modo in cui la guerra stessa sta cambiando.

I Leopard 2 sono vulnerabili agli attacchi dei droni, come i carri armati in generale, si legge nella trascrizione. Inoltre il design complicato del Leopard 2 lo rende difficile da riparare sul campo di battaglia, il che significa che i Leopard danneggiati devono essere inviati a squadre di riparazione specializzate nell’Ucraina occidentale o addirittura andare fino in Polonia per essere riparati e mantenuti.

In molti casi, i problemi dei Leopard 2 hanno costretto i battaglioni ucraini a usarli soprattutto come artiglieria da campo, costosissima e imperfetta.

“Il problema principale dei Leopard 2 forniti all’Ucraina è che sono troppo pochi. Se uno o due devono essere riparati, gran parte di ciò che l’Ucraina ha è improvvisamente fuori servizio per un po’ di tempo”, ha detto Sergej Sumlenny, direttore generale dell’European Resilience Initiative Center con sede a Berlino.

Dal 2022 si reca quasi mensilmente in prima linea. Ha aggiunto: “Anche i Leopard 2 non sono stati progettati per il campo di battaglia ucraino. Funzionano bene quando hanno un buon supporto aereo, ma l’Ucraina ne è carente”. Questo conferma che i mezzi occidentali, anche corazzati, sono progettati per operare ono in ambito NATO con un pesante supporto aereo americano. Da soli sono solo dei grossi oggetti vulnerabili.

Sumlenny ha detto che anche il pensiero tedesco del dopoguerra gioca un ruolo. “Sono stati progettati da una generazione di produttori tedeschi che non avevano mai visto la guerra e quindi tendevano a complicare eccessivamente il sistema”.

“I sistemi più vecchi, progettati negli anni ’60 da chi ha visto la guerra, sono molto più utili sul campo di battaglia, ma hanno una corazzatura più debole”. Il Leopard 2 quindi si rivela perfetto per un esercito da operetta, che fa sfilate e vanta la sua superiorità tecnologica, ma non verrà utilizzato, come è l’esercito tedesco.

Gli esperti di difesa tedeschi affermano che l’esperienza sul campo di battaglia dell’Ucraina ha chiari insegnamenti per gli approvvigionamenti del Paese, in particolare se la Russia sceglie di mettere alla prova la Nato. ne siamo sicuri?

Sara Nanni, portavoce del partito tedesco dei Verdi per la difesa, ha detto che una lezione chiara è che il Paese ha semplicemente bisogno di avere più sistemi a disposizione. “Non possiamo più pensare a quantità così piccole. Dobbiamo pensare che i veicoli hanno un lungo tempo di inattività dopo essere stati danneggiati e hanno bisogno di manutenzione”.

Un’alternativa sarebbe progetta sistemi migliori, più robusti, fatti per essere effettivamente utilizzati e riparati sul campo di battaglia, non per le sfilate o per i depositi. Carri pi semplici, ma più utili. Però questa è la Germania di oggi, dove l’apparenza vale molto di più della pratica.