Record del prezzo dell’Oro, spinto dai conflitti economico

L’oro ha superato la soglia dei 3.000 dollari l’oncia per la prima volta venerdì, mentre gli investitori hanno innescato un rally del bene rifugio in un contesto di crescente incertezza economica dovuta alla guerra dei dazi del presidente Donald Trump .

I prezzi dell’oro spot hanno toccato il massimo storico di 3.004,86 dollari all’inizio della sessione di trading di venerdì, prima di scendere nuovamente sotto il livello di 3.000 dollari a causa dei profitti degli operatori.

Anche guardando un’orizzonte più ampio, decennale, il prezzo attuale appare eccezionale:



L’impennata dell’oro al di sopra della storica pietra miliare dei 3.000 dollari è stata guidata da “investitori preoccupati alla ricerca del bene rifugio per eccellenza, visto il tumulto di Trump sui mercati azionari”, ha dichiarato Tai Won, un trader indipendente di metalli.

Tradizionalmente considerato un bene rifugio durante le turbolenze geopolitiche, l’oro è salito di quasi il 14% quest’anno, spinto in parte dalle preoccupazioni per l’impatto dei dazi di Trump e delle ritorsioni dei partner commerciali, che hanno contribuito al recente sell-off del mercato azionario.

“I gestori di asset reali, in particolare in Occidente, avevano bisogno di un forte mercato azionario e di un rallentamento dell’economia per tornare all’oro, e questo sta accadendo ora”, ha dichiarato Ole Hansen, responsabile della strategia sulle materie prime di Saxo Bank.

I prezzi dell’oro sono stati sostenuti anche dalla domanda delle banche centrali, con la Cina che ha aumentato le sue riserve per il quarto mese consecutivo a febbraio.

“Le banche centrali continuano ad acquistare oro a livelli record, cercando di diversificarsi da un dollaro americano sempre più volatile”, ha dichiarato David Russell, CEO di GoldCore.

Anche le aspettative che la Federal Reserve torni ad allentare la sua politica monetaria nei prossimi mesi hanno aiutato l’oro, dato che gli operatori si aspettano che i tagli dei tassi di interesse riprendano a giugno, secondo lo strumento FedWatch del CME. Denora meno costoso rilancia l’economia e facilita la speculazione sui metalli pesanti.

“Ci sono buone ragioni per cui la domanda di investimenti dovrebbe rimanere robusta… l’aumento del rischio geopolitico e geoeconomico, le maggiori aspettative di inflazione, i tassi potenzialmente più bassi e l’incertezza che i mercati avvertono”, ha dichiarato Juan Carlos Artigas, responsabile globale della ricerca del World Gold Council.

Sollo un miglioramento del clima economico permetterà un calo nel prezzo dell’oro.