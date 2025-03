USA: il sentiment dei consumatori volge di più al pessimismo

Negli USA ci sono delle incertezze, e non secondarie, che stanno creando inquietitudine fra i consumatori. Secondo le stime preliminari, il sentiment dei consumatori statunitensi dell’Università del Michigan è sceso a 57,9 nel mese di marzo 2025, il valore più basso dal novembre 2022, rispetto al 64,7 di febbraio e ben al di sotto delle previsioni di 63,1.

Il sentimento è diminuito per il terzo mese consecutivo, con molti consumatori che hanno citato l’alto livello di incertezza sulla politica e altri fattori economici. Mentre le condizioni economiche attuali sono rimaste invariate (53,5 contro 65,7), le aspettative per il futuro sono peggiorate (54,2 contro 64) in diversi aspetti dell’economia, tra cui le finanze personali, i mercati del lavoro, l’inflazione, le condizioni aziendali e i mercati azionari.

Nel frattempo, le aspettative di inflazione sono aumentate, con l’indicatore su base annua che è salito al 4,9%, il valore più alto dal novembre 2022, dal 4,3%. Inoltre, le aspettative di inflazione per i prossimi cinque anni sono salite al 3,9% dal 3,5% di febbraio, registrando il maggiore aumento mensile dal 1993.

Ecco un grafico a un anno:

Ecco invece un grafico a tre anni

L’incertezza politica, l’alternarsi di decisioni in questa fase dell’amministrazione Trump sta creando una situauazione non positiva per i consumatori, come indica l’Università del Michiga. Sarà necessario che queste politicche inizino a fare effetto prima che l’umore dei consumatori torni verso il sereno.