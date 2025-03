USA, Giappone e Corea del Sud si uniscono in esercitazioni militari. Corea del Nord e Cina protestano vivacemente

Per la prima volta sotto il presidente Donald Trump, l’esercito statunitense si è impegnato in esercitazioni trilaterali con Giappone e Corea del Sud. La mossa sarà vista come una provocazione dalla Repubblica Democratica Popolare di Corea, che considera i giochi di guerra guidati dagli Stati Uniti nella regione come una preparazione al cambio di regime a Pyongyang. Si tratta anche di un evidente cambio dell’area d’interesse USA, dall’Atlantico al Pacifico.

Giovedì il Comando indo-pacifico degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso quattro giorni di esercitazioni militari nel Mar Cinese Orientale con i due alleati. I giochi di guerra di questa settimana “si basano sulla regolare e sempre più complessa cooperazione trilaterale delle tre nazioni, compresi i voli trilaterali di scorta ai bombardieri del gennaio 2025, mentre le tre nazioni continuano l’integrazione nella Forza congiunta”, ha spiegato INDOPACOM in un comunicato stampa. Ha aggiunto: “Questa attività attuale si basa su precedenti esercitazioni come Freedom Edge e sulle nostre continue operazioni congiunte, facendo progredire la dottrina nonché le tattiche, le tecniche e le procedure tra le nostre forze congiunte”.

I giochi sono stati condotti dal gruppo d’assalto della portaerei USS Carl Vinson. Il Ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato che le ultime esercitazioni sono state pensate anche per prepararsi a un conflitto con la Corea del Nord.

“L’esercitazione si è concentrata sul rafforzamento della cooperazione trilaterale per la Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone e sulle capacità di deterrenza e di risposta contro le minacce nucleari, missilistiche e sottomarine della Corea del Nord e… sul rafforzamento della loro capacità di sicurezza marittima”, ha dichiarato il ministero in un comunicato.

Storicamente, i giochi di guerra degli Stati Uniti a fianco della Corea del Sud provocano spesso una risposta militare da parte del Nord, con esercitazioni di rappresaglia e test di armi.

In risposta all’arrivo della Vinson in Corea del Sud il mese scorso, Kim Yo-jong, sorella del leader supremo Kim Jong-un, ha dichiarato che Washington “sta ripetutamente commettendo atti provocatori che ignorano le preoccupazioni della Corea del Nord in materia di sicurezza e peggiorano la situazione”.

“Gli Stati Uniti stanno dimostrando apertamente la loro intenzione di essere i più ostili e conflittuali nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea attraverso queste azioni pratiche”, ha aggiunto.

“La radice dell’escalation della situazione nella Penisola coreana risiede chiaramente negli Stati Uniti e nei loro alleati, che stanno ulteriormente intensificando le loro mosse militari per trapiantare le infrastrutture della NATO nella regione e aumentare il livello di preparazione alla guerra”.

Anche la Cina ha preso molto male queste esercitazioni nella propria area d’interesse diretta, ed ha protestato

China says latest war games near Taiwan meant as protest to U.S. policy shifthttps://t.co/g0SPgzuBcW pic.twitter.com/dv9q5ohhO1 — The Washington Times (@WashTimes) March 18, 2025

Oltre ad alimentare le tensioni con Pyongyang, i giochi di guerra nella penisola coreana hanno avuto altre conseguenze. A febbraio, quasi 30 sudcoreani sono rimasti feriti dopo che gli aerei da guerra del Paese hanno accidentalmente bombardato un’area civile durante le esercitazioni militari a fuoco vivo con gli Stati Uniti.